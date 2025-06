Co očekáváte od naší služby

Další články autora

Naučili jsme své klienty mluvit do naší práce, a je to dobře

Klient na prvním místě. To je moderní sociální pobytová služba. Je to klient, kdo má právo mluvit do toho, co chce dělat, kam chce jít a co by si dal k jídlu. I když si tím kolikrát „zavaříte“, tak se to prostě vyplatí.