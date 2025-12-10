Den lidských práv - Svoboda rozhodování patří i lidem v pobytových službách
Věřím, že lidská práva se týkají každého člověka. Každý náš klient má tedy také právo na důstojný, svobodný a co nejběžnější život, a to bez ohledu na fakt, zda potřebuje menší nebo větší míru podpory.
Pobytová služba má být o pomoci, ne o rozhodování za druhé!
Pobytová služba nesmí znamenat ztrátu kontroly nad vlastním životem.
V Domově Sulická proto pracujeme tak, aby každý člověk měl možnost:
• rozhodnout o tom, kde a jak chce žít,
• rozhodovat se o běžných denních aktivitách, tedy ovlivňovat svůj každodenní život,
• udržovat vztahy,
• mít soukromí a domov,
• dělat stejné věci jako ostatní lidé ve společnosti, tedy i ty obyčejné a běžné.
Naším úkolem není říkat „my víme nejlépe“. Naším úkolem je ptát se, naslouchat provázet a podporovat.
Více než 50 lidí odešlo za posledních 11 let z našich Domovů Sulická do samostatnějšího života. Do jiné služby, do podporovaného či vlastního bydlení nebo zpět ke své rodině. Naše role nebyla je přesvědčovat, aby zůstali. Naše role byla pomoci jim, aby mohli odejít bezpečně, s jistotou a podporou.
A jeden z našich seniorských klientů se dokonce rozhodl vrátit do svého domu, kde žil celý život. Podpořili jsme ho i v tomto rozhodnutí a pomohli zajistit a zprostředkovat vše, co k tomu potřeboval. Protože domov je tam, kde chceme být, ne tam, kam jsme umístěni.
Lidská práva nejsou abstraktní pojmy. Projevují se v každodenních drobnostech:
• zda si mohu vybrat, co si oblékám,
• zda se rozhoduji o tom, co budu jíst,
• jestli se rozhodnu jít na procházku nebo raději odpočívat,
• kdy vstávám a kdy jdu spát,
• koho chci navštívit, s kým chci navazovat vztahy,
• zda chci jít na společnou aktivitu nebo ne,
• jestli si mohu udělat kávu v klidu a po svém,
• zda budu chodit do práce a co chci za práci vykonávat.
Zvenčí to vypadají jako maličkosti. Pro člověka, který dříve neměl možnost volby, to může znamenat citelnou změnu kvality života.
Moderní sociální práce stojí na jednoduché myšlence: „Nedělám to za Vás. Pomáhám Vám, aby jste řídil svůj život co nejvíce sám.“ Rozhodnutí, to je vždy na klientovi. Každý má totiž právo žít normální život.
Den lidských práv nám připomíná, že důstojnost není výhoda. Je to základ. A v Domově Sulická děláme každý den maximum, aby nikdo nepřišel o to nejdůležitější: o svobodu být sám sebou.
Lenka Kohoutová
