Co se stane, když nebude mít kdo přijít do směny? Péče se sama nezařídí
Jenže ani ta největší ochota není nekonečná.
Představme si obyčejné ráno v domově pro seniory nebo v zařízení pro lidi se zdravotním postižením.
Několik zaměstnanců onemocnělo. Další mají volno. Vedoucí směny obvolává kolegy a hledá někoho, kdo by mohl přijít místo nich. Mezitím v pokojích čekají lidé, kteří potřebují pomoc s hygienou, oblékáním, snídaní nebo přesunem z postele na vozík. Někdo potřebuje podporu při užívání léků, jiný se bojí a další si chce jen s někým promluvit.
Co jim řekneme? Že dnes nemáme dost zaměstnanců a ať přijdou zítra?
V sociálních službách to takhle nefunguje. Potřeby lidí nezmizí proto, že nám někdo vypadl ze směny. A právě v tom spočívá jedna ze zásadních zvláštností této práce. Nedostatek personálu není jen provozní komplikace. Může přímo ovlivnit kvalitu života, bezpečí i důstojnost člověka.
Více než polovina oslovených organizací měla problém s personálem
Nedostatek pracovníků není hypotetická hrozba, kterou bychom mohli odložit na někdy v budoucnu. Za každým chybějícím pracovníkem je totiž práce, kterou musí někdo jiný zvládnout – nebo kterou už nelze vykonat v potřebném čase a rozsahu.
Když někdo onemocní, ostatní často zaskočí. Vezmou si směnu navíc, změní své plány nebo zůstanou déle. Vědí totiž, že na druhé straně jsou lidé, kteří se bez jejich pomoci neobejdou.
Taková solidarita je důležitá. Mnoho sociálních služeb na ní každodenně stojí.
Nemůže ale být jediným řešením.
Pokud se mimořádná pomoc stane běžným způsobem fungování, přestává být mimořádná. Z přesčasů se stává očekávání, z ochoty povinnost a z obětavosti neviditelný předpoklad, bez kterého služba nedokáže fungovat.
A to není dlouhodobě udržitelné.
Stárneme. Kdo bude pečovat?
Personální situaci v sociálních službách nelze oddělit od demografického vývoje.
Podle Českého statistického úřadu žilo v Česku na konci roku 2025 přibližně 2,27 milionu lidí ve věku 65 let a více. Tvořili 20,8 procenta obyvatelstva – zhruba každého pátého člověka. Podle projekce ČSÚ by jejich podíl mohl do poloviny století vzrůst přibližně na 29 procent.
Samotný věk samozřejmě neznamená, že člověk potřebuje sociální službu. Mnoho starších lidí žije samostatně, pracuje, cestuje a pomáhá svým blízkým. S rostoucím věkem části populace ale narůstá potřeba podpory a systém musí být připraven na různé životní situace.
Budeme potřebovat dostupné terénní služby, které lidem pomohou zůstat doma. Odlehčovací služby, které podpoří rodinné pečující. Pobytová zařízení pro lidi, jejichž potřeby už nelze bezpečně zajistit jinak. A především dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří tuto pomoc dokážou poskytovat.
Nemá smysl plánovat nové kapacity služeb, pokud současně nebudeme řešit, kdo v nich bude pracovat.
Budova sama o sobě péči neposkytuje. Ani sebelepší systém ji nezajistí bez lidí.
Péči nelze donekonečna zrychlovat
Když v provozu chybějí zaměstnanci, snažíme se hledat úspory času. Změnit rozpis směn, lépe rozdělit úkoly, upravit postupy nebo odstranit činnosti, které nejsou nezbytné.
To všechno může pomoci. Dobré vedení musí umět organizovat práci a rozumně využívat dostupné zdroje.
Jenže v péči existují hranice, za které už efektivitu nelze posouvat bez následků.
Člověku, který potřebuje pomoc s oblékáním, nemůžeme dát méně času jen proto, že další tři lidé čekají na stejnou podporu. Nemůžeme přeskočit rozhovor s klientem, který nerozumí tomu, co se děje. Nemůžeme očekávat, že zaměstnanec bude dlouhodobě pracovat v tempu, které mu nedovoluje ani základní odpočinek.
Péče má svou časovou, fyzickou i lidskou náročnost. Některé činnosti lze zorganizovat lépe, ale potřebu člověka nelze vždy zkrátit na počet minut v harmonogramu.
A nejde jen o hygienu, jídlo nebo bezpečí. Jde také o způsob, jakým se o člověka staráme. Zda mu vysvětlíme, co děláme. Zda respektujeme jeho tempo. Zda může vyjádřit své přání nebo nesouhlas. Zda s ním jednáme jako s dospělým člověkem, který má vlastní historii, názory a důstojnost.
Právě tyto zdánlivé drobnosti bývají první, které jsou ohroženy, když zaměstnanci dlouhodobě pracují pod tlakem.
Ne proto, že by jim na klientech nezáleželo. Často právě naopak. Dělají maximum, aby zvládli vše potřebné. Jenže ani sebelepší vůle nemůže nahradit chybějící kapacitu.
Obětavost není personální strategie
V sociálních službách pracují lidé, kteří svou práci často vnímají jako poslání. Vědí, že jejich přítomnost má pro druhé zásadní význam. Právě proto jsou ochotni pomoci i tehdy, kdy by sami potřebovali odpočinek.
Velmi si toho vážím. Zároveň si ale myslím, že bychom měli být opatrní, když na obětavost zaměstnanců začneme spoléhat jako na samozřejmost.
Pracovníci v sociálních službách mají své rodiny, děti, vlastní starosti i zdravotní limity. Potřebují odpočinek, předvídatelné pracovní podmínky a možnost dlouhodobě vykonávat svou profesi, aniž by se vyčerpali.
Pokud chceme, aby v sociálních službách zůstávali, nestačí jim říkat, jak důležitou práci dělají. Musíme jim vytvořit podmínky, které odpovídají náročnosti jejich odpovědnosti.
To znamená zabývat se odměňováním, pracovním prostředím, personálním zajištěním, vzděláváním i podporou vedoucích pracovníků. Znamená to také přemýšlet o tom, jak nové zaměstnance získávat a jak předcházet odchodům těch zkušených.
Nedostatek lidí totiž není jen otázkou náboru. Je také otázkou udržení těch, kteří už v systému pracují.
Každý odchod zkušeného pracovníka znamená nejen nutnost hledat náhradu, ale často také ztrátu znalostí, vztahů a praktických zkušeností. Nový kolega potřebuje čas na zaučení, poznání klientů i osvojení pracovních postupů.
V prostředí, kde je znalost konkrétního člověka důležitou součástí kvality služby, má stabilita týmu zvláštní význam.
Nestačí poděkovat. Musíme také jednat
Odpovědnost za řešení personální situace nemůže ležet pouze na jednotlivých zařízeních a jejich vedení.
Ředitel nebo ředitelka může zlepšovat organizaci práce, podporovat tým, hledat nové zaměstnance a vytvářet lepší pracovní prostředí. Nemůže ale sám či sama vyřešit všechny systémové příčiny nedostatku pracovníků.
Potřebujeme otevřenou debatu o tom, jaké sociální služby chceme jako společnost zajistit, v jaké kapacitě a s jakými finančními a personálními podmínkami.
Až budeme pomoc potřebovat my
Co se tedy stane, když jednoho dne nebude mít kdo přijít do směny?
Odpověď se bude lišit podle typu služby, potřeb klientů a možností konkrétního zařízení. Jedno je ale jisté: bez dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků nemůžeme dlouhodobě garantovat dostupnost a kvalitu podpory, kterou lidé potřebují.
Nechci vyvolávat obavy. Chci upozornit na otázku, kterou bychom si měli položit včas.
Dnes se může zdát, že nedostatek pracovníků v sociálních službách je problémem někoho jiného. Problémem ředitelů, zřizovatelů, poskytovatelů nebo lidí, kteří potřebují pomoc.
Jenže péče se v určité podobě může týkat každého z nás. Našich rodičů, partnerů, dětí, přátel. A jednou možná i nás samotných.
Proto bychom měli o pracovnících v sociálních službách přemýšlet jinak. Ne jako o nákladu, který je třeba pokrýt, ale jako o základní podmínce toho, aby celý systém mohl plnit svůj účel.
A místo otázky, kolik nás péče bude stát, bychom se měli častěji ptát také na něco jiného:
Kolik lidí potřebujeme, aby byla péče skutečně dostupná – a co jsme ochotni udělat pro to, aby v ní tito lidé chtěli zůstat?
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