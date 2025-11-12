Kvalita péče v sociálních službách nezačíná u formulářů, ale u lidí

Co znamená „kvalitní péče“? Zdaleka to není jen o splnění zákonných povinností nebo o pěkně napsaných standardech. Papír totiž snese všechno. Ale člověk ne.

Kvalitní péče je především postoj. To, jak přemýšlíme o druhém, jak s ním mluvíme, jak mu pomáháme zachovat důstojnost, svobodu a pocit, že má jeho život smysl.

Standardy kvality sociálních služeb nejsou byrokratická nutnost. Jsou kompasem, který nám ukazuje směr. Připomínají, že péče není rutina, ale proces. Pomáhají nám zůstat citliví, systematičtí a odpovědní. Každý standard má totiž svůj lidský rozměr.

Například „ochrana práv“ není formulář, ale každodenní respekt a naslouchání. „Individualizace péče“ se nenapíše na papír – vzniká v srdci a hlavě dobrého pracovníka, který člověka vidí jako jedinečnou osobnost.

Opravdová kvalita péče se rodí tam, kde pracují empatičtí a zralí lidé, kteří se chtějí učit a berou svou profesi jako poslání. Proto říkáme, že kvalitní péče = kvalitní tým. A že se v plánování péče musíme soustředit na klienta i na zaměstnance.

U nás v Domově Sulická kvalitu tvoří i zdánlivé detaily:
– neříkáme „babičky a dědečkové“, ale „pan Novák“,
– nekrmíme, ale podáváme stravu,
– nepřebalujeme, ale provádíme výměnu pomůcek.
Nejde o slovíčkaření – jde o respekt k člověku.

Kvalita není jednorázový projekt. Je to proces, který nikdy nekončí. Žijeme ho každý den – my s klienty a klienti s námi. V rozhovorech, ve chvílích sdílení, ve vzdělávání a dokonce i v chybách, ze kterých se učíme.

Tam, kde se lidé cítí slyšeni a podporováni – klienti i zaměstnanci – se rodí skutečná profesionalita a lidskost.

Kvalita péče není luxus. Je to závazek vůči lidem, které provázíme životem, a vůči profesi, kterou děláme s hrdostí!

Autor: Lenka Kohoutová | středa 12.11.2025 9:10 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Další články autora

Lenka Kohoutová

Svatý Martin v Domově Sulická: Mladé víno, dobrá společnost

Každoročně 11. listopadu přichází svatý Martin, někdy na bílém koni, jindy alespoň s mladým vínem a vůní pečené husy nebo kachny... A chodí i k nám, do Domova Sulická.

11.11.2025 v 17:53 | Karma: 8,14 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Sociální služby nejsou o slibech. Jsou o lidech, kteří je drží nad vodou

Jako ředitelka Domova Sulická vidím, jak důležitou roli hrají sociální služby v životech lidí, kteří potřebují pomoc. Nejsou o předpisech a slibech, ale o lidech, kteří se každý den starají o druhé – často v náročných podmínkách.

7.11.2025 v 16:24 | Karma: 9,76 | Přečteno: 181x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Mezinárodní den pečujících: Neviditelní hrdinové všedního dne

Dnes, 2. října, si připomínáme Mezinárodní den pečujících. Tento den není v kalendáři tak známý jako jiné (například včerejší den seniorů), přesto by, alespoň dle mého, měl být jedním z nejvýraznějších

2.10.2025 v 13:04 | Karma: 9,25 | Přečteno: 155x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Den seniorů jako připomínka důležitosti těch, kteří byli před námi

Život běží neuvěřitelně rychle. Tenhle můj blog je o štafetě života, kterou jednou převezmeme všichni.

1.10.2025 v 7:30 | Karma: 12,08 | Přečteno: 160x | Společnost

Lenka Kohoutová

Mezinárodní den lékařů: Za každým zdravým dnem je lékař

Dnes je Mezinárodní den lékařů - vznikl z popudu Světové zdravotnické organizace a Lékařů bez hranic. Má připomenout, že za každým zdravým dnem, zvládnutým onemocněním a kvalitně poskytnutou péčí, stojí lidé v bílých pláštích.

1.10.2025 v 6:30 | Karma: 8,62 | Přečteno: 226x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Na dně Macochy ležela mrtvá žena. Policisté zjišťují okolnosti její smrti

Macocha na podzim
12. listopadu 2025  11:15

Na dně známé propasti Macocha v Moravském krasu na Blanensku vyhasl další lidský život. Jeskyňáři...

Rozpočet zřejmě vláda do Sněmovny pošle. Uděláme za tím tečku, říká Kupka

Ministr dopravy Martin Kupka přichází na schůzi vlády v demisi, kde ministři...
12. listopadu 2025  5:25,  aktualizováno  11:15

Přímý přenos Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka očekává, že vláda udělá ve středu tečku za...

Augustín v Dozimetru čelí otázkám obhájců. Popsal vztahy s TOP 09, přiznal kokain

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
12. listopadu 2025,  aktualizováno  11:13

Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína trvá už třetí den. Bývalý ekonomický...

Štěpka na skládce u Litvínova má stále skoro sto stupňů, hasiči ji dál rozhrabávají

Hasiči pokračují v rozhrabávání hromady štěpky na skládce Celio u Litvínova....
12. listopadu 2025

Hasiči dnes pokračují v rozhrabávání hromady štěpky na skládce Celio u Litvínova. Teplota požářiště...

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 88
  • Celková karma 9,35
  • Průměrná čtenost 827x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.