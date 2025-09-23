Mezinárodní den neslyšících a znakových jazyků – připomínka důstojnosti a rovnosti
V České republice žije zhruba půl milionu lidí se sluchovým postižením. Mnozí z nich čelí bariérám, které si my, slyšící, často ani neuvědomujeme – od nemožnosti využít některé služby až po nedostatečné porozumění jejich potřebám. Přitom právě rovné podmínky a respekt k odlišnostem jsou základem důstojného života.
Jako ředitelka domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním znevýhodněním vnímám tuto problematiku každý den velmi osobně. Znakový jazyk není jen prostředek dorozumění – je to součást identity, kultury a pocitu sounáležitosti. Proto je důležité, aby byl respektován a podporován stejně jako jakýkoli jiný jazyk.
Naše společnost bude silnější a spravedlivější tehdy, pokud dokážeme vytvářet prostředí bez bariér a bez předsudků. Každý z nás k tomu může přispět – ochotou naslouchat, učit se novému a být otevřený jinakosti.
Bariéry stále jsou. Při kontaktech s úřady. Chybějící vizuální prvky, resp. vizualizace zvuku. A další....
Tento den je proto pro mě připomínkou, že inkluze není jednorázový projekt, ale každodenní úsilí. A že i malé kroky – od respektu v komunikaci až po odstraňování praktických bariér – mají obrovský význam.
Lenka Kohoutová
