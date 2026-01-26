Bez lidí sociální služby fungovat nebudou

V nedávném článku jsem se věnovala nutnosti systémových změn v oblasti sociálních služeb, zejména stabilnímu financování, jasným standardům a větší flexibilitě poskytovatelů. Tyto změny samy o sobě nestačí.

Žádný systém totiž nebude fungovat bez lidí, kteří v něm pracují.

Rostoucí poptávka po pracovnících

Rok od roku roste poptávka po zaměstnancích v sociálních službách i v dalších pomáhajících profesích. Nejde přitom jen o sociální pracovníky nebo pracovníky v přímé péči a zdravotní sestry, ale také o profese, bez nichž se provoz služeb neobejde. Jsou to pradlenky, kuchaři, údržbáři, uklízečky, techničtí pracovníci, náboráři...

Demografický vývoj je neúprosný. Stárnoucí populace, vyšší věk dožití i nárůst lidí s chronickými onemocněními znamenají, že tento trend nebude klesat. Poptávka po pracovní síle v sociálních službách bude dlouhodobě růst.

Tabulkové platy jako brzda profesionalizace

Pokud chceme kvalitní a stabilní personál, musíme si přiznat jednu nepříjemnou skutečnost, Současný systém tabulkových platů je dlouhodobě neudržitelný. Nerespektuje rozdílnou náročnost práce, míru odpovědnosti ani psychickou a fyzickou zátěž jednotlivých pracovních pozic i jednotlivých služeb.

Je zásadní rozdíl mezi službou s nízkou mírou podpory a prací s klienty s chováním náročným na péči nebo s těžkým kombinovaným postižením. Přesto jsou tyto rozdíly v odměňování často minimální. To není spravedlivé ani motivační a v konkurenčním prostředí trhu práce to znamená odchod lidí jinam.

Prestiž profese nevznikne prohlášením

Často slýcháme, že práce v sociálních službách je „posláním“. Ano, je to práce smysluplná a společensky důležitá. Ale prestiž profese nevzniká jen slovním uznáním. Vzniká především tehdy, když je práce odpovídajícím způsobem ohodnocena a když zaměstnanci cítí respekt, ten finanční i společenský.

Chceme-li profesionály, musíme jim nabídnout profesionální podmínky. To znamená nejen vyšší mzdy, ale i smysluplné benefity: podporu vzdělávání, možnost kariérního růstu, supervizi, flexibilní úvazky či lepší pracovní podmínky. Poptávka je po rehabilitaci očkování zdarma, psychoterapii, apod.

Investice, která se vrátí

Investice do zaměstnanců sociálních služeb není nákladem navíc. Je to investice do stability systému, kvality péče i do veřejných financí. Fluktuace, vyhoření a chronický nedostatek personálu jsou totiž nakonec mnohem dražší, než dobře nastavené odměňování a benefitní systémy.

Pokud chceme, aby sociální služby obstály i v příštích desetiletích, musíme přestat spoléhat jen na obětavost a velké srdce zaměstnanců (díky za ně, každopádně!) a začít jim vytvářet podmínky, ve kterých budou chtít dlouhodobě pracovat.

Autor: Lenka Kohoutová | pondělí 26.1.2026 7:29

Lenka Kohoutová

  • Počet článků 105
  • Celková karma 8,77
  • Průměrná čtenost 729x
Ředitelka Domova Sulická | Expertka na sociální politiku | Péče, důstojnost, odpovědnost

