Domovy pro seniory jsou dneska normální LDNky!

Tahle věta se objevuje často, ale realita je jinde - je mnohem pestřejší a citlivější. Záleží totiž na tom, pro jakou cílovou skupinu klientů je konkrétní služba určena a jak dokáže reagovat na potřeby lidí, kteří v ní žijí.

Ano, do pobytových sociálních služeb přichází stále více lidí s velmi vysokou mírou podpory, lidé žijící s demencí nebo klienti s omezenou mobilitou. To ale neznamená, že všichni klienti jsou imobilní nebo že každý domov vypadá stejně. V mnoha zařízeních žijí vedle sebe senioři velmi aktivní, a to i ti, kteří potřebují pomoc téměř ve všech oblastech života.

Důležité proto není jen to, zda jsou ve službě ve velkém imobilní klienti, ale jak s nimi služba pracuje.
Zda nejsou odděleni od běžného života domova.
Zda mají své vlastní aktivity přizpůsobené možnostem a potřebám.

A také zda dokáže služba vytvářet prostředí, kde mohou společně trávit čas lidé aktivní i ti, kteří už potřebují větší podporu.

Právě v tom se ukazuje kvalita sociální služby, v respektu k důstojnosti každého člověka a v hledání způsobů, jak zachovat co nejběžnější život člověka.

Rozdíl mezi LDN a pobytovou sociální službou je přitom zásadní.
V léčebnách dlouhodobě nemocných převažuje zdravotní péče. Hlavním cílem je léčba, stabilizace zdravotního stavu a ošetřovatelská péče.

Pobytová sociální služba stojí na jiném principu. Těžištěm je sociální podpora, zachování důstojnosti, autonomie, vztahů, zvyků a každodenního života člověka. Nejde jen o péči o tělo, ale především o podporu života takového, jaký si člověk přeje žít i ve stáří nebo při nemoci.

A právě proto bychom neměli všechny domovy házet do jednoho pytle. Každá služba má jiné klienty, jiné možnosti i jinou filozofii práce. Co by ale mělo být společné všem, je respekt k člověku a snaha, aby i člověk s vysokou mírou podpory mohl žít důstojně, bezpečně a pokud možno aktivně.

Autor: Lenka Kohoutová | úterý 26.5.2026 8:00 | karma článku: 3,32 | přečteno: 67x

Lenka Kohoutová

Dobrovolník je pro sociální služby velký parťák

Dobrovolnictví se nedá plně vyjádřit čísly, přesto právě čísla někdy ukážou, jaký má smysl. V posledních dvou letech k nám do Domova Sulická přišlo každý rok přes 200 dobrovolníků. A to je jasný důkaz.

11.5.2026 v 7:41 | Karma: 0 | Přečteno: 7x | Diskuse | Miniblogy

Lenka Kohoutová

Komentovaná péče: „Maličkost, která dává seniorům jistotu a klid"

V péči o seniory často rozhodují zdánlivé maličkosti. Tón hlasu. Trpělivost. Oční kontakt. Empatie. Nebo prostě obyčejná věta: „Teď vám pomůžu vstát."

7.5.2026 v 8:15 | Karma: 7,22 | Přečteno: 94x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Proč v sociálních službách chybí lidé? A proč ti dobří často odcházejí?

Když se mluví o nedostatku pracovníků v sociálních službách, často slyšíme jednoduché vysvětlení: „Je to špatně placené." Ano, platy hrají roli. Ale kdyby šlo „jen" o peníze, problém by byl dávno vyřešený.

31.3.2026 v 6:33 | Karma: 9,83 | Přečteno: 156x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Aromaterapie i muzika. V Suldě chodí aktivity za klientem

Někdy slýchám poznámku, že v Domově Sulická máme „bezproblémovou klientelu" a že se mi proto dobře mluví o péči. Jenže realita je mnohem složitější, a hlavně mnohem lidštější.

24.3.2026 v 8:53 | Karma: 5,84 | Přečteno: 80x | Diskuse | Společnost

Lenka Kohoutová

Jak by měly vypadat sociální služby, až je budeme jednou potřebovat?

Zkuste si odpovědět na jednoduchou otázku: Kde bych chtěl jednou žít, pokud už se o sebe nebudu moci postarat a asistence rodiny s pomocí terénní služby nebude stačit?

22.3.2026 v 8:58 | Karma: 5,09 | Přečteno: 55x | Diskuse | Společnost
Lenka Kohoutová

  • Počet článků 125
  • Celková karma 6,73
  • Průměrná čtenost 647x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

