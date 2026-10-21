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Česká republika musí být pro každý věk

Lenka Kohoutová
Často píšu o tom, že Česká republika není připravena na budoucí potřebu sociálních služeb. Že populace stárne, kapacity nestačí, chybějí zaměstnanci a dlouhodobá koncepce.

Jenže čím víc o tom přemýšlím, tím víc si uvědomuji, že začínáme debatu příliš pozdě.

Stárnutí přece nezačíná u dveří domova pro seniory.

Uvedu trochu statistiky, na konci roku 2025 žilo v České republice 2,27 milionu lidí starších 65 let. Byla to více než pětina obyvatel. Kolem poloviny století by lidé nad 65 let měli tvořit přibližně 29 % populace. Nejsilnější změny nás čekají okolo roku 2040, kdy do seniorského věku vstoupí početné ročníky narozené v sedmdesátých letech.

To není problém sociálních služeb. To je změna celé společnosti.

Možná bychom si měli položit jednoduchou otázku:

Bude Česká republika zemí, ve které se dá dobře a samostatně žít i v sedmdesáti, osmdesáti nebo devadesáti letech?

Nemluvím teď o člověku, který potřebuje celodenní péči. Mluvím o člověku, který chce žít sám, dojít si nakoupit, zajít do kavárny, zacvičit si, cestovat, vzdělávat se, vyřídit si svoje věci na úřadě nebo se sejít s přáteli.

Jen už třeba hůře vidí. Pomaleji chodí. Hůře vstává. Potřebuje se občas posadit. Potřebuje jít po bezpečném povrchu protože pád by mohl mít fatální následky.

A právě tady začíná skutečná příprava na stárnutí.

Maličkosti, které nejsou maličkostmi

Lavička. Úplná banalita. Jenže je dostatečně vysoká? Má opěradlo? Má područky, kterých se člověk může chytit, když vstává? Není vratká?

Veřejná toaleta. Je mísa dostatečně vysoká? Je u ní madlo? A proč vlastně mají být madla pouze na toaletě označené jako bezbariérová, když mohou pomoci spoustě dalších lidí?

Je podlaha protiskluzová?

Je přechod přes ulici dostatečně široký a má člověk dost času bezpečně přejít?

A potom přijdeme na úřad.

Malá písmena. Složitý formulář. Dlouhé stání ve frontě. Málo míst k sezení.

Proč?

Větší písmo nestojí miliony. Židle také ne. Možnost objednat se na určitou hodinu není luxus. Srozumitelný formulář není ústupek starým lidem.

To všechno jsou podmínky samostatnosti.

Stejné je to s digitalizací. Digitalizujme. Zjednodušujme. Využívejme aplikace. Ale nevytvořme svět, ve kterém člověk bez nejnovějšího telefonu přestane být schopen koupit si jízdenku, zaparkovat auto nebo komunikovat se státem.

A co když je člověku sedmdesát a chce do fitness?

Možná právě tady máme ještě větší bariéru než schody.

Je v našich hlavách.

Sedmdesátiletý člověk není automaticky nemocný. Osmdesátiletý člověk není automaticky nesoběstačný.

Někdo chce v sedmdesáti cestovat. Jiný studovat. Další pracovat. Někdo chce chodit do fitness, jiný na koncert, na kolo nebo do vinárny s kamarády.

A někdo potřebuje především místo, kam může přijít mezi lidi, protože jeho největším problémem není nemoc, ale samota.

Na to nestačí zdravotnictví ani sociální služby.

Potřebujeme obce, města, kulturu, sport, vzdělávání, dopravu, bydlení i veřejný prostor, které počítají s člověkem po celý jeho život.

A hlavně potřebujeme přestat přemýšlet tak, jako by v určitém věku končil aktivní život a začínala pouze péče.

Pomoc má přijít tehdy, když ji opravdu potřebuji.

Cílem přece nemůže být vytvořit společnost, která se o stále větší množství starých lidí postará.

Mnohem lepším cílem je vytvořit společnost, ve které co nejvíce lidí dokáže co nejdéle žít samostatně.

Odstraňujme proto bariéry dřív, než kvůli nim člověk začne potřebovat pomoc druhého.

A když už zdraví a soběstačnost nestačí, musí samozřejmě existovat dostupná terénní, ambulantní a nakonec i pobytová sociální služba. Silná sociální síť je nezbytná.

Ale měla by nastupovat podle skutečné potřeby člověka, nikoliv proto, že jsme kolem něj vytvořili svět, ve kterém už se nedokáže sám pohybovat.

Navíc většina změn, o kterých mluvím, nepomůže pouze seniorům.

Madlo pomůže člověku po operaci. Lavička rodiči s dítětem. Výtah člověku s kufrem. Větší písmo člověku se zhoršeným zrakem. Srozumitelný formulář každému.

Společnost přátelská ke stáří je nakonec přátelštější k nám všem.

Stárnutí populace nezastavíme. A ani bychom o něm neměli mluvit jako o katastrofě. Je to realita, na kterou se můžeme připravit.

Nechci proto Českou republiku, která se o mě jednou bude umět jen dobře postarat.

Chci Českou republiku, která mi co nejdéle umožní, abych se o sebe mohla postarat sama.

Autor: Lenka Kohoutová | středa 21.10.2026 8:40 | karma článku: 0 | přečteno: 22x
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