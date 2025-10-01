Den seniorů jako připomínka důležitosti těch, kteří byli před námi
Zdá se to možná jako včera, kdy jsme seděli na klíně svých rodičů, nechali si od nich číst pohádky a s dětinskou důvěrou věřili, že svět je jednoduchý a oni tu budou navždy. Budou v takové kondici, s životním elánem a ve své kráse stále.
Život běží. Jednou se zastavíme a zjistíme, že z těch, kteří nás drželi za ruku, se stali lidé v seniorském věku. Nezměnili se přes noc, neúprosný čas plynul dál, jak to umí jen on. Nedělejme si iluze! Stejně neodvratně, jako zestárli oni, zestárneme i my. Toto téma mi díky domovu pro seniory, který vedu, rozhodně není cizí a stárnutí a jeho aspekty jsou logicky častou debatou mezi našimi klienty.
Každý z nás je součástí dlouhého lidského řetězu, ve kterém si předáváme zkušenosti, hodnoty, lásku a péči. Generace se střídají, jako když si běžci na trati předávají štafetu. Nejprve ji přijímáme my od svých rodičů a prarodičů, pak ji neseme dál. Nakonec ji sami s důvěrou a pokorou předáme těm, kteří jdou za námi – našim dětem, našim vnoučatům.
Každá životní etapa má své kouzlo i své zatěžkávací zkoušky. Čím jsme starší, tím více potřebujeme od našeho okolí pochopení. Lidé v seniorském věku v sobě nesou celý život, své radosti, bolesti, zkušenosti i moudrost. Naši senioři nejsou „staří“ ve smyslu nepotřební. Jsou to pamětníci, vypravěči, nositelé paměti rodiny i národa. Jsou to ti, díky nimž jsme tady.
Někdy však svět kolem nich zrychlí víc, než dokážou sledovat. Technologie, tempo společnosti, změny každodenního života, to vše může být pro některé nepochopitelné, pro jiné matoucí, nebo frustrující. Pro další to může být velká životní výzva. Právě tehdy je důležité umět se zastavit a podívat se na svět jejich očima. Za zásadní považuji dát druhým prostor, aby byli slyšeni, máme umět vždy projevit respekt, trpělivost a sounáležitost. Stejně jako oni kdysi naši rodiče a prarodiče chápali nás v našem dětství a dospívání, v našich problémech i radostech.
Stáří není nemoc. Je to přirozená součást života. A s ním přichází i okamžiky, kdy síly pomalu docházejí a samostatnost není samozřejmostí. V takových chvílích potřebují senioři naši pomoc, ne lítost, ne povrchní gesto, ale opravdovou, cílenou, důstojnou a především hluboce lidskou péči.
Péče o starší generaci je nejen výrazem úcty k nim, ale především zrcadlem naší společnosti. Ukazuje, jak moc si vážíme minulosti, jak rozumíme přítomnosti a jak připraveni jsme na budoucnost.
Protože jednoho dne budeme na jejich místě stát my, budeme si přát přesně totéž, tedy pochopení, trpělivost, laskavé slovo a ruce, které když je to zapotřebí, pomohou.
Mezinárodní den seniorů je připomínkou toho, že si máme vážit těch, kdo byli před námi. Je to den díků – za jejich práci, oběti, lásku, čas a sílu, kterou do nás vložili. Je to i den pokory, protože každý z nás je jen jedním článkem v řetězu, který nekončí.
Buďme proto chápaví a vděční. Učme se od svých rodičů a prarodičů, dopřejme jim péči, kterou si zaslouží, a nikdy nezapomínejme, že jejich dnešek je zítřkem, který čeká nás.
Lenka Kohoutová
