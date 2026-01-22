Co považuji za klíčové v sociálních službách? Všechno je to o penězích…
Přitom právě tento sektor bude v příštích desetiletích jedním z nejvíce zatížených demografickým vývojem, nedostatkem pracovníků i rostoucími nároky klientů. Pokud má být sociální systém udržitelný, je nutné otevřeně pojmenovávat zásadní témata. I přes to, a nebo právě proto, že to není jednoduché ani populární. (Takové téma navíc nesbírá žádné pozitivní politické body.)
Stabilizace financování jako základ
Bez stabilního a předvídatelného financování nelze poskytovat kvalitní sociální služby bez ohledu na to, zda jde o ty terénní, ambulantní nebo pobytové. Současný model, založený na každoroční nejistotě dotačních titulů, vytváří tlak nejen na poskytovatele, ale především na klienty a zaměstnance. Sociální služby nejsou krátkodobý projekt, jsou to služby dlouhodobé. Někteří klienti je využívají celoživotně, bez nich se neobejdou. Tomu ale musí odpovídat i způsob jejich financování.
Financování musí být stabilní a dlouhodobé.
Osobní odpovědnost a možnost komerčního pojištění
Z dlouhodobého pohledu je nezbytné otevřít diskusi o možnosti komerčního pojištění sociální péče. Stejně jako si dnes běžně platíme úrazové či životní pojištění, mělo by být možné se pojistit i na budoucí potřebu sociální služby. Nejde o nahrazení role státu, ale o její doplnění. Posílení osobní odpovědnosti a zapojení soukromého sektoru může systému výrazně ulevit.
Deregulace tam, kde stát nepřispívá
Pokud sociální služba nečerpá státní prostředky, měla by mít možnost nastavit si vlastní cenovou politiku. Současná regulace často svazuje ruce i těm poskytovatelům, kteří jsou schopni fungovat bez veřejných peněz. Deregulace financování v tomto segmentu by umožnila především jednoznačnost, co kdo hradí. Nyní si služba vybere peníze dle vyhlášky za pobyt a stravu a následně si účtuje různé fakultativní služby, vypisuje darovací smlouvy, služba pak vychází klidně na 40 tisíc plus a není jasné, zač klient přesně platí. Deregulace je jasný vhled do systému „tato služba stojí tolik a tolik“.
Jasné standardy místo plošné regulace
Deregulace nemůže fungovat bez jasně definovaných standardů. Stát by měl stanovit základní rámec - jak má sociální služba vypadat, jaké má mít personální zajištění a odbornou kvalitu. Neměl by ale detailně řídit každý provozní krok. Kontrola kvality ano, mikromanagement ne. Tím by bylo možné pojmenovat další nadstandardní služby, které klient může nebo nemusí dále vybírat a také hradit, a to zcela dobrovolně.
Sociální služby nejsou jen pobytová zařízení
Budoucnost sociálních služeb nemůže stát výhradně na pobytových zařízeních. Klíčová je rozvinutá síť terénních a ambulantních služeb, které umožňují lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí. To je nejen lidsky důstojnější, ale často i ekonomicky efektivnější. Musíme zajistit a nastavit systém pro neformální pečující, což jsou zpravidla rodiny. Pečující by měli být placeni určitou měsíční sazbou. Už nyní je nově možné alespoň dobu péče započítat do odpracované doby k důchodu, což je správně.
Chybějící specializované služby
V systému citelně chybí specializované služby – například pro lidi s dětskou mozkovou obrnou, s chováním náročným na péči nebo s roztroušenou sklerózou. Tito lidé dnes často „nepatří nikam“ a systém na jejich potřeby reaguje pozdě nebo vůbec.
Stabilní financování a jasná pravidla - to je směr dopředu
Sociální služby potřebují méně ideologie a více odvahy ke změnám. Stabilní financování, jasná pravidla, prostor pro rozvoj soukromých služeb a důraz na osobní odpovědnost, to jsou základní pilíře, na kterých může stát moderní a udržitelný systém sociální péče. Pokud je nezačneme budovat dnes, zaplatíme za to zítra všichni.
Lenka Kohoutová
Nejsme ústav! Jsme domov. A tady se žije
Občas o nás někdo řekne, že jsme ústav. Mnoho lidí takhle mluví obecně o pobytových sociálních službách.
Lenka Kohoutová
Když vnitřní kontrola funguje, vnější kontroly nikoho nepřekvapí
Slovo kontrola v nás často vyvolává napětí. Očekávání, že někdo přijde „zvenku“, bude hledat chyby a hodnotit naši práci. V sociálních službách se s kontrolami setkáváme pravidelně.
Lenka Kohoutová
Úpravy v sociálním systému jsou postupné
Rok 2026 přináší do oblasti sociálních služeb několik změn, které se na první pohled mohou zdát spíše technické než zásadní. Zákon o sociálních službách se od 1. ledna 2026 nemění revolučním způsobem, přesto ale dochází k úpravám.
Lenka Kohoutová
Nejen Tři králové. Veřejné sbírky jsou o lidskosti, štědrosti a pomoci
Sbírky a dárcovství patří dlouhodobě k silným pilířům občanské solidarity. V České republice je tradice pomáhat velmi hluboce zakořeněná. A já jsem na to hrdá.
Lenka Kohoutová
Proč dávat klientům sociální služby vyúčtování každý měsíc?
V sociálních službách se často řeší, zda mají klienti dostávat vyúčtování za služby každý měsíc nebo jestli až ve chvíli, kdy si o něj sami řeknou.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou díky mrazům stále dobré
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré. Střediska navíc využívají mrazy...
Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal
Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho...
Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích
Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického...
V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí
Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem světového biatlonu. Pojedenácté v...
Pozemek Všestary
Všestary, okres Hradec Králové
4 790 000 Kč
- Počet článků 104
- Celková karma 8,71
- Průměrná čtenost 732x