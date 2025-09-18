Jídlo jako srdce sociální služby

Kdo někdy pracoval v pobytové sociální službě, ví, že jídlo není jen biologická nutnost. Je to téma číslo . Klienti se na něj těší, někdy ho kritizují, jindy si ho odhlásí – a je to bod, který dává jejich dni rytmus a smysl.

Je to prostě téma, o němž se vedou nekonečné debaty – ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu

Na rovinu: v domově pro seniory nikdy nedokážeme vařit úplně jako doma. To je realita, kterou si nemusíme zastírat. Ale můžeme poslouchat, co naši klienti chtějí, na co mají chuť, co jim voní – nebo naopak nechutná. Stravovací režimy a diety sice přidávají komplikace, ale pořád platí, že radost z dobře připraveného jídla dokáže zvednout náladu na celý den.

V Domově Sulická mají klienti do jídelníčku co mluvit. konají se u nás stravovací komise a běžně slýcháme věty typu: „Už dlouho nebylo to a to, dejte to na oběd.“

V adventu nebo při jiných slavnostních chvílích sestavujeme menu spolu s klienty z jednotlivých domácností. A tak, i když si občas zaměstnanci povzdechnou, že „už zase bude zelí“, platí jednoduché pravidlo: přání klientů má přednost.

Nebývalo tomu tak vždy. Prošli jsme si těžkou personální krizí, kdy kuchyně fungovala podle mě dobře, ale pracovní zátěž byla obrovská. Dnes už ale máme stabilní tým, který vaření bere vážně a snaží se do něj vkládat kus sebe. Díky tomu si můžeme dovolit i dvě varianty oběda na výběr, a občas i speciální překvapení. V září se už třeba těšíme na svatomartinskou husu.

Když klientům chutná, když od stolu odcházejí s úsměvem a pocitem, že i jejich hlas měl váhu, je i náš den o něco hezčí. Protože kuchyně je v domově vždycky víc než jen provoz. Je to srdce, které bije pro všechny.

Občas slýchám: „Tedy, paní ředitelko, dneska ta bramborová kaše nic moc.“ Jindy zase: „Ta svíčková byla skvělá!“ Debatujeme o tom, co dělat lépe a jak se posunout dál. Jako doma to nikdy nebude – ale může to být prostě dobré. A to za tu práci stojí.

Autor: Lenka Kohoutová | čtvrtek 18.9.2025 7:09

Lenka Kohoutová

Přijala jsem výzvu, která může pomoci! Zkusme dát šanci

Když se v debatách objeví slova vězeň nebo odsouzený, většina lidí si představí násilníky nebo nebezpečné pachatele. Jenže realita je jiná.

9.9.2025 v 7:00 | Karma: 9,17 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Sociální služby jako prestižní práce

Každý, kdo se setkal s nemocí, stářím nebo handicapem, ví, jak důležitou roli hrají sociální služby. Ať jde o péči v domácím prostředí, ambulantní podporu nebo pobytové služby, bez pomoci by mnoho lidí nezvládlo každodenní život.

2.9.2025 v 8:00 | Karma: 0 | Přečteno: 6x | Společnost

Lenka Kohoutová

Školka a domov seniorů pod jednou střechou - přínosy a úskalí mezigeneračních projektů

Tento týden jsem měla možnost být u slavnostního otevření mezigeneračního objektu na Praze 15 v Gercenově ulici. Jde o stacionář pro seniory a mateřskou školu.

29.8.2025 v 8:00 | Karma: 10,46 | Přečteno: 257x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Reformu psychiatrické péče je nutné dotáhnout

Jak ředitelka Domova Sulická, který pracuje i s lidmi s mentálním postižením, často narážím na problém, který nedořešila psychiatrická reforma. Stala se pouze první část změny, ale ta druhá zasahuje služby jako jsme my.

25.8.2025 v 7:00 | Karma: 7,56 | Přečteno: 1210x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Sociální služby v minulosti a dnes

Když dnes stojím na chodbě našeho domova pro seniory, ale i domova pro lidi se zdravotním postižením a slyším smích našich klientů, uvědomuji si, jak obrovský kus cesty jsme jako společnost ušli.

14.8.2025 v 8:25 | Karma: 11,74 | Přečteno: 268x | Diskuse | Společnost
Lenka Kohoutová

  • Počet článků 81
  • Celková karma 17,23
  • Průměrná čtenost 884x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

