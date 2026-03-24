Aromaterapie i muzika. V Suldě chodí aktivity za klientem
Každý člověk, který žije v pobytové službě, je svým způsobem náročným klientem, i když je mobilní. Jinak by v „pobytovce“ nebyl. A to je naprosto v pořádku. Každý z nás je jiný, každý má jiné potřeby, jinou povahu, jiný příběh. U nás žijí i lidé, kteří jsou plně imobilní. Pečujeme také o klienty v terminálním stadiu života. A vedle toho jsou tu lidé, kteří třeba nechtějí opustit svůj pokoj ani kvůli posezení v kardio křesle na chodbě.
U lidí s mentálním postižením to často není o tom, že „nechce mezi druhé“, spíše „jak“. Klient, který potřebuje kompenzační pomůcku k tomu, aby mohl být s druhými nebo individuálně s asistentem venku, často nemá jen běžný invalidní vozík, ale také speciálně přizpůsobený vozík nebo pojízdné lůžko. Takže to prostě jde, i když s velkou mírou snahy.
V domově pro seniory samozřejmě potřebné kompenzační pomůcky umíme zajistit, ale zase někdy není síla a ani chuť… (na straně klienta).
Právě u takových klientů se ukazuje co vlastně znamená péče.
Pojďme si říct něco o aktivizaci imobilních klientů. Tady je často základem umět klienta pro něco nadchnout. Není to jen služba podle rozpisu. Kromě asistenta, který má službu, za těmito lidmi pravidelně chodí kolegyně z aktivizace. Někdy jen na popovídání. Jindy společně čtou, poslouchají hudbu nebo zkoušejí třeba aromaterapii. Teď máme velký úspěch a aromaterapií spojenou s masáží vonnými olejíčky. Zkoušíme také individuální muzikoterapii.
Velkou radost nám dělá i virtuální realita. Někdo díky ní „cestuje“, jiný se jen tak relaxačně dívá na moře a slyší jeho šumění, další si při rehabilitačním programu symbolicky češe jablka nebo třídí ovoce do bedýnek podle druhu. Při tom se hýbe, protože musí v sedě nebo leže prostě hýbat rukama. I taková drobnost může být pro člověka, který je dlouhodobě upoutaný na lůžko, malým rozptýlením, drobnou rehabilitací, ale třeba také dobrodružstvím.
Důležitá je i lidská blízkost. Dochází k nám asistent duchovních potřeb, naši důvěrníci a spolupracujeme s duchovními, kteří nepřicházejí jen na společná setkání, ale také za jednotlivými klienty do jejich pokojů. Občas k nám zavítá muzikant a podle přání klientů obejde pokoje a zahraje písničku, kterou mají rádi. Stejné je to s canisterapeuty, apod.
Když je potřeba, přijde kadeřník přímo na pokoj. Stejně tak pedikérka. Samozřejmostí je rehabilitace. A pořád hledáme dobrovolníky, protože někdy je víc než jakákoli služba a aktivita, prostě obyčejné lidské setkání. Vlídné slovo. Popovídání u kávy nebo dobrého čaje. Prosté pochopení běžného dne, teď a tady. Nebo přítomnost.
Samozřejmě víme, že máme stále co zlepšovat. Největší radost mi ale vždy udělá chvíle, kdy klient, který byl dlouho pouze ve svém pokoji, řekne, že chce mezi ostatní. Někdy jen sedět a dívat se. Někdy se i trochu zapojit.
Protože i to malé „být spolu“ má v domově někdy obrovskou hodnotu.
Lenka Kohoutová
Jak by měly vypadat sociální služby, až je budeme jednou potřebovat?
Zkuste si odpovědět na jednoduchou otázku: Kde bych chtěl jednou žít, pokud už se o sebe nebudu moci postarat a asistence rodiny s pomocí terénní služby nebude stačit?
Lenka Kohoutová
Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Když to myslíme dobře. A kdy říct STOP
V pobytových sociálních službách se často setkáváme s větou, která zní na první poslech velmi nevinně: „My to s klientem myslíme dobře. My víme, co je pro klienta nejlepší.“
Lenka Kohoutová
Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Svoboda znamená nést následky
Když mluvíme o právech klientů v pobytových sociálních službách, často se dostaneme k jedné zásadní otázce: opravdu může klient rozhodovat sám o sobě, i když se rozhodne špatně?
Lenka Kohoutová
Seriál proti strachu ze života v pobytové službě: Běžný den a obyčejná svoboda
Jedna z nejčastějších obav, které slýchám od budoucích klientů pobytových služeb, zní zhruba takhle: „Tam už člověk nemůže nic. Všechno ti zakážou, tam už končí život.“
Lenka Kohoutová
Normální život není luxus. Je to základ
Dokud jsme zdraví, mnoho věcí považujeme za samozřejmost. Možná si ani nepřipouštíme, že jednou může přijít situace spojená s věkem, nemocí nebo zhoršenou pamětí či pohyblivostí.
Obří razie v českém fotbale. Policie zadržela přes padesát lidí
Aktualizujeme Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný
Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili...
Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy
Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř...
Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení
O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost...
