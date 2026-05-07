Komentovaná péče: „Maličkost, která dává seniorům jistotu a klid“
Právě tomu u nás v Domově Sulická říkáme komentovaná péče. Znamená to, že klientovi během péče průběžně říkáme, jaký úkon děláme, co bude následovat a co se právě děje. Nejedná se o nic složitého, ale o velmi důležitý princip respektující a důstojné péče.
Možná to zvenku působí samozřejmě. Jenže v každodenním provozu sociálních služeb je velmi snadné soustředit se hlavně na samotný úkon – pomoci s hygienou, oblékáním, přesunem nebo podáním jídla. Člověk ale podle mě nesmí mít pocit, že se „něco děje kolem něj“, aniž by rozuměl co a proč.
To platí dvojnásob u lidí s demencí, zhoršenou orientací nebo úzkostí. Když člověk neví, co bude následovat, co se s ním bude dít, může se leknout, znejistit nebo začít spolupráci odmítat. Naopak klidné vysvětlování a průběžná komunikace přináší pocit bezpečí a větší důvěru.
Komentovaná péče může vypadat velmi jednoduše:
„Teď vám podám ruku.“
„Pomalu se postavíme.“
„Za chvíli půjdeme do koupelny.“
„Teď vám pomůžu s rukávem.“
Jsou to krátké věty, které ale člověku vrací kontrolu nad situací. Člověk ví, co se děje, může se připravit a necítí se pasivně nebo bezmocně.
V Domově Sulická vnímáme komunikaci jako součást samotné péče, ne jako něco navíc. Nestačí péči dobře vykonat po odborné stránce. Stejně důležité je, jak se při ní člověk cítí.
Komentovaná péče také pomáhá budovat vztah mezi pracovníkem a klientem. Klient získává jistotu, že s ním zaměstnanec jedná s respektem a že není „objektem péče“, ale partnerem v komunikaci. Často vidíme, že i lidé s pokročilou demencí velmi citlivě reagují právě na tón hlasu, klid a způsob, jakým s nimi mluvíme.
Velký význam má komentovaná péče také pro nové pracovníky. Učí je zpomalit, vnímat člověka individuálně a přemýšlet nad tím, jak péče působí z pohledu klienta. Právě v tom vidím jednu z největších hodnot kvalitní sociální služby – neztratit lidskost ani v každodenní rutině.
Někdy si ani neuvědomujeme, jak moc může obyčejná komunikace ovlivnit pocit bezpečí, důstojnosti a klidu. Přitom právě tyto věci jsou pro člověka ve stáří často stejně důležité jako samotná pomoc.
A možná ještě důležitější.
Lenka Kohoutová
