Mezinárodní den lékařů: Za každým zdravým dnem je lékař
Je to symbolická příležitost zastavit se a vyjádřit lékařům respekt i vděčnost. Ačkoliv si jejich práce zaslouží ocenění každý den, ne jen jednou v roce.
V Domově Sulická s lékaři spolupracujeme denně. Ať už jde o praktické lékaře, psychiatry, neurology či další odborníky, jsou pro naše klienty nenahraditelnou oporou, ač žádný z lékařů nesídlí přímo v domově.
Péče o seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním je často složitá – kombinuje zdravotní i sociální aspekty. Z odborného pohledu je zřejmé, že systém zdravotní péče o dlouhodobě nemocné a seniory stojí před velkými výzvami.
Stoupá počet chronických onemocnění, zvyšují se nároky na dostupnost specializované péče a zároveň ubývá lékařů, zejména v některých oborech.
Osobně vnímám, že lékař není jen odborník na diagnózy a předepisování léků. Je to člověk, který by měl umět naslouchat, uklidnit, dodat pocit bezpečí. To je pro naše klienty často stejně důležité jako samotný lék. Možná, troufám si říct, někdy důležitější.
Na čekací doby u lékařů nadává snad každý druhý. Taky je to místo, kam jdeme, když nám není nejlíp, a proto ordinace a nemocnice nejsou zrovna místy, o kterých bychom mluvili v samých superlativech. Náš systém zdravotní péče ale prostě JE jeden z nejlepších na světě. Proto bych si přála, aby Mezinárodní den lékařů nebyl jen dnem v kalendáři, ale i výzvou k úctě vůči těm, kdo pečují o naše zdraví.
Lenka Kohoutová
Mezinárodní den neslyšících a znakových jazyků – připomínka důstojnosti a rovnosti
Dnes si připomínáme Mezinárodní den neslyšících a Mezinárodní den znakových jazyků. Tyto dny jsou důležité nejen jako symbolická připomínka, ale také k zamyšlení nad tím, jak společnost přistupuje k lidem se sluchovým postižením.
Lenka Kohoutová
Jídlo jako srdce sociální služby
Kdo někdy pracoval v pobytové sociální službě, ví, že jídlo není jen biologická nutnost. Je to téma číslo 1. Klienti se na něj těší, někdy ho kritizují, jindy si ho odhlásí – a je to bod, který dává jejich dni rytmus a smysl.
Lenka Kohoutová
Přijala jsem výzvu, která může pomoci! Zkusme dát šanci
Když se v debatách objeví slova vězeň nebo odsouzený, většina lidí si představí násilníky nebo nebezpečné pachatele. Jenže realita je jiná.
Lenka Kohoutová
Sociální služby jako prestižní práce
Každý, kdo se setkal s nemocí, stářím nebo handicapem, ví, jak důležitou roli hrají sociální služby. Ať jde o péči v domácím prostředí, ambulantní podporu nebo pobytové služby, bez pomoci by mnoho lidí nezvládlo každodenní život.
Lenka Kohoutová
Školka a domov seniorů pod jednou střechou - přínosy a úskalí mezigeneračních projektů
Tento týden jsem měla možnost být u slavnostního otevření mezigeneračního objektu na Praze 15 v Gercenově ulici. Jde o stacionář pro seniory a mateřskou školu.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Voličský průkaz 2025: dnes je poslední šance o něj zažádat. Jak a kde?
Možnost požádat o voličský průkaz do voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou v pátek 3. a v...
Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz
V USA začal nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát dnes v...
Kvůli oblečení vás může poslat komise domů. Co nedělat ve volební místnosti
Víte, jak se ve volební místnosti chovat, aby vás komise nevykázala, nebo jakým chybám se vyhnout,...
Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji
Hospodaření státu, mezinárodní otázky, výdaje na obranu a mnoho dalších zásadních témat se teď...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 83
- Celková karma 17,72
- Průměrná čtenost 867x