Mezinárodní den lékařů: Za každým zdravým dnem je lékař

Dnes je Mezinárodní den lékařů - vznikl z popudu Světové zdravotnické organizace a Lékařů bez hranic. Má připomenout, že za každým zdravým dnem, zvládnutým onemocněním a kvalitně poskytnutou péčí, stojí lidé v bílých pláštích.

Je to symbolická příležitost zastavit se a vyjádřit lékařům respekt i vděčnost. Ačkoliv si jejich práce zaslouží ocenění každý den, ne jen jednou v roce.

V Domově Sulická s lékaři spolupracujeme denně. Ať už jde o praktické lékaře, psychiatry, neurology či další odborníky, jsou pro naše klienty nenahraditelnou oporou, ač žádný z lékařů nesídlí přímo v domově.

Péče o seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním je často složitá – kombinuje zdravotní i sociální aspekty. Z odborného pohledu je zřejmé, že systém zdravotní péče o dlouhodobě nemocné a seniory stojí před velkými výzvami.

Stoupá počet chronických onemocnění, zvyšují se nároky na dostupnost specializované péče a zároveň ubývá lékařů, zejména v některých oborech.

Osobně vnímám, že lékař není jen odborník na diagnózy a předepisování léků. Je to člověk, který by měl umět naslouchat, uklidnit, dodat pocit bezpečí. To je pro naše klienty často stejně důležité jako samotný lék. Možná, troufám si říct, někdy důležitější.

Na čekací doby u lékařů nadává snad každý druhý. Taky je to místo, kam jdeme, když nám není nejlíp, a proto ordinace a nemocnice nejsou zrovna místy, o kterých bychom mluvili v samých superlativech. Náš systém zdravotní péče ale prostě JE jeden z nejlepších na světě. Proto bych si přála, aby Mezinárodní den lékařů nebyl jen dnem v kalendáři, ale i výzvou k úctě vůči těm, kdo pečují o naše zdraví.

Autor: Lenka Kohoutová | středa 1.10.2025 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 83
  • Celková karma 17,72
  • Průměrná čtenost 867x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

