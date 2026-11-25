Co kdybych žila jeden den jako klient?
Někdy mám pocit, že kdybych měla ještě jeden pár rukou a pár hodin navíc, možná bych všechno stihla...
Jenže pak se občas přistihnu při otázce: Co kdybych na chvíli přestala být ředitelkou a zkusila se na náš domov podívat úplně jinak? Co kdybych tu jeden den nežila jako člověk, který rozhoduje o provozu, ale jako člověk, který v něm žije?
Ne jako návštěva. Ne jako kontrola. Ne jako někdo, kdo si na pár hodin projde zařízení a zase odejde domů.
Jako klient.
Ráno bych se probudila ve svém pokoji. A možná bych chtěla ještě chvíli spát. Možná bych potřebovala pomoc při vstávání. Možná bych měla svůj oblíbený ranní rituál, který mi pomáhá začít den.
A hned první otázka by zněla: Můžu svůj den začít podle sebe, nebo se musím přizpůsobit tomu, jak je naplánovaná směna?
Neříkám, že všechno lze zařídit přesně podle přání každého člověka. V pobytové službě máme provozní pravidla, povinnosti a omezené kapacity. Jenže právě proto bychom měli pravidelně přemýšlet, která pravidla jsou opravdu nezbytná a která dodržujeme hlavně proto, že jsme si na ně zvykli.
Kdybych zazvonila, jak dlouho bych čekala?
Představme si, že potřebuji pomoc. Zazvoním a čekám.
Vím, že zaměstnanci mají práci. Vím, že právě pomáhají někomu jinému. Vím, že jich někdy není dost a že se snaží zvládnout všechno, co potřebují. Ale já v tu chvíli nevím, co se děje na druhém konci chodby.
Nevím, jestli někdo přijde za minutu, za deset minut, nebo jestli na mě zapomněl. Nemám přehled o provozu. Nemohu si jen tak dojít pro pomoc sama.
Čekám.
A možná právě tehdy bych si uvědomila, jak důležitá je komunikace. Někdy člověku pomůže už to, že ví, co se děje. Že mu někdo řekne: „Vím o vás, hned jak dokončím pomoc vedle, přijdu.“
To samozřejmě nevyřeší nedostatek personálu ani všechny provozní problémy. Ale může to změnit pocit člověka, který čeká. Najednou není někým, na koho se zapomnělo. Je člověkem, o kterém víme.
A to je velký rozdíl.
Chtěla bych, aby se o mně mluvilo, nebo se mnou?
Tohle je možná jedna z nejdůležitějších otázek. Kdybych byla klientkou, chtěla bych vědět, co se se mnou děje. Chtěla bych, aby mi lidé vysvětlovali, co potřebují udělat, a mluvili se mnou, ne o mně, jako bych v místnosti nebyla. Chtěla bych, aby se mě ptali, co si přeji. Aby mi dali prostor odpovědět. Aby respektovali, že jsem dospělý člověk, i když potřebuji pomoc s něčím, co jsem dříve zvládala sama.
A rozhodně bych nechtěla, aby se o mém životě rozhodovalo automaticky jen proto, že je to pro ostatní jednodušší.
Možná bych si přála jinou snídani. Možná bych nechtěla jít na aktivitu, kterou pro mě někdo připravil. Možná bych chtěla být chvíli sama. Nebo bych naopak potřebovala společnost, protože se mi stýská.
Chtěla bych mít možnost říct ano. A také ne.
Samozřejmě existují situace, kdy musíme zvažovat zdravotní stav, bezpečí a další okolnosti. Respektovat člověka neznamená bez přemýšlení splnit každé přání. Znamená to ale brát jeho hlas vážně a hledat řešení, které respektuje jeho potřeby a důstojnost.
Můj pokoj by nebyl jen pokoj. Zkusila bych si představit, že pokoj, ve kterém žiju, je na dlouhou dobu mým hlavním osobním prostorem.
Jak bych se v něm cítila? Měla bych dost soukromí? Zaklepal by někdo, než vstoupí? Mohla bych si uspořádat své věci tak, jak jsem zvyklá? Měla bych kolem sebe něco, co mi připomíná můj dosavadní život? Pro někoho jsou to fotografie rodiny. Pro jiného oblíbená kniha, křeslo, obrázek na stěně nebo hrnek, ze kterého rád pije kávu.
A pak je tu soukromí. Zaklepat před vstupem, vysvětlit, proč přicházíme, respektovat osobní věci a intimitu při hygieně. To nejsou nadstandardní služby. To je základ slušného zacházení.
Nemusíme mít hotelové pokoje. Ale měli bychom mít na paměti, že pro klienta to není jen pokoj v zařízení. Je to jeho domov.
Co když bych nechtěla být pořád aktivní?
V sociálních službách se snažíme, aby klienti měli dostatek aktivit, příležitostí k setkávání a možností trávit čas smysluplně. To je důležité. Ale kdybych jeden den žila jako klient, možná bych zjistila, že nechci mít program od rána do večera.
Možná bych si chtěla jen sednout k oknu a dívat se ven. Poslouchat podcast. Zavolat někomu blízkému. Nebo nedělat vůbec nic. A možná bych si naopak přála aktivitu, která v nabídce není. Něco, co jsem měla ráda celý život, ale co nikoho nenapadlo zařadit do programu.
Ne každý člověk chce trávit čas stejně. A smysluplný den nemusí být den plný organizovaných činností.
Někdy je důležité nabídnout příležitost. A pak respektovat, že ji člověk nemusí využít. Protože cílem není, aby se klient zúčastnil co největšího počtu aktivit. Cílem je, aby měl možnost žít den, který mu dává smysl.
Co bych změnila jako první?
Nejdřív bych se ptala. Klientů, jak se jim u nás žije. Zaměstnanců, co jim brání dělat věci lépe. Rodin, čeho si všímají a co je trápí.
Podívala bych se na běžné situace, které nám už možná připadají tak samozřejmé, že je přestáváme vnímat. Na čekání na pomoc, na způsob komunikace, na možnost rozhodovat o každodenních drobnostech, na soukromí i na to, zda klienti skutečně vědí, že jejich názor může něco ovlivnit.
A potom bych vybrala několik konkrétních věcí, které můžeme zlepšit. Ne všechno lze změnit ze dne na den. Ale některé změny mohou začít jediným rozhodnutím: budeme se na věci dívat také očima člověka, kterého se týkají.
To je podle mě jedna z nejdůležitějších odpovědností vedení. Nejen hlídat, jestli provoz funguje. Ale také zkoumat, jak se v něm lidem žije.
Vím, že jeden den v roli klienta by mi neukázal úplně všechno. Každý člověk má jiné potřeby, jiné možnosti a jinou zkušenost. To, co by vadilo mně, může být pro někoho jiného nepodstatné. A naopak.
Nemohu proto vycházet jen z toho, co bych chtěla já sama. Mohu ale udělat něco důležitějšího: pravidelně se ptát lidí, kteří u nás žijí, a brát jejich odpovědi vážně.
Protože kvalitu sociální služby neurčuje jen to, zda máme správně nastavené procesy, vyplněnou dokumentaci a splněné povinnosti. To všechno je důležité. Ale stejně důležité je, zda se člověk cítí respektovaný, zda má možnost rozhodovat o sobě a zda jeho život v domově není jen sledem úkonů, které je potřeba zvládnout.
Kdybych jeden den žila jako klient, možná bych zjistila, že některé věci děláme dobře. Jiné bychom mohli dělat jinak. A další bychom si bez přímé zkušenosti vůbec neuvědomili.
Rozhodujeme o prostředí, ve kterém lidé žijí.
Lenka Kohoutová
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Lenka Kohoutová
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Lenka Kohoutová
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