Domovy pro seniory nejsou vězení
Například: „Kolik piv denně si může tatínek dát?“ „Jsou povolené vycházky i mimo areál?“ „Jak často a v jakých hodinách můžeme chodit na návštěvy?“
Ne, opravdu nejsme internát ani nemocnice z šedesátých let. A naše práce rozhodně není o tom kontrolovat docházku nebo zakazovat setkání s rodinou. Nedejbože zakazovat jedno točený po O 🙂.
My v Domově Sulická se proto ptáme - co pro vás můžeme udělat a co si u nás chcete užít?
Zdálo by se, že v době, kdy si klademe důraz na lidská práva a individuální přístup, už podobné otázky, jako jsou v úvodu mého komentáře, nejsou na místě. A přece zaznívají znovu a znovu!
Zčásti za to může obraz domovů pro seniory zakořeněný v médiích nebo starších generacích. Jako by stále existovala představa, že přechodem do pobytového zařízení automaticky přichází člověk o svobodu. Že se dostává do systému, kde má poslouchat a dodržovat režim (achjo!).
Ano, do domova přicházejí lidé, kteří potřebují pomoc – často fyzickou, leckdy psychickou. Ale stále to jsou svéprávní dospělí lidé! Nepřišli si odpykat trest. Přišli žít svůj život dál – jen s větší podporou.
Jak tedy vypadá moderní domov pro seniory? Moderní domovy už dávno nejsou o zákazech a příkazech. Jsou (nebo alespoň by měly být) o PARTNERSTVÍ mezi klientem a personálem.
Vycházky mimo domov? Samozřejmě – pokud klientovi zdraví dovolí.
Pivo? Ano – stejně jako doma, samozřejmě v rozumné míře a pokud to neodporuje zdravotním doporučením. Mimochodem, u nás v kavárně je teď na přání klientů na čepu Plzínka 🙂
Návštěvy? Co nejčastěji. Domov má být otevřený rodinám i přátelům.Každý člověk je jiný. Někdo chce klid, někdo společnost. Někdo si rád dá večer víno, jiný chodí do kostela. Naším úkolem není vše sjednotit a „hlídat režim“, ale pomáhat lidem žít jejich život podle jejich hodnot a přání – byť s jistými limity danými zdravím nebo bezpečím.
Ještě dodám doporučení:
Pokud hledáte domov pro své blízké (nebo sami uvažujete o přesunu), dejte si pozor na některé signály:Pevně stanovené časy vycházek nebo návštěv – bez ohledu na individuální potřeby. Výrazná pravidla typu „pivo pouze v neděli“ nebo „návštěvy jen dvakrát týdně“. Personál, který komunikuje stylem „to se nesmí“. A ano – i ten bílý plášť může být známkou příliš institucionálního přístupu (u nás se nosí civil).
Domov pro seniory je stále domovem. Měl by být místem, kde člověk může stárnout důstojně, bezpečně, ale i svobodně. Stáří není nemoc! A stáří rozhodně není konec života – často je to jen další fáze, kterou si lidé chtějí užít.
I proto mě některé dotazy překvapují. Ale zároveň motivují dál otevírat téma důstojného stárnutí. Protože - alespoň podle mě - každý má právo žít podle sebe – bez ohledu na věk...
Lenka Kohoutová
Do důchodu klidně později. Bude to nutnost
Před pár dny se s námi v Domově Sulická rozloučila dlouholetá kolegyně, která odchází do důchodu. Loučení bylo dojemné. Zároveň mě přivedlo k zamyšlení: Co dnes vlastně znamená odejít do důchodu? Je věk 65 let správnou hranicí?

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová
Chytré telefony do rukou seniorů nepatří! Nebo...?
Někdy se zdá, že digitální svět není pro starý. Technologie ale nepatří jen mladým! I když se může zdát, že senioři a technologie jsou dva neslučitelné světy - když je chuť a motivace, věk nehraje roli....

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová
Zamyšlení nad anonymy aneb Když dobrá práce vadí
V době, kdy jsem převzala k domovu pro osoby se zdravotním postižením ještě službu domova pro seniory, začaly se dít věci...

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová
Z deníku ředitelky domova: „Vezměte si mě k sobě."
Na druhém blogu na jiné platformě se dělím o veselé i absurdní momenty z každodenního provozu v Domově Sulická. Snažím se přiblížit chod domova s určitou nadsázkou.

Lenka Kohoutová
Lenka Kohoutová
Z deníku ředitelky domova: „Dejte mi peníze mého otce – a to hned!"
Některé situace jsou natolik absurdní, že je nevymyslí ani scénárista. Píše je sám život – a velmi často se odehrávají za zdmi domova pro seniory.
