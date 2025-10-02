Mezinárodní den pečujících: Neviditelní hrdinové všedního dne

Dnes, 2. října, si připomínáme Mezinárodní den pečujících. Tento den není v kalendáři tak známý jako jiné (například včerejší den seniorů), přesto by, alespoň dle mého, měl být jedním z nejvýraznějších

Protože právě pečující lidé – ať už jde o rodinné příslušníky, profesionály v sociálních službách nebo zdravotníky – jsou ti, kteří každý den zajišťují, aby lidé v těžké životní situaci nezůstali sami.

V Domově Sulická vidím sílu pečujících každý den. Jsou to pracovníci v přímé péči, kteří s obrovskou trpělivostí a empatií pomáhají našim klientům zvládat i ty nejobyčejnější úkony, které si zdravý člověk ani neuvědomuje – vstát z postele, obléknout se, najíst. To, co pro většinu z nás znamená samozřejmost, je pro naše klienty často nepřekonatelnou překážkou. A právě pečující jim dávají možnost žít důstojně.

Z odborného pohledu je role pečujících v systému péče o seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním naprosto klíčová. Bez jejich práce by žádná strategie, žádný zákon a žádná instituce nefungovala. Přesto se o nich často mluví málo. Pečující čelí velké psychické i fyzické zátěži, mnohdy pracují za nízké mzdy, a přesto od nich očekáváme, že budou vždy laskaví, trpěliví a připravení pomoci. A oni takoví často jsou, což je obdivuhodné.

Proto bych si k dnešnímu dni přála jedno: aby společnost začala pečující vnímat jako to, čím opravdu jsou – jako hrdiny každodenního života. Ať už to jsou tzv. neformální pečující, kteří se starají doma o svého blízkého, nebo pracují v zařízení sociálních služeb, zaslouží si naši pozornost, respekt a podporu.

Autor: Lenka Kohoutová | čtvrtek 2.10.2025 13:04 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 85
  • Celková karma 16,69
  • Průměrná čtenost 850x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

