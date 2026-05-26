Domovy pro seniory jsou dneska normální LDNky!
Ano, do pobytových sociálních služeb přichází stále více lidí s velmi vysokou mírou podpory, lidé žijící s demencí nebo klienti s omezenou mobilitou. To ale neznamená, že všichni klienti jsou imobilní nebo že každý domov vypadá stejně. V mnoha zařízeních žijí vedle sebe senioři velmi aktivní, a to i ti, kteří potřebují pomoc téměř ve všech oblastech života.
Důležité proto není jen to, zda jsou ve službě ve velkém imobilní klienti, ale jak s nimi služba pracuje.
Zda nejsou odděleni od běžného života domova.
Zda mají své vlastní aktivity přizpůsobené možnostem a potřebám.
A také zda dokáže služba vytvářet prostředí, kde mohou společně trávit čas lidé aktivní i ti, kteří už potřebují větší podporu.
Právě v tom se ukazuje kvalita sociální služby, v respektu k důstojnosti každého člověka a v hledání způsobů, jak zachovat co nejběžnější život člověka.
Rozdíl mezi LDN a pobytovou sociální službou je přitom zásadní.
V léčebnách dlouhodobě nemocných převažuje zdravotní péče. Hlavním cílem je léčba, stabilizace zdravotního stavu a ošetřovatelská péče.
Pobytová sociální služba stojí na jiném principu. Těžištěm je sociální podpora, zachování důstojnosti, autonomie, vztahů, zvyků a každodenního života člověka. Nejde jen o péči o tělo, ale především o podporu života takového, jaký si člověk přeje žít i ve stáří nebo při nemoci.
A právě proto bychom neměli všechny domovy házet do jednoho pytle. Každá služba má jiné klienty, jiné možnosti i jinou filozofii práce. Co by ale mělo být společné všem, je respekt k člověku a snaha, aby i člověk s vysokou mírou podpory mohl žít důstojně, bezpečně a pokud možno aktivně.
Lenka Kohoutová
Dobrovolník je pro sociální služby velký parťák
Dobrovolnictví se nedá plně vyjádřit čísly, přesto právě čísla někdy ukážou, jaký má smysl. V posledních dvou letech k nám do Domova Sulická přišlo každý rok přes 200 dobrovolníků. A to je jasný důkaz.
Lenka Kohoutová
Komentovaná péče: „Maličkost, která dává seniorům jistotu a klid“
V péči o seniory často rozhodují zdánlivé maličkosti. Tón hlasu. Trpělivost. Oční kontakt. Empatie. Nebo prostě obyčejná věta: „Teď vám pomůžu vstát.“
Lenka Kohoutová
Proč v sociálních službách chybí lidé? A proč ti dobří často odcházejí?
Když se mluví o nedostatku pracovníků v sociálních službách, často slyšíme jednoduché vysvětlení: „Je to špatně placené.“ Ano, platy hrají roli. Ale kdyby šlo „jen“ o peníze, problém by byl dávno vyřešený.
Lenka Kohoutová
Aromaterapie i muzika. V Suldě chodí aktivity za klientem
Někdy slýchám poznámku, že v Domově Sulická máme „bezproblémovou klientelu“ a že se mi proto dobře mluví o péči. Jenže realita je mnohem složitější, a hlavně mnohem lidštější.
Lenka Kohoutová
Jak by měly vypadat sociální služby, až je budeme jednou potřebovat?
Zkuste si odpovědět na jednoduchou otázku: Kde bych chtěl jednou žít, pokud už se o sebe nebudu moci postarat a asistence rodiny s pomocí terénní služby nebude stačit?
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Přednost pro MHD i IZS. Zlín modernizuje řízení křižovatek, Otrokovice se inspirují
Ve Zlíně do konce roku upraví 45 důležitých křižovatek tak, aby byla doprava ve městě plynulejší a...
Divadlo má dílčí jistotu. Točna zůstane v krumlovské zámecké zahradě další tři roky
Přesun českokrumlovského otáčivého hlediště se řeší už roky a stále není jasné, kdy a jestli vůbec...
Feri opět u soudu. V Teplicích podruhé řeší jeho žádost o propuštění z vězení
Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Zdejší soud už podruhé...
Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt
Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
- Počet článků 125
- Celková karma 6,73
- Průměrná čtenost 647x