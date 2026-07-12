Hranice mezi lidmi nejsou překážkou lidskosti
O vztazích s lidmi, kteří nám svěřují své příběhy, své starosti, své radosti i obavy.
Právě proto je někdy těžké nastavit si hranice. Mnoho pracovníků v sociálních službách zažilo situaci, kdy si s klientem lidsky porozuměli. Povídali si o rodině, o koníčcích, o životních zkušenostech. Vznikla důvěra. A s důvěrou často přichází i otázka, kam až může takový vztah zajít...?
Je správné pozvat klienta k sobě domů? Je správné trávit s ním svůj volný čas? Je správné stát se jeho přítelem? A co Vánoce a narozeniny?
Na první pohled se může zdát, že ano. Vždyť jde přece o projev zájmu a laskavosti! Jenže právě tady je potřeba se zastavit a zamyslet se.
Sociální služby stojí na vztahu, který je blízký, ale zároveň PROFESIONÁLNÍ. To neznamená chladný odstup. Naopak. Znamená to, že klientovi nabízíme podporu, respekt a pozornost, aniž bychom ho vpouštěli do svého soukromého života způsobem, který nemůžeme nabídnout všem.
Představme si jednoduchou situaci: Pracovník pozve klienta na kávu k sobě domů. Možná je za tím dobrý úmysl, možná dlouhodobý vztah a vzájemné sympatie. Jenže ostatní klienti takovou možnost nemají. A najednou vzniká výjimečný vztah, který může být ostatními vnímán jako NESPRAVEDLIVÝ.
Ještě důležitější je ale pohled samotného klienta. Ten může začít vztah chápat jinak, než jak byl původně zamýšlen. Může očekávat větší blízkost, více času, větší pozornost. Může nabýt dojmu, že nejde o vztah klienta a pracovníka, ale o přátelství.
A právě zde se dostáváme k podstatě věci. Profesionální hranice nejsou postaveny proti lidskosti. Jsou tu proto, aby CHRÁNILY obě strany. 🤝
Lidskost nevzniká tím, že klienta pozveme do svého obývacího pokoje. Vzniká tím, že mu věnujeme čas, že ho vyslechneme, že si pamatujeme, co je pro něj důležité, že se zajímáme o jeho život.
Můžeme si s klientem posedět na zahradě domova. Můžeme společně zajít do místní kavárny. Můžeme přinést ochutnat štrúdl, o kterém jsme si den předtím povídali. Můžeme sdílet radost z narozeného vnoučete nebo si vyslechnout vzpomínky na jeho mládí.
To všechno jsou projevy lidskosti.
Nemusíme však překračovat hranice svého soukromí, abychom byli laskaví.
Někdy se totiž mylně domníváme, že čím menší jsou hranice, tím kvalitnější je vztah. Praxe ukazuje opak: Dobře nastavené hranice vytvářejí bezpečný prostor, ve kterém se klient i pracovník mohou pohybovat s jistotou a důvěrou.
Profesionální vztah není méně hodnotný než přátelství. Je jen jiný. Má svůj účel, své možnosti i své limity.
A právě v tom spočívá skutečná profesionalita sociálních služeb. Umět být člověku nablízku, aniž bychom ztratili schopnost zachovat spravedlnost, respekt a potřebný odstup.
Protože hranice nejsou zdí mezi lidmi.
Jsou mostem, po kterém mohou bezpečně kráčet obě strany.
Lenka Kohoutová
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