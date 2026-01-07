Nejen Tři králové. Veřejné sbírky jsou o lidskosti, štědrosti a pomoci
Češi jsou v Evropě dokonce považováni za národ, který se do dobročinnosti zapojuje s překvapivou ochotou a velkou dávkou lidskosti. Každoročně se u nás uskuteční nespočet veřejných sbírek, celostátních i místních projektů, charitativních akcí či lidsky dojemných iniciativ. Mě osobně za srdce chytila Ježíškova vnoučata. Vždycky si také pročtu příběhy na platformě Donio. Ať už jde o pomoc seniorům, lidem s postižením, nemocným dětem nebo o podporu kulturních, vzdělávacích či komunitních programů, Češi dokazují, že jim osud druhých a světa kolem sebe není lhostejný.
Sbírky mají svůj nezastupitelný význam. Nepředstavují jen finanční podporu, ale také vyjádření toho, že jako společnost držíme při sobě. Každý dar, i ten malý, je symbolem důvěry, víry v to, že prostředky budou využity smysluplně, a přesvědčení, že společná pomoc dokáže změnit životy lidí, kteří se ocitli v náročné situaci. Darování tak není pouhým převodem peněz. Je to akt empatie, ochoty vidět dál než za hranice vlastního života a investice do dobra, které se vrací nejen obdarovaným, ale i celé společnosti. Jde o rozhodnutí kam a komu přispěji, je to o důvěře dárce k obdarovávanému.
Tříkrálové období je tradičně spojováno s dobročinností. Je to čas, kdy si připomínáme hodnoty, které spojují společnost. Je to nabídka podané ruky k těm, kteří pomoc potřebují.
V Domově Sulická si uvědomujeme, jak významnou roli mohou sbírky a dárcovství jako takové hrát v životech našich klientů. Máme registrovány dvě sbírky, z nichž každá má své nezastupitelné poslání.
První z nich je určena pro osoby s mentálním postižením. Tito lidé často narážejí na limity systému a především na limity vlastních finančních možností. Jejich běžné úhrady mnohdy nestačí pokrýt zdravotní péči, která je pro jejich důstojný a kvalitní život nezbytná. Díky sbírce můžeme našim klientům pomoci financovat například zubní náhrady nebo jiné zdravotní úkony, které nejsou plně hrazeny. Stejně tak jim umožňujeme získávat vzdělávací pomůcky či účastnit se ozdravných pobytů, které mají pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu i celkový rozvoj. Právě zde nejvíce vidíme, jak konkrétní dopad mohou dary mít. Každá pomoc vyplňuje mezeru tam, kde by se klient bez podpory komunity jen těžko obešel.
Druhá sbírka je určena pro náš domov seniorů. Kulturní a společenské akce, které ze sbírky hradíme, přinášejí našim klientům radost a nové zážitky. Zájem o tyto aktivity je obrovský, díky podpoře dárců je můžeme obyvatelům domova dopřávat i v době, kdy finanční možnosti organizací bývají napjaté.
Co mě velmi těší, je struktura těch, kteří do našich sbírek přispívají. Nejsou to pouze dárci zvenčí. Přispívají návštěvníci našich akcí, rodiny klientů – dokonce i my sami, tedy zaměstnanci.
Proto bych ráda upřímně poděkovala všem, kteří se na těchto formách pomoci podílejí, a to nejenom v Domově Sulická. Každý dárce, ať už přispívá finančně, tzv. do kasičky, prostřednictvím darovacích smluv, nebo věnuje svůj čas jako dobrovolník, se stává součástí velké společenské pomoci.
Sbírky nejsou jen finančním nástrojem. Jsou důkazem toho, že solidarita je stále silnou hodnotou naší společnosti. A právě tato hodnota má sílu měnit svět, jeden dar, jeden dobrý skutek, jedna dobrovolnická hodina a jeden lidský příběh po druhém.
Díky všem štědrým lidem, nejenom těm v Domově Sulická.
Lenka Kohoutová
