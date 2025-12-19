Je Štědrý den ve službě jako každý jiný?

Vánoce jsou pro většinu lidí časem klidu, rodiny a tradic. Ale pro zaměstnance v sociálních službách je to také čas služby, čas, kdy svou přítomností dávají druhým to nejcennější, a to je čas, pocit lidskosti, bezpečí a domova.

Domov Sulická má několik registrovaných pobytových služeb, mezi nimi i domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Každá budova, každá domácnost nebo byt má trochu jiné tradice. Stejně jako každá rodina je zvyklá trávit Štědrý den jinak.

Obecně je Štědrý den dnem radosti a očekávání. Klienti se podílejí na výzdobě, pečou cukroví, zdobí stromečky, těší se na dárky i na společné chvíle. Atmosféra bývá slavnostní, plná očekávání a často velmi emotivní. Mnozí jedou ke svým rodinám, někdo tráví čas se svým partnerem v chráněném bydlení sám, někdo jede k přátelům.

Na rozdíl od domova pro seniory si klienti v domově pro osoby se zdravotním postižením spolu s asistenty večeři připravují sami. Každá domácnost má ZARUČENĚ nejlepší recept na svůj bramborový salát a nejlépe obalený řízek či kapra, někteří dávají přednost lososovi. Společně pak zasednou k připravené slavnostní tabuli.

Aby však tyto chvíle mohly nastat, je potřeba práce našich hrdinů všedního dne, práce neviditelné, trpělivé a neustálé. Asistenti pomáhají vytvořit takový průběh dne, aby každý klient mohl zažít své Vánoce co nejhezčím způsobem.

Vánoční směna bývá zároveň krásná i náročná. Je plná emocí, vzpomínek, dojetí, ale i fyzické práce a velké odpovědnosti. Zaměstnanci vstupují do služby s vědomím, že jejich přítomnost je tím, co tvoří skutečnou vánoční atmosféru.

Každý klient najde pod stromečkem dárek - díky štědrosti lidí, kteří nám pomáhají. A společné chvíle přinášejí mnoho radosti, úsměvu i tichého porozumění.

Všem zaměstnancům, kteří tráví Vánoce ve službě, patří velké a největší poděkování.

Za to, že jsou tam, kde je jich potřeba.

Za to, že svou práci dělají srdcem.

Za to, že Vánoce v našich službách mohou být skutečně krásné.

Vaše práce pro druhé je nenahraditelná o Vánocích to platí dvojnásob.

Speciální díky je pro rodiny těch, kteří slouží právě o Vánoích. Je to většinou buď „sejdeme se u stromečku doma dříve nebo později“ a nebo taky jiný den. Pak to také bývá: jdu spát, ráno vstávám do směny…

Prostě díky!

Autor: Lenka Kohoutová | pátek 19.12.2025 9:04

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 96
  • Celková karma 8,80
  • Průměrná čtenost 777x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

