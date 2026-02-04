Home care nemůže nahradit sestry v pobytových sociálních službách

V Domově Sulická dlouhodobě asistujeme lidem, jejichž zdravotní stav je často velmi složitý. Přicházejí k nám nejen senioři, kteří jsou polymorbidní, ale také lidé s mentálním postižením a dalšími zdravotními postiženími.

Lidé s potřebou pravidelné medikace, pravidelného chirurgického ošetření, lidé, kteří potřebují každý den oxygenátor (zařízení, který dokáže koncentrovat kyslík přímo ze vzduchu a dodává jej pacientům, kteří mají problémy s dýcháním) a mnoho dalšího. Nejsou to lidé, kteří by potřebovali jen pomoc s běžnými denními činnostmi. Potřebují také odborný zdravotní dohled.

Proto jsou zdravotní sestry nedílnou součástí pobytových sociálních služeb. A je důležité hned na začátku říct, že zdravotní péče je v sociálních službách velice důležitá a nepostradatelná, ale nepřevažuje nad složkou sociální. Smyslem pobytových služeb zůstává podpora soběstačnosti, zachování důstojnosti, co největší simulace běžného života, udržování vztahů s rodinou, přáteli, se společností. Zkrátka každodenní život v prostředí, které je pro klienta domovem, i když v pobytové sociální službě.

Zdravotní sestry tento rámec nenarušují. Naopak ho umožňují.

V Domově Sulická jsou zdravotní sestry klientům k dispozici každý den a každou hodinu. To není detail, ale klíčový fakt. Zdravotní stav se totiž nezhoršuje podle harmonogramu. Přichází náhle, nečekaně a často ve chvíli, kdy je potřeba reagovat okamžitě. V poledne nebo o půlnoci. Právě tato nepřetržitá dostupnost odborné péče je zásadní pro bezpečí klientů.

V posledních letech stále častěji slýcháme názory, že by tuto roli mohla nahradit terénní zdravotní péče neboli home care. Nabídky těchto služeb jsou častější a častější a na první pohled mohou působit jako jednoduché řešení. Právě tady ale považuji za nutné upozornit na zásadní rozdíl a nabádat k velké ostražitosti.

Home care je důležitá součást systému zdravotní péče v terénu. Funguje však na principu předem domluvených návštěv v konkrétních časech. V pobytové sociální službě ale často nejde o plánovaný úkon. Jde o okamžitou reakci na změnu zdravotního stavu. Mít sestru hned a mít sestru až v domluveném termínu jsou dvě zcela odlišné situace. Tento rozdíl nelze přehlížet ani zlehčovat. Home care má svojí roli v terénu, nikoliv v pobytových sociálních službách.

Zdravotní sestry v pobytových sociálních službách nejsou nadřízenými pracovníkům v sociálních službách. Neřídí jednotlivé domácnosti/oddělení ani nenahrazují sociální práci. Pracují na základě partnerství, spolupráce a vzájemného respektu. Každý má svou roli, své kompetence a svou odbornost. Teprve jejich propojení dává péči smysl.

Trvám na tom, že bez zdravotních sester by nebylo možné zajistit bezpečnou, kvalitní a důstojnou péči o klienty, kteří u nás žijí. Nejsou luxusem ani nadstandardem. Jsou odpovědí na reálné potřeby lidí, kteří dnes pobytové sociální služby využívají. Nicméně v Domově Sulická nepřevyšují zdravotní sestry složku sociální, nevedou jednotlivé domácnosti a nejsou nadřazeny pracovníkům v sociálních službách. Jsou samostatnou jednotkou a toto považuji za správné fungování.

Tak tedy: Zdravotní sestry v pobytových sociálních službách nejsou navíc. Jsou jejich nedílnou a nenahraditelnou součástí.

Autor: Lenka Kohoutová | středa 4.2.2026 21:34

Lenka Kohoutová

Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

