Home care nemůže nahradit sestry v pobytových sociálních službách
Lidé s potřebou pravidelné medikace, pravidelného chirurgického ošetření, lidé, kteří potřebují každý den oxygenátor (zařízení, který dokáže koncentrovat kyslík přímo ze vzduchu a dodává jej pacientům, kteří mají problémy s dýcháním) a mnoho dalšího. Nejsou to lidé, kteří by potřebovali jen pomoc s běžnými denními činnostmi. Potřebují také odborný zdravotní dohled.
Proto jsou zdravotní sestry nedílnou součástí pobytových sociálních služeb. A je důležité hned na začátku říct, že zdravotní péče je v sociálních službách velice důležitá a nepostradatelná, ale nepřevažuje nad složkou sociální. Smyslem pobytových služeb zůstává podpora soběstačnosti, zachování důstojnosti, co největší simulace běžného života, udržování vztahů s rodinou, přáteli, se společností. Zkrátka každodenní život v prostředí, které je pro klienta domovem, i když v pobytové sociální službě.
Zdravotní sestry tento rámec nenarušují. Naopak ho umožňují.
V Domově Sulická jsou zdravotní sestry klientům k dispozici každý den a každou hodinu. To není detail, ale klíčový fakt. Zdravotní stav se totiž nezhoršuje podle harmonogramu. Přichází náhle, nečekaně a často ve chvíli, kdy je potřeba reagovat okamžitě. V poledne nebo o půlnoci. Právě tato nepřetržitá dostupnost odborné péče je zásadní pro bezpečí klientů.
V posledních letech stále častěji slýcháme názory, že by tuto roli mohla nahradit terénní zdravotní péče neboli home care. Nabídky těchto služeb jsou častější a častější a na první pohled mohou působit jako jednoduché řešení. Právě tady ale považuji za nutné upozornit na zásadní rozdíl a nabádat k velké ostražitosti.
Home care je důležitá součást systému zdravotní péče v terénu. Funguje však na principu předem domluvených návštěv v konkrétních časech. V pobytové sociální službě ale často nejde o plánovaný úkon. Jde o okamžitou reakci na změnu zdravotního stavu. Mít sestru hned a mít sestru až v domluveném termínu jsou dvě zcela odlišné situace. Tento rozdíl nelze přehlížet ani zlehčovat. Home care má svojí roli v terénu, nikoliv v pobytových sociálních službách.
Zdravotní sestry v pobytových sociálních službách nejsou nadřízenými pracovníkům v sociálních službách. Neřídí jednotlivé domácnosti/oddělení ani nenahrazují sociální práci. Pracují na základě partnerství, spolupráce a vzájemného respektu. Každý má svou roli, své kompetence a svou odbornost. Teprve jejich propojení dává péči smysl.
Trvám na tom, že bez zdravotních sester by nebylo možné zajistit bezpečnou, kvalitní a důstojnou péči o klienty, kteří u nás žijí. Nejsou luxusem ani nadstandardem. Jsou odpovědí na reálné potřeby lidí, kteří dnes pobytové sociální služby využívají. Nicméně v Domově Sulická nepřevyšují zdravotní sestry složku sociální, nevedou jednotlivé domácnosti a nejsou nadřazeny pracovníkům v sociálních službách. Jsou samostatnou jednotkou a toto považuji za správné fungování.
Tak tedy: Zdravotní sestry v pobytových sociálních službách nejsou navíc. Jsou jejich nedílnou a nenahraditelnou součástí.
Lenka Kohoutová
Český systém sociální péče dnes stojí z velké části na lidech, kteří v něm oficiálně skoro nefigurují. Na neformálních pečujících. Na dcerách, synech, partnerech, manželkách. Na rodinách.
Dnes jsou pololetní prázdniny. Žáci a studenti po celé republice si převzali svá pololetní vysvědčení. Pro někoho jde o rutinu, pro jiného o radostnou chvíli a pro mnohé o výsledek dlouhé a velmi náročné cesty.
Dnes si připomínáme Den ochrany osobních údajů. Pro někoho možná jen další „povinné" téma spojené s GDPR, pro nás v sociálních službách ale něco hlubšího. Pracujeme citlivě s daty klientů, chráníme osobní informace o klientovi.
V nedávném článku jsem se věnovala nutnosti systémových změn v oblasti sociálních služeb, zejména stabilnímu financování, jasným standardům a větší flexibilitě poskytovatelů. Tyto změny samy o sobě nestačí.
Debata o sociálních službách se u nás příliš často vede v rovině emocí, nikoliv o systému jako takovém, nikoliv o tom, kdo ten systém má zaplatit.
