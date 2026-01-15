Když vnitřní kontrola funguje, vnější kontroly nikoho nepřekvapí
V Domově Sulická obzvlášť, v roce 2024 přišlo celkem 25 kontrol, a to na anonymní udání. V roce 2025 jich nebylo ani 10, taktéž v zásadě na udání.
Přesto existuje jedna zásadní věc, která rozhoduje o tom, zda kontrola bude stresující hrozbou nebo přirozenou součástí provozu. Tou věcí je dobře nastavená vnitřní kontrola.
Pokud organizace systematicky pracuje sama se sebou, zná své silné i slabé stránky a dokáže je pojmenovávat a reagovat na ně, pak ji žádná další kontrola v podstatě nezaskočí, i když kontroly jsou a vždy budou prostě nepříjemné a nevítané.
Základem funkční vnitřní kontroly nejsou hromady papírů ani složité metodiky. Základem jsou jasná, srozumitelná pravidla, kterým zaměstnanci rozumějí a která dávají smysl v každodenní praxi. Pravidla, která nejsou jen napsaná, ale skutečně pomáhají zkvalitňovat péči a chránit klienty i pracovníky.
Stejně důležité je, aby zaměstnanci nebyli s vnitřními předpisy seznámeni jednorázově při nástupu do práce a poté na ně zapomněli. Se systémem nastavených pravidel je zapotřebí průběžně pracovat a vnitřní kontrolní mechanismus jen ověřuje, zda systém funguje a zda mu všichni rozumí.
Vnitřní kontrola je prostě živý proces, průběžné připomínání, vysvětlování, společné přemýšlení nad tím, co funguje a co je potřeba vylepšit. Otevřená komunikace v týmu je mnohem účinnější než sebelepší směrnice uložená v šanonu.
Velkou hodnotu má také naslouchání všem aktérům sociální služby. Zaměstnancům, klientům, jejich rodinám i lidem „zvenku“, kteří přicházejí s jiným pohledem a zkušeností. Každý podnět – ať už pochvala, připomínka nebo kritika – je příležitostí ke zlepšení. Brát tyto podněty vážně neznamená automaticky se všemu přizpůsobit, ale poctivě se zamyslet, co z nich lze využít a přenést do praxe.
Vnitřní kontrola není o hledání viníků, ale o hledání cest. Cest, jak dělat službu lépe, bezpečněji a lidsky. Když se podaří dobré nápady skutečně realizovat, posiluje to důvěru zaměstnanců i klientů a vytváří prostředí, kde se lidé nebojí mluvit otevřeně.
Smyslem všech pravidel, kontrol a postupů není „obstát při inspekci“, ale vytvořit takové podmínky, aby klient mohl žít v co největší možné svobodě, důstojnosti a spokojenosti. Aby se klient cítil respektovaný, slyšený a v bezpečí.
Když tohle máme neustále na paměti, pak se žádná kontrola vnitřní nebo vnější nestává hrozbou, ale potvrzením, že jdeme správným směrem.
Tenhle systém však musí ve firmě žít, nikoliv být pouze na papíře. To mi připomíná, že se v Domově Sulická blíží dotazníkové šetření o spokojenosti a připomínkách kvality poskytované sociální služby klientů, zaměstnanců, rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších lidí i zvenčí. Zrovna tohle bereme velmi vážně. Jsem zvědavá na hodnocení :)
Lenka Kohoutová
Úpravy v sociálním systému jsou postupné
Rok 2026 přináší do oblasti sociálních služeb několik změn, které se na první pohled mohou zdát spíše technické než zásadní. Zákon o sociálních službách se od 1. ledna 2026 nemění revolučním způsobem, přesto ale dochází k úpravám.
Lenka Kohoutová
Nejen Tři králové. Veřejné sbírky jsou o lidskosti, štědrosti a pomoci
Sbírky a dárcovství patří dlouhodobě k silným pilířům občanské solidarity. V České republice je tradice pomáhat velmi hluboce zakořeněná. A já jsem na to hrdá.
Lenka Kohoutová
Proč dávat klientům sociální služby vyúčtování každý měsíc?
V sociálních službách se často řeší, zda mají klienti dostávat vyúčtování za služby každý měsíc nebo jestli až ve chvíli, kdy si o něj sami řeknou.
Lenka Kohoutová
Umět spolu mluvit je základem rovnosti. Světový den Braillova písma nám to připomíná
4. 1. si připomínáme Světový den Braillova písma, den věnovaný hlavně lidem se zrakovým postižením. Symbolicky připomíná mnohem víc. Význam komunikace, dorozumění a porozumění mezi lidmi bez ohledu na jejich schopnosti či omezení.
Lenka Kohoutová
Odpovědnost, která není vidět aneb když říďa bilancuje
Když jsem před více než 11 lety přijala odpovědnost za vedení Domova Sulická, věděla jsem, že to nebude jednoduché. Měla jsem jiné představy o pobytové službě, než měli mí předchůdci...
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně
Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den...
Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné
Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli...
Policie hledá svědky středeční tragické nehody na Pelhřimovsku
Policisté hledají svědky středeční nehody ve Vystrkově na Pelhřimovsku. Po střetu s osobním autem...
Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte
Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 102
- Celková karma 8,56
- Průměrná čtenost 740x