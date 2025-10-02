Mezinárodní den pečujících: Neviditelní hrdinové všedního dne
Protože právě pečující lidé – ať už jde o rodinné příslušníky, profesionály v sociálních službách nebo zdravotníky – jsou ti, kteří každý den zajišťují, aby lidé v těžké životní situaci nezůstali sami.
V Domově Sulická vidím sílu pečujících každý den. Jsou to pracovníci v přímé péči, kteří s obrovskou trpělivostí a empatií pomáhají našim klientům zvládat i ty nejobyčejnější úkony, které si zdravý člověk ani neuvědomuje – vstát z postele, obléknout se, najíst. To, co pro většinu z nás znamená samozřejmost, je pro naše klienty často nepřekonatelnou překážkou. A právě pečující jim dávají možnost žít důstojně.
Z odborného pohledu je role pečujících v systému péče o seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním naprosto klíčová. Bez jejich práce by žádná strategie, žádný zákon a žádná instituce nefungovala. Přesto se o nich často mluví málo. Pečující čelí velké psychické i fyzické zátěži, mnohdy pracují za nízké mzdy, a přesto od nich očekáváme, že budou vždy laskaví, trpěliví a připravení pomoci. A oni takoví často jsou, což je obdivuhodné.
Proto bych si k dnešnímu dni přála jedno: aby společnost začala pečující vnímat jako to, čím opravdu jsou – jako hrdiny každodenního života. Ať už to jsou tzv. neformální pečující, kteří se starají doma o svého blízkého, nebo pracují v zařízení sociálních služeb, zaslouží si naši pozornost, respekt a podporu.
Lenka Kohoutová
Den seniorů jako připomínka důležitosti těch, kteří byli před námi
Život běží neuvěřitelně rychle. Tenhle můj blog je o štafetě života, kterou jednou převezmeme všichni.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den lékařů: Za každým zdravým dnem je lékař
Dnes je Mezinárodní den lékařů - vznikl z popudu Světové zdravotnické organizace a Lékařů bez hranic. Má připomenout, že za každým zdravým dnem, zvládnutým onemocněním a kvalitně poskytnutou péčí, stojí lidé v bílých pláštích.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den neslyšících a znakových jazyků – připomínka důstojnosti a rovnosti
Dnes si připomínáme Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Tyto dny jsou důležité nejen jako symbolická připomínka, ale také k zamyšlení nad tím, jak společnost přistupuje k lidem se sluchovým postižením.
Lenka Kohoutová
Jídlo jako srdce sociální služby
Kdo někdy pracoval v pobytové sociální službě, ví, že jídlo není jen biologická nutnost. Je to téma číslo 1. Klienti se na něj těší, někdy ho kritizují, jindy si ho odhlásí – a je to bod, který dává jejich dni rytmus a smysl.
Lenka Kohoutová
Přijala jsem výzvu, která může pomoci! Zkusme dát šanci
Když se v debatách objeví slova vězeň nebo odsouzený, většina lidí si představí násilníky nebo nebezpečné pachatele. Jenže realita je jiná.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Polívka, Obermaierová či Chlopčík. Jaké strany podpořily české celebrity?
Před každými volbami se politici snaží bojovat o hlasy voličů různými způsoby – a často jim k tomu...
Pellegrini se chystá svrhnout vládu, šíří ministr. Absolutní lež, reaguje prezident
Nový den, nové napětí ve slovenské koalici. Ministr investic Samuel Migal’ přišel s téměř...
Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy
Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků...
Stůjte při nás. Studenti v Hostinném protestovali proti rušení osmiletých gymnázií
Na protestní pochod vyrazili ve čtvrtek dopoledne do ulic Hostinného na Trutnovsku studenti tamního...
V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, dva lidé zemřeli
V Manchesteru zemřeli dva lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 85
- Celková karma 16,69
- Průměrná čtenost 850x