Mezinárodní den neslyšících a znakových jazyků – připomínka důstojnosti a rovnosti

Dnes si připomínáme Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Tyto dny jsou důležité nejen jako symbolická připomínka, ale také k zamyšlení nad tím, jak společnost přistupuje k lidem se sluchovým postižením.

V České republice žije zhruba půl milionu lidí se sluchovým postižením. Mnozí z nich čelí bariérám, které si my, slyšící, často ani neuvědomujeme – od nemožnosti využít některé služby až po nedostatečné porozumění jejich potřebám. Přitom právě rovné podmínky a respekt k odlišnostem jsou základem důstojného života.

Jako ředitelka domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním znevýhodněním vnímám tuto problematiku každý den velmi osobně. Znakový jazyk není jen prostředek dorozumění – je to součást identity, kultury a pocitu sounáležitosti. Proto je důležité, aby byl respektován a podporován stejně jako jakýkoli jiný jazyk.

Naše společnost bude silnější a spravedlivější tehdy, pokud dokážeme vytvářet prostředí bez bariér a bez předsudků. Každý z nás k tomu může přispět – ochotou naslouchat, učit se novému a být otevřený jinakosti.

Bariéry stále jsou. Při kontaktech s úřady. Chybějící vizuální prvky, resp. vizualizace zvuku. A další....

Tento den je proto pro mě připomínkou, že inkluze není jednorázový projekt, ale každodenní úsilí. A že i malé kroky – od respektu v komunikaci až po odstraňování praktických bariér – mají obrovský význam.

Autor: Lenka Kohoutová | úterý 23.9.2025 7:51 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 82
  • Celková karma 18,15
  • Průměrná čtenost 876x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

