Digitální propast: když se běžný život přesune online – a někdo zůstane venku
Pro mnoho seniorů se digitalizace nestala pomocí, ale překážkou. Ne proto, že by byli „neschopní“ nebo „neochotní se učit“. Ale proto, že digitální svět často vůbec nepočítá s jejich možnostmi a hlavně omezeními.
Nejde jen o tlačítka a hesla
Přihlásit se do internetového bankovnictví, objednat se k lékaři, vyřídit záležitosti na úřadě. Vše dnes vyžaduje víc, než jen mobil nebo počítač. Vyžaduje totiž orientaci v neustále se měnících aplikacích, dobrou paměť (hesla, kódy, postupy), dostatečný zrak a jemnou motoriku, schopnost řešit chyby, výpadky a změny rozhraní.
To jsou dovednosti, které řada seniorů objektivně opravdu nemá – a často ani mít nemůže. A ne proto, že by nechtěli, ale proto, že jim v tom brání zdravotní stav, kognitivní omezení nebo prostě fakt, že celý život fungovali v jiném světě. Nerodili se s mobilem v ruce, k práci počítač nepotřebovali.
Když technika bere samostatnost
Ve chvíli, kdy senior digitální úkony nezvládá, přechází zodpovědnost na rodinu. Dcera řeší banku, syn objednává k lékaři, vnučka komunikuje s úřady, objednává novou pračku. Často „na dobré slovo“, s přístupem k cizím heslům. A co když senior rodinu nemá nebo rodina nefunguje? Aha?
Digitální vyloučení často jde ruku v ruce se sociálním vyloučením. Starší člověk přestává mít kontrolu nad vlastním životem. Nerozumí tomu, co se za něj vyřizuje. Nemůže se sám rozhodovat. A často se cítí bezmocně, závisle, zbytečně.
„To je přece jednoduché“
Jedna z nejbolestivějších vět, které pak tito lidé slýchají, je: „To je přece jednoduché.“ Není. Ne pro každého. A už vůbec ne ve chvíli, kdy se člověk bojí, že jedním špatným kliknutím přijde o peníze, termín u lékaře nebo důležitý dokument. Já sama se také nedávno učila s online sdílenými dokumenty :) Naučila, ale stálo to čas!
Neberte mě za slovo, technologie nejsou samy o sobě špatné. Problém nastává ve chvíli, kdy se stanou jedinou cestou. A kdy vedle vás není nikdo, kdo by vás tou cestou bezpečně provedl.
Pokud nechceme část společnosti nechat „venku“, musíme trvat na tom, že:
1. osobní a telefonický kontakt zůstane zachován,
2. rodiny a sociální pracovníci budou mít možnost asistence, ne suplování systému,
3. vznikne komunitní digitální poradenství, dostupné a trpělivé,
Digitalizace má sloužit lidem. Ne je testovat, zda ještě „stačí“.
Lidský přístup není krok zpět
Ve světě pobytových sociálních služeb víme jedno jistě: důstojnost, inteligence a důležitost člověka se nepozná podle toho, jestli umí pracovat s aplikací na iphone. Pozná se podle toho, zda mu společnost umožní zůstat součástí běžného života – i když už některé věci nezvládá.
Digitální řešení musí jít ruku v ruce s lidským přístupem. Jinak se z pomoci stává bariéra. A z modernizace nový druh vyloučení.
Lenka Kohoutová
Home care nemůže nahradit sestry v pobytových sociálních službách
V Domově Sulická dlouhodobě asistujeme lidem, jejichž zdravotní stav je často velmi složitý. Přicházejí k nám nejen senioři, kteří jsou polymorbidní, ale také lidé s mentálním postižením a dalšími zdravotními postiženími.
Lenka Kohoutová
Podpora neformálních pečujících není jen laskavost a láska k bližnímu. Je to nutnost
Český systém sociální péče dnes stojí z velké části na lidech, kteří v něm oficiálně skoro nefigurují. Na neformálních pečujících. Na dcerách, synech, partnerech, manželkách. Na rodinách.
Lenka Kohoutová
Pololetní vysvědčení jako důvod k zamyšlení nad inkluzí
Dnes jsou pololetní prázdniny. Žáci a studenti po celé republice si převzali svá pololetní vysvědčení. Pro někoho jde o rutinu, pro jiného o radostnou chvíli a pro mnohé o výsledek dlouhé a velmi náročné cesty.
Lenka Kohoutová
Osobní údaje nejsou jen data. Jsou to lidské příběhy, které chráníme
Dnes si připomínáme Den ochrany osobních údajů. Pro někoho možná jen další „povinné“ téma spojené s GDPR, pro nás v sociálních službách ale něco hlubšího. Pracujeme citlivě s daty klientů, chráníme osobní informace o klientovi.
Lenka Kohoutová
Bez lidí sociální služby fungovat nebudou
V nedávném článku jsem se věnovala nutnosti systémových změn v oblasti sociálních služeb, zejména stabilnímu financování, jasným standardům a větší flexibilitě poskytovatelů. Tyto změny samy o sobě nestačí.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Kubismus, brutalismus a Krištof Kintera. Výstava přibližuje Dvorecký most veřejnosti
Ještě nestojí, už má vlastní výstavu. Dvorecký most, který letos na jaře propojí Prahu 4 a 5, se...
4. den ZOH 2026: Program je nabitý! Do akce vyráží přes 20 českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a čeští fanoušci se mají i 4. den na co těšit. Úterní...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
- Počet článků 110
- Celková karma 8,31
- Průměrná čtenost 703x