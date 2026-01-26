Bez lidí sociální služby fungovat nebudou
Žádný systém totiž nebude fungovat bez lidí, kteří v něm pracují.
Rostoucí poptávka po pracovnících
Rok od roku roste poptávka po zaměstnancích v sociálních službách i v dalších pomáhajících profesích. Nejde přitom jen o sociální pracovníky nebo pracovníky v přímé péči a zdravotní sestry, ale také o profese, bez nichž se provoz služeb neobejde. Jsou to pradlenky, kuchaři, údržbáři, uklízečky, techničtí pracovníci, náboráři...
Demografický vývoj je neúprosný. Stárnoucí populace, vyšší věk dožití i nárůst lidí s chronickými onemocněními znamenají, že tento trend nebude klesat. Poptávka po pracovní síle v sociálních službách bude dlouhodobě růst.
Tabulkové platy jako brzda profesionalizace
Pokud chceme kvalitní a stabilní personál, musíme si přiznat jednu nepříjemnou skutečnost, Současný systém tabulkových platů je dlouhodobě neudržitelný. Nerespektuje rozdílnou náročnost práce, míru odpovědnosti ani psychickou a fyzickou zátěž jednotlivých pracovních pozic i jednotlivých služeb.
Je zásadní rozdíl mezi službou s nízkou mírou podpory a prací s klienty s chováním náročným na péči nebo s těžkým kombinovaným postižením. Přesto jsou tyto rozdíly v odměňování často minimální. To není spravedlivé ani motivační a v konkurenčním prostředí trhu práce to znamená odchod lidí jinam.
Prestiž profese nevznikne prohlášením
Často slýcháme, že práce v sociálních službách je „posláním“. Ano, je to práce smysluplná a společensky důležitá. Ale prestiž profese nevzniká jen slovním uznáním. Vzniká především tehdy, když je práce odpovídajícím způsobem ohodnocena a když zaměstnanci cítí respekt, ten finanční i společenský.
Chceme-li profesionály, musíme jim nabídnout profesionální podmínky. To znamená nejen vyšší mzdy, ale i smysluplné benefity: podporu vzdělávání, možnost kariérního růstu, supervizi, flexibilní úvazky či lepší pracovní podmínky. Poptávka je po rehabilitaci očkování zdarma, psychoterapii, apod.
Investice, která se vrátí
Investice do zaměstnanců sociálních služeb není nákladem navíc. Je to investice do stability systému, kvality péče i do veřejných financí. Fluktuace, vyhoření a chronický nedostatek personálu jsou totiž nakonec mnohem dražší, než dobře nastavené odměňování a benefitní systémy.
Pokud chceme, aby sociální služby obstály i v příštích desetiletích, musíme přestat spoléhat jen na obětavost a velké srdce zaměstnanců (díky za ně, každopádně!) a začít jim vytvářet podmínky, ve kterých budou chtít dlouhodobě pracovat.
Lenka Kohoutová
Co považuji za klíčové v sociálních službách? Všechno je to o penězích…
Debata o sociálních službách se u nás příliš často vede v rovině emocí, nikoliv o systému jako takovém, nikoliv o tom, kdo ten systém má zaplatit.
Lenka Kohoutová
Nejsme ústav! Jsme domov. A tady se žije
Občas o nás někdo řekne, že jsme ústav. Mnoho lidí takhle mluví obecně o pobytových sociálních službách.
Lenka Kohoutová
Když vnitřní kontrola funguje, vnější kontroly nikoho nepřekvapí
Slovo kontrola v nás často vyvolává napětí. Očekávání, že někdo přijde „zvenku“, bude hledat chyby a hodnotit naši práci. V sociálních službách se s kontrolami setkáváme pravidelně.
Lenka Kohoutová
Úpravy v sociálním systému jsou postupné
Rok 2026 přináší do oblasti sociálních služeb několik změn, které se na první pohled mohou zdát spíše technické než zásadní. Zákon o sociálních službách se od 1. ledna 2026 nemění revolučním způsobem, přesto ale dochází k úpravám.
Lenka Kohoutová
Nejen Tři králové. Veřejné sbírky jsou o lidskosti, štědrosti a pomoci
Sbírky a dárcovství patří dlouhodobě k silným pilířům občanské solidarity. V České republice je tradice pomáhat velmi hluboce zakořeněná. A já jsem na to hrdá.
