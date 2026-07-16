Nejdůležitější diagnóza se jmenuje člověk
O těch samých lidech dnes společnost často mluí ve zkratkách – třeba jako o těch, kteří mají demenci. Jsou imobilní. Polymorbidní. Neorientovaní. Že potřebují vysokou míru podpory, tedy péče.
A přitom je to stále tatáž žena, která celý život učila děti ve škole.
Tentýž muž, který postavil desítky domů.
Tentýž člověk, který ještě před několika lety ve svém volném čase pomáhal druhým.
Někdy mám pocit, že čím dokonalejší je naše medicína, tím větší hrozí nebezpečí, že za nemocí přestaneme vidět člověka.
Moderní zdravotnictví umí věci, které byly ještě před několika desetiletími nepředstavitelné. Dokážeme prodlužovat život, léčit závažná onemocnění a zvládat stavy, které byly dříve beznadějné. To je obrovský civilizační úspěch.
Jenže vedle otázky, jak dlouho člověk bude žít, bychom si měli stále častěji klást i jinou otázku: Jak bude žít?
A právě zde začíná medicína lidství.
Není to medicína založená na přístrojích. Není to nový obor ani moderní technologie. Je to schopnost nezapomenout, že středem veškeré péče je člověk. Ne diagnóza. Ne výkon. Ne systém. ČLOVĚK.
V pobytových sociálních službách tuto skutečnost vnímáme každý den. Vidíme, jak tenká je hranice mezi zdravotní a sociální péčí. Člověk nepotřebuje „jen“ správně nastavené léky, dokonalý převaz a napolohování. Potřebuje pocit bezpečí. Potřebuje vědět, že někam patří. Potřebuje mít důvod ráno vstát. Potřebuje slyšet své jméno vyslovené s úctou.
Možná to zní samozřejmě. Ale není.
Stačí se podívat, jak často se ve veřejné debatě bavíme o počtech lůžek, úhradách, kapacitách nebo nákladech. Často sama takto hodně píšu, protože je to součástí poskytování služby. To všechno je důležité. Jenže člověk se prostě do tabulky nevejde. Člověk prostě není diagnóza.
Nikdy nezapomenu na větu jedné klientky, která mi řekla:
„Víte, já už nepotřebuji, aby mě někdo léčil, vím, že to nejde. Já potřebuji, aby mě někdo viděl, že žiju, že jsem. Jsem Jana a chci tady důstojně dožít.“
To je možná jedna z nejsilnějších vět, které jsem v sociálních službách slyšela. Protože vystihuje podstatu lidské existence.
Každý z nás chce být viděn. Ne jako problém. Ne jako položka v rozpočtu.
Ne jako diagnóza. Jako lůžko. Jako bezlepková dieta. Ale jako člověk, jako konkrétní paní Jana.
Stárnutí není jen biologický proces. Je to životní etapa, ve které člověk často přichází o síly, zdraví i část své samostatnosti. O to více potřebuje zachovat svou důstojnost.
Výzva pro další desetiletí
Naše společnost rychle stárne. Bude přibývat lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou zdravotní i sociální péči. Budeme investovat do technologií, nových léčebných postupů a moderních zařízení. A podle mého názoru bychom měli. Ale nesmíme zapomenout na něco, co žádná technologie nikdy nenahradí. LIDSKOST.
Protože skutečná vyspělost společnosti se nepozná podle toho, jaké má přístroje. Pozná se podle toho, jak se chová k těm nejslabším.
Nejdůležitější diagnóza se jmenuje člověk.
My prostě potřebujeme medicínu lidství!
Lenka Kohoutová
Hranice mezi lidmi nejsou překážkou lidskosti
V sociálních službách často mluvíme o lidskosti, empatii a blízkosti. A je to správně. Naše práce není jen o plnění standardů, vedení dokumentace nebo zajištění péče. Je především o vztazích.
Lenka Kohoutová
Dvanáct let v Domově Sulická
Dnes je to přesně 12 let, co jsem přišla do Domova Sulická. Když to číslo vyslovím nahlas, uvědomím si, jak zvláštní rozměr čas má. V historii organizace je 12 let jen krátká kapitola. V životě člověka je to pořádný kus cesty.
Lenka Kohoutová
Dnes je Světový den proti násilí na seniorech
Násilí na seniorech si často představujeme jako křik, ponižování nebo fyzické ubližování. Jenže skutečnost bývá mnohem složitější.
Lenka Kohoutová
Umírání je hlavně o lidskosti a smrt není prohra
Když jsme před desítkami let mluvili o umírání, často jsme mluvili především o nemoci. Dnes bychom měli více mluvit o ČLOVĚKU.
Lenka Kohoutová
Domovy pro seniory jsou dneska normální LDNky!
Tahle věta se objevuje často, ale realita je jinde - je mnohem pestřejší a citlivější. Záleží totiž na tom, pro jakou cílovou skupinu klientů je konkrétní služba určena a jak dokáže reagovat na potřeby lidí, kteří v ní žijí.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
Škoda mění elektromobily v malé ložnice. Nový režim zpříjemní spaní v autě
Škoda přidává do aplikace MyŠkoda nový režim kempování, který při nocování v elektromobilu...
Tramvaje v Karlíně už opět jezdí oběma směry
Pražský dopravní podnik obnovil v Karlíně provoz tramvají i ve směru na Palmovku. Omezení platilo...
Kvantový počítač míří do praxe. Řeší výzkum Alzheimerovy choroby, pomáhá firmám
VLQ, první kvantový počítač instalovaný v České republice, už je připraven k běžnému využití....
Klášterec nad Ohří ozdobí šest soch
Konkrétní místa pro umístění děl ještě nemá město vytipovaná, rozhodne o nich v následujících...
Prodej byt 2+1, 90m2, Žiželice
Purkyňova, Žiželice, okres Kolín
3 980 000 Kč
- Počet článků 130
- Celková karma 8,35
- Průměrná čtenost 628x