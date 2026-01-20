Nejsme ústav! Jsme domov. A tady se žije
Nevím, jestli je to z neznalosti, ze zvyku, nebo jestli to slovo v sobě nese i kousek pohrdání. Vím ale jedno – pokaždé, když to slyším, něco se ve mně sevře.
Protože ústav není domov.
A Domov Sulická domov je.
Jako ředitelka pobytových sociálních služeb stojím každý den uprostřed reality, která se často míjí s představami veřejnosti. Pobytová služba není místo, kam se lidé „odkládají“. Není to čekárna na konec života. Není to prostor plný zákazů, příkazů a striktních režimů. Nebo alespoň neměla by být.
Smysl sociálních služeb pro mě nikdy nebyl jen v péči, pomoci nebo podpoře. To všechno je důležité – ale samo o sobě to nestačí. Pokud zapomeneme na svobodu, důstojnost a právo žít normální život, ztrácí naše práce svůj skutečný význam.
V Domově Sulická se dlouhodobě snažíme dělat věci jinak. Ne proto, že by to bylo jednoduché. Ale proto, že je to správné. Nechceme být institucí. Chceme být místem, kde se žije.
Život u nás má připomínat běžný život. Takový, kde má člověk možnost rozhodovat o svém dni – o tom, co chce dělat, s kým chce být a jak chce žít. O tom, co si oblékne, jestli si sám nakoupí nebo připraví snídani, na kterou je zvyklý. Neřídíme životy lidí. Snažíme se být jejich partnery.
U lidí s mentálním postižením podporujeme vzdělávání, pracovní nácviky a cestu k opravdovému pracovnímu uplatnění. Ne „jakože“ práci, ale skutečnou práci v běžném světě, mimo Domov Sulická. Protože práce není jen činnost. Je to smysl, hodnota a místo ve společnosti.
Klienti se u nás starají o svůj pokoj nebo byt. Ne proto, že musí, ale proto, že tak se žije doma. Někdo vaří, jiný nakupuje, někdo pečuje o zahrádku, někdo má své koníčky. Lidé se smějí, slaví, někdy se pohádají a pak se usmíří. Navazují přátelství, zamilovávají se, žijí v partnerských vztazích.
Ano, i to patří do sociální služby. Protože vztahy patří do života. Stejně jako blízkost a sexualita. Neříkejme si, že se tohle v sociálních službách neděje. Děje. A je to v pořádku. Tohle je život.
Domov není místo, kde se přežívá podle harmonogramu. Domov je místo, kde se žije podle sebe – s podporou tam, kde je potřeba.
Domov Sulická je také domovem pro seniory. Podpora je tady jiná, citlivější k věku a zdravotnímu stavu. Filozofie ale zůstává stejná. Ani stáří není důvod přestat být člověkem. I ve stáří má člověk právo rozhodovat o svém čase, tempu a způsobu života. Nabízíme možnosti, ale nenutíme.
Nejsme tu kvůli systému. Jsme tu kvůli lidem. Systém má sloužit lidem, ne lidé systému.
Proto mě bolí, když nás někdo nazývá ústavem. Protože slova mají váhu. A slovo domov znamená bezpečí, volbu, důstojnost a život.
A přesně o to se v Domově Sulická snažíme každý den. Spolu s lidmi, kteří tu žijí. Ne jako klienti v instituci. Ale jako lidé doma. Tady a teď.
Lenka Kohoutová
Když vnitřní kontrola funguje, vnější kontroly nikoho nepřekvapí
Slovo kontrola v nás často vyvolává napětí. Očekávání, že někdo přijde „zvenku“, bude hledat chyby a hodnotit naši práci. V sociálních službách se s kontrolami setkáváme pravidelně.
Lenka Kohoutová
Úpravy v sociálním systému jsou postupné
Rok 2026 přináší do oblasti sociálních služeb několik změn, které se na první pohled mohou zdát spíše technické než zásadní. Zákon o sociálních službách se od 1. ledna 2026 nemění revolučním způsobem, přesto ale dochází k úpravám.
Lenka Kohoutová
Nejen Tři králové. Veřejné sbírky jsou o lidskosti, štědrosti a pomoci
Sbírky a dárcovství patří dlouhodobě k silným pilířům občanské solidarity. V České republice je tradice pomáhat velmi hluboce zakořeněná. A já jsem na to hrdá.
Lenka Kohoutová
Proč dávat klientům sociální služby vyúčtování každý měsíc?
V sociálních službách se často řeší, zda mají klienti dostávat vyúčtování za služby každý měsíc nebo jestli až ve chvíli, kdy si o něj sami řeknou.
Lenka Kohoutová
Umět spolu mluvit je základem rovnosti. Světový den Braillova písma nám to připomíná
4. 1. si připomínáme Světový den Braillova písma, den věnovaný hlavně lidem se zrakovým postižením. Symbolicky připomíná mnohem víc. Význam komunikace, dorozumění a porozumění mezi lidmi bez ohledu na jejich schopnosti či omezení.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel
Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět...
V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav
Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za...
Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit
Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu...
V Orlických horách dnes startuje extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long
V Deštném v Orlických horách dnes vpodvečer odstartuje extrémní závod psích spřežení Šediváčkův...
Bez provize Nabízíme k pronájmu zařízený pokoj v bytě 3+1 na Praze 6, v blízkosti Pražského hradu
Za Pohořelcem, Praha 6 - Střešovice
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 102
- Celková karma 8,46
- Průměrná čtenost 741x