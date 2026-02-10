Digitální propast: když se běžný život přesune online – a někdo zůstane venku

Digitalizace měla přinést zjednodušení. Rychlejší komunikaci s úřady, pohodlnější bankovnictví, snadnější objednání k lékaři. Pro velkou část společnosti tak skutečně funguje. Jenže je tady i druhá strana mince.

Pro mnoho seniorů se digitalizace nestala pomocí, ale překážkou. Ne proto, že by byli „neschopní“ nebo „neochotní se učit“. Ale proto, že digitální svět často vůbec nepočítá s jejich možnostmi a hlavně omezeními.

Nejde jen o tlačítka a hesla

Přihlásit se do internetového bankovnictví, objednat se k lékaři, vyřídit záležitosti na úřadě. Vše dnes vyžaduje víc, než jen mobil nebo počítač. Vyžaduje totiž orientaci v neustále se měnících aplikacích, dobrou paměť (hesla, kódy, postupy), dostatečný zrak a jemnou motoriku, schopnost řešit chyby, výpadky a změny rozhraní.

To jsou dovednosti, které řada seniorů objektivně opravdu nemá – a často ani mít nemůže. A ne proto, že by nechtěli, ale proto, že jim v tom brání zdravotní stav, kognitivní omezení nebo prostě fakt, že celý život fungovali v jiném světě. Nerodili se s mobilem v ruce, k práci počítač nepotřebovali.

Když technika bere samostatnost

Ve chvíli, kdy senior digitální úkony nezvládá, přechází zodpovědnost na rodinu. Dcera řeší banku, syn objednává k lékaři, vnučka komunikuje s úřady, objednává novou pračku. Často „na dobré slovo“, s přístupem k cizím heslům. A co když senior rodinu nemá nebo rodina nefunguje? Aha?

Digitální vyloučení často jde ruku v ruce se sociálním vyloučením. Starší člověk přestává mít kontrolu nad vlastním životem. Nerozumí tomu, co se za něj vyřizuje. Nemůže se sám rozhodovat. A často se cítí bezmocně, závisle, zbytečně.

„To je přece jednoduché“

Jedna z nejbolestivějších vět, které pak tito lidé slýchají, je: „To je přece jednoduché.“ Není. Ne pro každého. A už vůbec ne ve chvíli, kdy se člověk bojí, že jedním špatným kliknutím přijde o peníze, termín u lékaře nebo důležitý dokument. Já sama se také nedávno učila s online sdílenými dokumenty :) Naučila, ale stálo to čas!

Neberte mě za slovo, technologie nejsou samy o sobě špatné. Problém nastává ve chvíli, kdy se stanou jedinou cestou. A kdy vedle vás není nikdo, kdo by vás tou cestou bezpečně provedl.

Pokud nechceme část společnosti nechat „venku“, musíme trvat na tom, že:

1. osobní a telefonický kontakt zůstane zachován,

2. rodiny a sociální pracovníci budou mít možnost asistence, ne suplování systému,

3. vznikne komunitní digitální poradenství, dostupné a trpělivé,

Digitalizace má sloužit lidem. Ne je testovat, zda ještě „stačí“.

Lidský přístup není krok zpět

Ve světě pobytových sociálních služeb víme jedno jistě: důstojnost, inteligence a důležitost člověka se nepozná podle toho, jestli umí pracovat s aplikací na iphone. Pozná se podle toho, zda mu společnost umožní zůstat součástí běžného života – i když už některé věci nezvládá.

Digitální řešení musí jít ruku v ruce s lidským přístupem. Jinak se z pomoci stává bariéra. A z modernizace nový druh vyloučení.

Autor: Lenka Kohoutová | úterý 10.2.2026 7:00

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 110
  • Celková karma 8,31
  • Průměrná čtenost 703x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

