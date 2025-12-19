Je Štědrý den ve službě jako každý jiný?
Domov Sulická má několik registrovaných pobytových služeb, mezi nimi i domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.
Každá budova, každá domácnost nebo byt má trochu jiné tradice. Stejně jako každá rodina je zvyklá trávit Štědrý den jinak.
Obecně je Štědrý den dnem radosti a očekávání. Klienti se podílejí na výzdobě, pečou cukroví, zdobí stromečky, těší se na dárky i na společné chvíle. Atmosféra bývá slavnostní, plná očekávání a často velmi emotivní. Mnozí jedou ke svým rodinám, někdo tráví čas se svým partnerem v chráněném bydlení sám, někdo jede k přátelům.
Na rozdíl od domova pro seniory si klienti v domově pro osoby se zdravotním postižením spolu s asistenty večeři připravují sami. Každá domácnost má ZARUČENĚ nejlepší recept na svůj bramborový salát a nejlépe obalený řízek či kapra, někteří dávají přednost lososovi. Společně pak zasednou k připravené slavnostní tabuli.
Aby však tyto chvíle mohly nastat, je potřeba práce našich hrdinů všedního dne, práce neviditelné, trpělivé a neustálé. Asistenti pomáhají vytvořit takový průběh dne, aby každý klient mohl zažít své Vánoce co nejhezčím způsobem.
Vánoční směna bývá zároveň krásná i náročná. Je plná emocí, vzpomínek, dojetí, ale i fyzické práce a velké odpovědnosti. Zaměstnanci vstupují do služby s vědomím, že jejich přítomnost je tím, co tvoří skutečnou vánoční atmosféru.
Každý klient najde pod stromečkem dárek - díky štědrosti lidí, kteří nám pomáhají. A společné chvíle přinášejí mnoho radosti, úsměvu i tichého porozumění.
Všem zaměstnancům, kteří tráví Vánoce ve službě, patří velké a největší poděkování.
Za to, že jsou tam, kde je jich potřeba.
Za to, že svou práci dělají srdcem.
Za to, že Vánoce v našich službách mohou být skutečně krásné.
Vaše práce pro druhé je nenahraditelná o Vánocích to platí dvojnásob.
Speciální díky je pro rodiny těch, kteří slouží právě o Vánoích. Je to většinou buď „sejdeme se u stromečku doma dříve nebo později“ a nebo taky jiný den. Pak to také bývá: jdu spát, ráno vstávám do směny…
Prostě díky!
Lenka Kohoutová
Štědrý den v Domově pro seniory Sulická
V Domově Sulický každá služba funguje trochu jinak (jsou to tři pobytové služby, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení). V domově pro seniory se ani o Vánocích život samozřejmě nezastavuje.
Lenka Kohoutová
Den lidských práv - Svoboda rozhodování patří i lidem v pobytových službách
Každý rok 10. prosince si svět připomíná Mezinárodní den lidských práv. V Domově Sulická žijeme tenhle den stále, a to nejen slovy, ale především tím, jak pracujeme.
Lenka Kohoutová
Pobytová sociální služba nebo nemocnice? Rozdíly jsou velké
V posledních letech se často setkávám s otázkou, jaký je vlastně rozdíl mezi pobytovou sociální službou a dlouhodobým pobytem v nemocnici, nejčastěji v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) nebo v nemocnicích následné péče.
Lenka Kohoutová
Učím se od našich klientů (aneb lekce trpělivosti, lidskosti a humoru)
Každý den potkávám lidi, kteří mě učí víc než všechny manažerské kurzy dohromady. Neučí mě tabulky, strategie ani KPI. Učí mě vlastně žít.
Lenka Kohoutová
Kdo má vést pobytovou sociální službu? Zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách?
Nedávno jsem narazila na diskuzi, ve které se lidé dohadovali, kdo by měl vést domácnosti v pobytových sociálních službách. Má to být zdravotní sestra? Nebo sociální pracovník, či pracovník v sociálních službách?
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Zamkl ženu v bytě, zabila se pádem ze střechy. Soud muže zprostil obžaloby
Plzeňský okresní soud zprostil obžaloby muže, kterého státní zástupce viní ze smrti jeho partnerky....
Řezbář Zdeněk Farský ukáže své betlémy v Malých lázních v Náchodě
Náchodský řezbář Zdeněk Farský provede zájemce svou výstavou betlémů v Malých lázních v Bělovsi v...
Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska
O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ...
V Hradci opravují autobusové nádraží. Z bývalého hotelu bude odbavovací hala
Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci potřebovalo rekonstrukci. Roky provozu už na něm byly znát....
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 96
- Celková karma 8,80
- Průměrná čtenost 777x