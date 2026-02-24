Člověk s mentálním postižením má svá práva. Ne, že ne
Právě proto musíme být citlivější. Vnímavější. A někdy i trpělivější.
To, že je člověk omezen soudem v některých oblastech svých práv, neznamená, že přestává mít svá práva a že přestává být dospělým člověkem. Neznamená to, že nemůže rozhodovat o svých každodenních činnostech, o tom, co si obleče, co si koupí, kam půjde nebo s kým bude trávit čas. Omezení se vždy týká konkrétních oblastí a nemůže být generální vstupenkou k řízení celého lidského života někým jiným.
V našich domovech pro osoby se zdravotním postižením je běžné, že klienti chodí nakupovat. Někteří samostatně, jiní s naší podporou. Někteří si vaří sami, další s podporou, jiní jsou alespoň u toho. Učí se hospodařit s penězi, plánují si volný čas. Někteří chodí do školy, jiní do práce. Navazují přátelské i partnerské vztahy. Smějí se, zlobí se, zamilovávají se. Chodí do divadla, do kina nebo jedou na vodu. Jezdí na festivaly a milují muziku, kterou bychom si my možná nikdy nepustili. Žijí a milují život stejně jako my.
Opatrovník má svou zákonnou roli. Jeho úkolem ale není řídit běžný každodenní život dospělého člověka. Nemůže rozhodovat o každém nákupu z peněz, s nimiž může klient podle rozhodnutí soudu disponovat, o každém setkání ani o každém kroku. Stejně tak rodina nemůže zasahovat do běžných rozhodnutí jen proto, že má pocit, že ví lépe, co je správné. Zákaz kávy, návštěvy kadeřnice nebo nošení určitého oblečení je prostě mimo.
Jednáme s dospělými lidmi. I když někdy žijí s duší dítěte.
Právě tato věta v sobě nese největší riziko. Pokud v někom vidíme především dítě, máme tendenci ho chránit, rozhodovat za něj, mluvit za něj a řídit jeho život. Jenže ochrana nesmí přerůst v kontrolu. Asistence nesmí znamenat přepéči a péče nesmí znamenat odebrání svobody a důstojnosti.
Vzpomínám si na situaci, kdy maminka odmítala své dospělé dceři uvolnit finanční prostředky na nákup spodního prádla. Dcera si ho chtěla prostě koupit sama. Vybrat si ho podle vlastního vkusu. Zaplatit si ho sama. Pro někoho banální věc. Pro ni krok k dospělosti.
Dlouho jsme si s maminkou vysvětlovaly, že i takové rozhodnutí je součástí běžného života. Že u všeho nám rodiče v životě nesvítili. Že soukromí a vlastní volba jsou důležité i u lidí s mentálním postižením. Nakonec to maminka přijala. Nebylo to snadné, ale bylo to správné.
Práce s lidmi s mentálním postižením není o nahrazení jejich vůle naší vůlí. Je o podpoře, aby mohli žít svůj život co nejvíce podle sebe. Někdy to znamená pomoci jim najít slova. Někdy znamená tlumočit jejich přání. A někdy znamená trpělivě vysvětlovat okolí, že i člověk s mentálním postižením má právo rozhodovat o svém životě, především v každodenních činnostech. S rozumným opatrovníkem může mít člověk s mentálním postižením život plný pochopení a důstojné svobody. Ne dohady, ne zákazy, ale domluvu o poklidném životě podle přání klienta.
Omezení v určitých oblastech práv není ztrátou lidské důstojnosti ani ztrátou základní svobody. A dospělost nezaniká tím, že někdo potřebuje více podpory.
Možná je to pro nás všechny výzva. Naučit se vnímat člověka s mentálním postižením ne jako věčné dítě, ale jako dospělého, který potřebuje pomoc. Je důležité prostě vnímat člověka. Pomoc a podporu, nikoli řízení života.
Právě v pobytové sociální službě musíme nejcitlivěji hlídat práva klientů, aby jim jejich svobody nebyly upírány ani zneužívány, protože mezi ochranou a omezením vede velmi tenká hranice, a i dobrý úmysl se může proměnit v přepečovávání nebo v porušení práv.
Protože právo na vlastní rozhodnutí nepatří jen těm, kteří je umí hlasitě obhájit. Patří i těm, kteří ho někdy vyjadřují tiše.
Lenka Kohoutová
