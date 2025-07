Chytré telefony do rukou seniorů nepatří! Nebo...?

Někdy se zdá, že digitální svět není pro starý. Technologie ale nepatří jen mladým! I když se může zdát, že senioři a technologie jsou dva neslučitelné světy - když je chuť a motivace, věk nehraje roli....

Nedávno slavil táta narozeniny. Na otázku, co by si přál, zpočátku odpověděl, že nic. Jenže po chvíli se zamyslel a s vážnou tváří řekl, že by chtěl hodinky, se kterými by mohl platit. Pro mě to bylo překvapivé přání, skoro až sci-fi – ale nebyl to vtip. Táta to myslel vážně.

Zkoušela jsem ho ještě několik dní – jestli to není jen chvilkový rozmar. Ale ne. Táta měl jasno: chce jít s dobou.

Pořídila jsem mu jednoduchý chytrý telefon, k tomu hodinky s funkcí bezkontaktního placení. Následovalo krátké, ale intenzivní školení – nainstalovali jsme aplikace, které potřebuje, prošli jsme základy používání a simulovali různé situace. A pak už jsem ho „vypustila“ do světa technologií.

A co následovalo?

Každodenní dávka zábavy. Táta mě začal zásobovat historkami, u kterých se směju i žasnu zároveň.

Miluju svého tátu, i jeho historky!

Jednou jsme si volali přes videohovor – a najednou jsem se ocitla v kadeřnictví. Táta mi ukazoval zákaznice, kadeřnice.... Se všemi jsem se pozdravila, všechny mě viděly, jak jsem na dovolené… v plavkách. Táta všem hrdě ukazuje, jak zvládá videohovor.

Jindy mi pyšně ukazoval fotky z třídního srazu – naučil se totiž i fotit. A nejen to – používá GPS v mobilu, naviguje se sám, neztrácí se. A hlavně: platí hodinkami. Skutečně. Nejen, že to zvládá, ale ještě se tím trochu chlubí svým vrstevníkům.

Moje obava, že se s touto technikou nenaučí fungovat, je ta tam. Moc to chtěl a navíc ta motivace - ukázat vrstevníkům co zvládá – byla silnější než pohodlnost.

Můj táta je borec! Když ho něco chytí, jde prostě po tom!

I senioři mohou být spokojení v tomhle digitálním světě, pokud jim dáme prostor, podporu a trochu trpělivosti. Chytré telefony, hodinky, aplikace – to může obohatit jejich každodenní život, pomoci jim v orientaci, komunikaci i sebevědomí.

Digitální svět se seniorům rozhodně nevyhýbá. A měl by být víc otevřen i jim!