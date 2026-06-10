Football League 2026 - hloubková recenze mobilní hry
V následujícím článku bych se chtěl po dlouhém zvažování pustit do obšírnější recenze mobilní hry, která mě dokázala zabavit na několik měsíců. Než to ale udělám, dovolím si trochu zavzpomínat na něco, co s předmětem mé recenze souvisí.
Někdy po přelomu milénia, kdy jsem se dostal na gymnázium, jsem trávil dost času u počítače, jak jinak než hraním her. Z tehdejších pecek jsem s oblibou pařil Return to Castle Wolfenstein a Warcraft III. K nim jsem si občas zahrál i fotbalovou videohru – a protože jsem ve skutečném fotbalu byl vždycky docela kopyto, které při vybíraní hráčů do týmu v hodinách tělocviku zůstávalo mezi volnými hráči až téměř do konce, byl jsem odsouzen k tomu, abych vlastní sportovní úspěchy zažíval především u obrazovky. Protože naše rodina nepatřila k nejmajetnějším, nemohl jsem úplně počítat s nejnovějším hardwarem. A tak zatímco spolužáci pařili nejnovější verzi FIFA, já musel vzít zavděk hrou, která byla už tehdy zastaralá a zapomenutá a kterou jsem střílení nacistů a bitvy ve světě Azerothu prokládal: UEFA 97.
UEFA 97 byla videoherní verzí Ligy mistrů v ročníku 1996/97. Tehdy se ještě hrávala základní část o šestnácti týmech ve čtyřech skupinách a soutěž byla kromě obhájce titulu otevřená pouze mistrům, tedy bez druhých, třetích a třeba až i šestých týmů v národních soutěžích, jak je tomu dnes. V uvedeném ročníku nakonec zvítězila Borussia Dortmund nad Juventusem. Hráč si tedy mohl zvolit tým a sehrát za něj tuto soutěž. Krom toho obsahovala UEFA 97 i 32 národních týmů, z toho jen sedm mimoevropských. Česko v ní reprezentoval stříbrný tým z Eura 1996.
Obrovskou výhodou hry byla možnost sestavit si vlastní ligu či pohár s maximálně 32 účastníky. Šestnáct evropských klubů šlo doplnit o šestnáct vlastních týmů, kde jste si mohli pojmenovat hráče, nastavit jejich kvality, navrhnout dresy a pustit se do vlastní soutěže. Díky tomu, že ve hře šlo ukládat a přepisovat databáze týmů, mohli jste takových vlastních lig mít několik. Vzhledem k tomu, že česká nejvyšší soutěž (tehdy pod názvem Gambrinus liga) od svého vzniku obsahovala právě šestnáct týmů, byla UEFA 97 jako stvořená k tomu, aby si český hráč na koleni a od základu vytvořil a zahrál právě ji. Netrvalo dlouho a měl jsem všechny hráče zadané a pustil se do hry za Baník Ostrava. U české ligy nezůstalo – možnost tvořit vlastní týmy mě dovedla k bizarním soutěžím, jako byla Liga Sluneční soustavy (s týmy jako FC Evropa, FC Pluto nebo Olympus Mons Mars), a protože jsem tou dobou byl vášnivým čtenářem Harryho Pottera, vytvořil jsem si i fotbalovou ligu čtyř bradavických kolejí, kterou jsem s oblibou hrával o letních prázdninách. Abych si ji pořádně užil, nastavil jsem zápasy na nejvyšší možnou délku, takže jsem pak drtil Havraspár konečným skóre 34:0. Byly to nezapomenutelné okamžiky a dá se říct, že víc než samotné hraní mě možná bavilo právě to vytváření a přepisování týmů.
S tím, jak jsem na gymnáziu dostudoval a dostal se na vysokou školu, začal můj zájem o fotbal upadat. Poslední velkou akcí, které jsem věnoval pozornost, bylo z pohledu českého nároďáku nepovedené mistrovství světa v Německu v roce 2006. Poté jsem o fotbal na dlouhá léta ztratil zájem. Minuli mě hráči jako Eto’o a mediálně přiživovaná rivalita Messiho a Cristiana Ronalda, úpadek českého národního týmu jsem sledoval z povzdálí a bez většího zájmu. To se změnilo až v době Eura 2024, kdy se do fotbalu pustil můj syn. A obnovený zájem o tenhle sport přede mě postavil otázku, jak si levně a dobře zahrát aspoň virtuálně, když už se zapojením do nějakého místního týmu veteránů nemůžu kvůli svému naprostému nedostatku sportovního talentu počítat. Protože doba chytrých telefonů dává člověku bezpočet možností, logicky jsem se začal soustředit na mobilní hry – a nakonec si stáhl Football League, kterou mi doporučil syn.
Než konečně přejdu k samotné recenzi, slušelo by se poznamenat, že s jinou současnou hrou podobného typu nemám zkušenosti. Neočekávejte tedy ode mě srovnání např. s Dream League Soccer, FC Mobile nebo jinými fotbalovými simulátory. Ačkoliv jsem si jejich existence vědom, FL26 mi bohatě stačí a dokáže mě zabavit natolik, že nemám důvod pokukovat po jiných. Dokonce jsem nedávno musel na telefonu nastavit časové omezení právě pro tuhle hru, protože jsem se do ní zažral nezdravým způsobem a začalo se to promítat do osobního života.
Základní informace
Football League 2026 je mobilní hra vyvinutá singapurskou společností Mobile Soccer. Lze ji hrát na Androidu (6.0+) i na iOS, kromě toho ji lze spustit i na počítači. Je ke stažení zdarma, obsahuje nákupy v aplikaci (o reklamách ve hře ještě budu hovořit níže) a vyšla v roce 2022. Název je každoročně aktualizován, aktuální verze při psaní tohoto článku 0.1.98 je z konce května 2026. Umožňuje zapojení do testování betaverzí. Lokalizace je automatická, v Česku je hra k dispozici v angličtině.
Co Football League nabízí
Hra přiměřeným způsobem reflektuje dění v současném fotbalovém světě. Umožňuje hráči vyzkoušet si různé typy soutěží – národních týmů i klubové, a to formou přátelských zápasů, lig nebo postupových turnajů. Autoři mysleli i na ženský fotbal, i když ten se tu vyskytuje v docela omezené míře.
Hned zkraje je dlužno říct, že hra nemá licence na hráče ani kluby (kromě dvou – Manchesteru City a AS Monako), takže ve „vanilla“ verzi hrajete za týmy jako „Madrid White“ (nelicencovaná podoba Realu Madrid), „Manchester Red“ (Manchester United) nebo „Prague Brown“ (nelicencovaná verze Sparty Praha). Loga jsou upravena do „neoficiální“ podoby. Dresy těchto klubů zachycují podobu těch skutečných jen přibližně a jména hráčů jsou upravena tak, aby byla pozměněná, zároveň ale většinou rozpoznatelná – místo Pedriho se setkáte s „Pedrym“, Dembélé je tu jako „Denbele“ a Lamine Yamal je tu jako „Llamal“. Dobrá zpráva je, že tohle všechno lze editovat – ještě se o tom rozepíšu.
Nabídka klubů i hráčů je široká a dostačující pro hráče, kterému stačí nejznámější fotbalové soutěže, popřípadě soutěže z nejlidnatějších zemí světa. Počet fotbalistů se, podle slov tvůrců, pohybuje okolo 40 tisíc. K dispozici jsou největší evropské ligy (anglická, italská, španělská, německá, francouzská – k tomu i jejich nižší patra), dále pak nizozemská, belgická, turecká, portugalská, chorvatská a řecká. Česko je ve hře zastoupeno zatím celkem šesti kluby – v neupravené podobě jsou to Prague (tedy Slavia), Prague Brown (Sparta), Plzeň, Ostrava, Mladá Boleslav a Slovácko. Důvodem omezeného počtu českých klubů je pochopitelně to, že český trh je pro tvůrce zanedbatelný a více se soustředí např. na východní a jihovýchodní Asii, odkud pochází velké procento hráčů – k dispozici jsou tedy thajská, indonéská, korejská, japonská a čínská liga. Z nadnárodních soutěží si lze zahrát evropskou Ligu mistrů (opět pod nelicencovaným názvem „European Champions Cup“), a to ve starém i novém formátu (skupiny versus švýcarský systém), Evropskou ligu, Konferenční ligu, z mimoevropských pak třeba Pohár Osvoboditelů nebo africkou či asijskou ligu mistrů.
Mezinárodní soutěže, které hra obsahuje, jsou pak mistrovství světa, kontinentální šampionáty (kromě Oceánie) a evropská Liga národů. Česko je ve hře samozřejmě zastoupeno také a díky letošní účasti na mistrovství světa i v docela aktuální sestavě. Tvůrci týmy průběžně aktualizují, zohledňují přestupy hráčů napříč kluby, i když je pravda, že přednost mají velké kluby z nejlepších lig, a tak je například sestava Baníku Ostrava zoufale omezená a neaktuální.
Edituj, přepisuj!
Fakt, že hra nabízí kluby a hráče v nelicencované podobě, může leckoho odradit. Pro kompletisty, jako jsem já, je to nicméně výzva k tomu si jednotlivé týmy aktualizovat a upravit do reálné podoby. Asi nejde spočítat všechny ty hodiny, které jsem strávil stahováním dresů a ověřování skutečných sestav. Jako neocenitelný pomocník se ukázal web Transfermarkt, který zaznamenává všechny pohyby mezi kluby po celém světě a nabízí i historické sestavy včetně čísel na dresech, takže když si nevíte rady se jménem konkrétního hráče, můžete si je snadno ověřit. Jedním z nedostatků hry je bohužel to, že si tvůrci občas nepohlídají duplicitní hráče, a tak se například Adam Hložek („Hlosek“) v sestavě TSG Hoffenheim vyskytuje hned dvakrát. Dalším nedostatkem jsou zcela fiktivní hráči, kterými si tvůrci pomohli při přidávání některých týmů (např. Crvena zvezda nebo lotyšský nároďák), takže za bělehradský tým tak nastupují fotbalisté s vymyšlenými, často anglicky či španělsky znějícími jmény. Bizarním křížencem je (nebo přinejmenším donedávna byla) pražská Slavia, kde byli smícháni skuteční a smyšlení hráči. Občas lze narazit i na zcela fiktivní týmy („ghost clubs“), které do určité míry chápu jako příležitost pro hráče vytvořit si úplně nový tým a obsadit jej vlastními hráči podle libosti.
Skutečné dresy, podobizny hráčů a klubová loga lze stahovat (resp. získávat k nim odkazy) například přes externí aplikaci FL Kits – ačkoliv je zaplavená reklamami, opět jde o neocenitelného pomocníka při úpravách klubů. Další dresy pak pocházejí přímo od nadšenců, kteří hru hrají a dresy zpřístupňují na vlastních webech a ve skupinách na sociálních sítích. Při editování log je třeba si pohlídat, aby obrázky nebyly příliš velké, protože jejich zpracovávání má pak vysoké hardwarové nároky a může se stát, že při vysokém množství takových log začne hra stávkovat a padat. Na vlastní kůži jsem se o tom přesvědčil nedávno, když mi hra opakovaně padala při výběru týmů do ligy – nakonec jsem musel celou databázi promazat a začít nanovo. Pokrok v háji, ale zase mám aspoň co editovat, i když jména hráčů už přepisuju jen v klubech, za které pak opravdu hraju. Na otázku, zdo to za tu námahu a mravenčí práci opravdu stojí, musím odpovědět, že jak komu – beznadějného skoro-autistu jako já to ale baví. A tak trochu se tím dostávám zpátky do časů, kdy jsem si takhle vytvářel ligy v UEFA 97 před mnoha lety.
Ligy a poháry
Určitý nesoulad mezi skutečností a jejím herním provedením lze nalézt v ligách a pohárech, ve kterých můžete hrát. Zatímco počty týmů a systémy v jednotlivých ligách plus mínus odpovídají skutečnosti (až na nástavby a systémy apertura–clausura typické pro latinskou Ameriku), doplňkové poháry zahrnují jen 32 týmů. Navíc nenesu úplně dobře to, že při vyřazení z poháru bez vás soutěž už nepokračuje, takže pokud se neprobojujete do finále, nemá vlastně pohár vítěze. Jde o jeden z nedostatků, který by mohli tvůrci v dalších aktualizacích napravit – stejně jako to, že ligový pohár nelze hrát samostatně, ale jen jako doplněk k lize.
Hra také nabízí založení vlastní ligy vybraných klubů, což dává hráči nepřeberné možnosti. Počet týmů v takové lize bohužel nejde měnit a je pevně stanoven na dvacet – pro tvůrce opět další prostor ke zlepšení. Nicméně právě možnost tvořit vlastní ligy je to, co na hře oceňuju nejvíc, a díky ní jsem si vytvořil vlastní soutěž European Superleague, kde jsem šedesát nejúspěšnějších evropských klubů podle hodnocení UEFA rozdělil do tří lig se systémy postupů a sestupů. V každém patře si náhodně zvolím tým a odehraju za něj sezónu, přičemž právě teď hraju už šestou sezónu a pořád mě to baví.
Zápas
FL26 není jen simulátorem výsledků – za svůj tým pak opravdu bojujete na hřišti. Krátce se teď rozepíšu o samotném průběhu zápasů.
Ovládání probíhá tlačítky na dotykové obrazovce a je v podstatě stejné jako u jiných her podobného typu. K telefonu lze připojit i ovladač, nemám s tím ale žádnou zkušenost. Délku zápasu lze stanovit na tři, nebo šest minut. Vzhledem k průměrnému počtu gólů je to tak akorát a delší zápasy by nejspíš hráče ani nebavily. Hrát lze na celkem pěti úrovních obtížnosti – od začátečnické, která slouží víceméně k rozkoukání, až po úroveň „top player“, která i když je velmi náročná a je v ní prakticky nemožné prokličkovat přes obranu, je pořád hratelná a ostřílený hráč má i v ní možnost získat mistrovský titul. S tím, jak tvůrci hru neustále vylepšují a vylaďují, se čas od času změní i náročnost, takže finta, kterou šlo vyzrát na obranu, po čase přestane fungovat a ani nákopy do brejku už nepředstavují na vyšších úrovních obtížnosti způsob, jak si zajistit snadno vstřelený gól. K neduhům, zejména při vysoké obtížnosti, je naschvál, který tvůrci připravili pro situace, kdy se vám podaří obejít s míčem i brankáře a střela na prázdnou bránu pak nikoliv vzácně skončí zcela mimo bránu nebo orazítkuje tyč. Chápu, že zápas je nutno občas zdramatizovat, ale frekvence takové situace v FL26 neodpovídá skutečnosti ani v pralesní lize.
O kvalitě hráčů rozhodují, podobně jako v jiných simulátorech, hodnocení (overall rankings), do kterých se promítají proměnné jako rychlost, střelba, obrana, dribbling, výdrž a jiné. S fotbalisty s vyšším hodnocením má hráč oproti soupeři pochopitelně větší šanci na úspěch. Herní systém je vybalancován tak, aby kluby s lepšími hráči častěji porážely slabší. Pravda ovšem je, že ani citelně slabší soupeř neznamená jistotu výhry. Do hry promlouvají „utajené“ proměnné, jako je forma hráčů, které mohou konečný výsledek strhnout na méně předpokládanou stranu. Stává se tak, že zatímco v jednom zápase porazíte favorita rozdílem třídy, v dalším zápase vám dá výprask tým ze dna tabulky. Nemám v tomhle ohledu potřebu si stěžovat, i když leckeré zbytečné prohry jsem kousal hůř. Přidává to prvek nejistoty a nutnost hrát každý zápas naplno, i tak se ale může stát, že vás hra prostě vytrestá.
Během hry máte možnost vystřídat unavené hráče (lze nastavit automatické střídání nebo střídání po schválení návrhu). Někdy jde o naprostou nutnost, unavení hráči nedosahují výkonů jako hráči čerství a nezřídka to může rozhodnout o konečném výsledku. Únava ze zápasu se pak může přenést do zápasu následujícího, zvlášť, pokud je mezi nimi jen krátká pauza (např. jen jeden herní den). Výdrž hráčů lze uměle navýšit za zhlédnutí reklamy, ale téhle možnosti prakticky nevyužívám, protože mi to jako notorickému slušňákovi nepřijde fér, navíc tenhle princip úplně nepodporuju. Prostředek sezóny, kdy se nakupí vícero zápasů v krátkém sledu, je tak pro mě obvykle obdobím nejslabších výkonů.
Samořejmostí jsou fauly a občasné karetní tresty pro provinilce. S tím souvisí také zranění, která však zatím může utrpět pouze váš hráč, nikoliv protihráč, a to má za následek vyřazení z několika příštích zápasů. Prozatím se v FL26 nevyskytuje nedovolená hra rukou, ale třeba se jí v budoucnu dočkáme.
„Chtělo by to zlepšit mušku!“
Nedílnou – tedy bohužel nedílnou – součástí hry je komentář. Ten je momentálně k dispozici ve vícero jazycích. Český komentář prozatím neexistuje a nedělám si naděje, že vůbec kdy spatří světlo světa. Jak už jsem psal výše, Česko je pro tvůrce naprosto bezvýznamným trhem a čeští hráči hry představují mizivé procento, takže místo nich raději potěší hráče z Indonésie, Japonska, arabského světa nebo latinské Ameriky.
To, že hra nemá licence na to, aby užívala skutečná jména hráčů, brání automatickému komentátorovi, aby během hry vyslovil byť jediné jméno. Z toho důvodu slyšíte neustále stejné hlášky jako „dlouhá přihrávka!“, „nádherná střela!“ nebo „přihrávka dozadu“, ale nedozvíte se, kdo komu přihrál nebo kdo vystřelil. Tím, jak se hlášky opakují, začnou vám po čase lézt na nervy a dá se říct, že to z komentáře dělá nejslabší součást jinak docela slušné hry.
Kromě toho, že je komentář nepřesný a opakující se, je zároveň i místy nelogický. Dochází tak k bizarním situacím, kdy brankář chytí snadnou, pomalou střelu a komentátor to ocení extatickým „vynikající brankářský zákrok!“, jindy zase brankář zabrání gólu parádním zákrokem na hranici geniality, což komentátor znuděně zhodnotí jako „zákrok na jistotu“. Komentátor komentuje stejným stylem na začátku i konci zápasu, kdy už je o výsledku víceméně rozhodnuto. Když tedy v 90. minutě zazní „neuvěřitelný zákrok! brankář právě zachránil celý tým!“, přičemž uvedený tým prohrává 0:5, o nějaké „záchraně“ už nemůže být absolutně řeč. A v opačném případě, kdy tým vstřelí osmý gól, komentátor nadšeně poukazuje na to, jak z této branky bude těžit celý tým. Součástí rutiny je také oznámení v čase 15:00, že uběhla první čtvrhodina hry, a v čase 60:00, že zápas je právě ve dvou třetinách a na hráčích jsou vidět známky únavy.
Dalo by se namítnout: Tak proč to posloucháš? Nejde to snad vypnout? Odpověď bohužel zní, že nejde. Komentář je neoddělitenou součástí zvukové stopy, jejímž zeslabením na nulu se zároveň ochudíte o zvuky hry (kopání do míče atd.) a skandování davu. Nerozumím tomu, proč tvůrci už dávno neumístili komentář do samostatné stopy, která by šla ztlumit bez dopadu na ostatní ruchy. Myslím si, že nikdo by neměl být povinně vystavován téhle formě mučení. Částečně se tomu dá uniknout tím, že budete postupně střídat jazyky, abyste se nezbláznili z doslova a do písmene stejných hlášek.
Kariéra
Pomyslnou vlajkovou lodí hry je kariérní mód („career mode“), který vám umožňuje vést tým po několik sezón, zažívat s ním úspěchy a pády a především kupovat a prodávat hráče. Na začátku si zvolíte, kterou ligu budete hrát, vyberete si tým a zahájíte kariéru. Tu ovšem začínáte ve třetí, nejnižší lize, a to bez ohledu na to, který klub jste si zvolili. Zároveň si z původního kádru můžete ponechat jen tři fotbalisty, zbytek je doplněn fiktivními hráči.
Třetí liga slouží víceméně k zahřátí a hrajete ji na nízkou obtížnost (v kariérním módu nelze obtížnost nastavovat). Zřejmě z důvodu, aby hráče třetí liga neodradila, hraje v ní jen deset týmů, přičemž čtyři nejlepší pak postoupí do ligy druhé. Ta je o něco náročnější, o čtrnácti týmech, ale zkušení hráči nebudou mít problém postoupit do první ligy během jediné sezóny. Teprve tam si zahrajete proti nejkvalitnějším soupeřům na národní úrovni. Je lhostejné, ve které zemi hrajete – první ligu hraje vždy osmnáct týmů. Celkový počet klubů v první a druhé lize, tedy 32, představuje zároveň počet týmů, které mohou hrát ligový pohár – tuto možnost máte pouze ve druhé a první lize. Příjemným bonusem je, že vítězství v poháru vám zajistí účast minimálně v Evropské lize v příští sezóně. No a pro nejlepší týmy první ligy je tu možnost zahrát si i Ligu mistrů. (Mám za to, že postoupit lze v případě Evropy i do Konferenční ligy, ale nevím, jaké umístění je na to potřeba – nikdy jsem KL v kariérním módu nehrál.) Ligou mistrů výčet soutěží, kam se můžete probojovat, nekončí. Kromě nich je tu ještě národní superpohár a mezinárodní superpohár (v Evropě je to utkání vítěze LM proti vítězi EL) a myslím, že se lze dostat i na klubové mistrovství světa – tak daleko jsem zatím ale nedospěl.
Oproti běžným, statickým ligám se vaši hráči v kariérním módu postupně zlepšují, resp. zvyšuje se jim celkové hodnocení. Každý hráč má podle svého hodnocení – a takto to vlastně funguje i v běžných, nekariérních ligách – barevně odlišenou kartičku: buďto bronzovou, stříbrnou, zlatou nebo černou (až do poslední aktualizace byly místo bronzových a stříbrných kartiček světle modré a tmavší modré kartičky). S tím, jak jde čas, se hráči pomalými krůčky posouvají na vyšší a vyšší úroveň, a zlepšení o jeden bod OVR může trvat třeba celou sezónu. Přirozeně, hráči s nižším hodnocením jsou na trhu levnější, s vysokým hodnocením (a nižším věkem) jsou pochopitelně dražší. A pokud si chcete postavit tým z hvězdných hráčů, budete muset vypláznout spoustu peněz.
Peníze se dají vydělat úspěšným absolvováním zápasů – získáváte bonusy za výhry, vstřelené góly nebo hattricky. Na konci sezóny se také vyplácejí odměny za umístění. Pokud vám finance nestačí, můžete si pomoct zhlédnutím reklamy, které zdvojnásobí váš zisk ze zápasu. Další peníze lze získat také úspěšným absolvováním různých výzev – o tom ještě níže. Pro tvůrce je to způsob, jak přimět hráče sledovat reklamy, dá se však bez toho obejít, pokud si vytvoříte polštář nebo příliš nerozhazujete a spoléháte se na vlastní hráče. Často kritizovaný je princip kontraktů – hráč je váš jen na omezený počet zápasů (obvykle 30), pak je nutno smlouvu obnovit a i za to se pochopitelně platí.
Fotbalisté však stárnou a nakupování posil se úplně nevyhnete. Po třicítce jim začne hodnocení postupně klesat a časem sami oznámí odchod do důchodu. Abyste měli i v dalších ročnících možnost koupit si známé a atraktivní hráče, dochází k jejich „znovuzrození“, a tak si i v sezóně 2069/70 můžete do klubu přetáhnout populární hráče ze současnosti. Osobně se snažím nakupovat tak, abych si zajistl hráče na delší období, takže dávám přednost dobře rozjetým třiadvacátníkům, kteří ještě porostou, než abych musel mít v týmu Cristiana Ronalda, Messiho nebo Modriće.
Výzvy a další obsah
Tvůrci v rámci aktualizací občas přidávají různé časově omezené výzvy („challenges“), jejichž úspěšným absolvováním můžete získat různé odměny, ať už jde o speciální míče, dresy, peníze a legendární hráče do kariérního módu nebo celé týmy legend (např. argentinský národní tým z roku 1986, brazilský tým z let 1970, 2002 apod.). Výzvy je samozřejmě možné zcela ignorovat, některé jsou zábavnější, některé méně, jsou – bohužel – obvykle velmi lehké (nelze u nich zvýšit obtížnost) a zápasy jsou o něco delší než běžných šest minut. Jedná se o akce, jako je velikonoční výzva, halloweenská výzva, World Cup Chronicles, nedávná výzva evropského poháru mistrů (PSG proti Arsenalu) nebo třeba souboj Manchesteru City s AS Monako, jediných dvou licencovaných klubů ve hře.
Kromě těchto větších výzev umožňuje hra vyzvat soupeře k souboji v penaltách nebo volných kopech. Zvláštní výzvou jsou pak „Moments“, kde dohráváte rozjetý zápas. I zde je obtížnost nastavena proklatě nízko a jejiným přínosem Moments je zisk peněz do kariérního módu.
Reklamy a placený obsah
Jak už zaznělo v úvodu, hra je k dispozici zdarma. Tato verze však vkládá reklamy přímo do hry (např. po skončení poločasu, po gólu atd.), což je pochopitelně otravné. Dá se zakoupit verze bez reklam – mě stála nějakých 140 Kč, což si myslím, že je dobrá cena. Dobrovolné sledování reklam lze využít k získání bonusů (zdvojnásobení odměny za zápas, zlepšení formy a výdrže týmu, uzdravení zraněného hráče) a zakoupení verze bez reklam na to nemá vliv. Myslím, že jde o docela dobrý kompromis, hra v žádném případě nestojí na principu „watch ads to win“ nebo „pay to win“. Doufám, že to tak do budoucna zůstane.
Vedle toho FL26 nabízí také placený obsah, což jsou většinou speciální dresy, stadiony nebo větší množství mincí do kariérního módu. Opět jde o nepovinné položky a z placeného obsahu víceméně doporučuju jen zakoupení verze bez reklam v průběhu hry.
Pár slov závěrem a doporučení pro vývojáře
Jestliže jste dočetli až sem a ve světě fotbalových simulátorů se orientujete lépe než já, je možné, že jste se v mé recenzi nedočetli nic nového nebo zajímavého. Je dost pravděpodobné, že FL26 nabízí prakticky totožné herní prvky a soutěže jako jiné mobilní hry, navíc v nižší kvalitě a bez licencí (ovšem nejspíš i za nižší náklady). Nedokážu to posoudit – jak jsem už psal výše, hra mě i přes své neduhy chytla zkraje natolik, že jsem se už nepotřeboval rozhlížet po alternativách. Budu samozřejmě rád za každý komentář, případně srovnání, rád zodpovím jakýkoliv dotaz.
Tuhle recenzi můžete brát jako doporučení, pokud podobné hry rádi hrajete, ale nechcete zbytečně utrácet. Za těch málo peněz nabízí společnost Mobile Soccer docela dost muziky. A možnosti upravit si hru podle svých potřeb a zájmů jsou široké a už jen to, že jsem u hry vydržel více než rok, svědčí o tom, že za to stojí. Samozřejmě, ještě víc si ji užijete, pokud se jako já rádi rýpete v editorech, abyste dosáhli rozumné míry realističnosti. A když už vám nedostatek talentu brání, abyste kopáním do míče dělali radost svému okolí, můžete aspoň udělat radost sami sobě.
Pokud se tahle recenze nějakou cestou dostala až k vývojářům, dovolil bych si na závěr shrnout několik problémů, které vnímám jako palčivé a které brání tomu, abych si hru užil ještě více:
- Animace střídání hráčů by by měla jít volitelně automaticky přeskočit. Jedná se o rušivý prvek a ačkoliv vás klepnutí na obrazovku vrátí zpět do hry, už jen to, že tyhle animace bývají de facto stále stejné, je docela opruz.
- Vyladit obtížnost tak, aby to na vyšších úrovních nedopadalo tak, že vám soupeř při nepatrném přiblížení ihned sebere míč, nebo že stoppeři míč po odkopu okamžitě odhlavičkují ke spoluhráčům.
- Snížit pravděpodobnost, že hráč zblízka netrefí prázdnou bránu. Je to zatraceně nerealistické.
- Zvýšit počet klubů – a jako Čech bych se samozřejmě přimlouval, aby se časem objevila i česká liga. Když může být chorvatská nebo belgická, česká by mohla být časem na řadě.
- Ponechat hráči možnost, aby si sám zvolil, proti kterým klubům změří síly např. v Lize mistrů. Obsazení soutěže je totiž automatické a možnost vybrat si soupeřící týmy do základní části by nemusela být na škodu.
- Umožnit hráči, aby si sám zvolil, kolik týmů bude hrát ve vlastní lize. Dvacet může leckomu přijít jako zbytečně moc.
- Dát hráči možnost zahrát si vlastní klubový turnaj formou pavouka (knockout tournament), který by nebyl vázaný na ligu. A v případě, že můj tým z poháru vypadne, umožnit sledování toho, jak se turnaj vyvíjel dál beze mě.
- Postupně přidat i méně prestižní turnaje, jako je oceánské mistrovství, africký konfederační pohár nebo více ženských soutěží.
- Doplnit možnost třetích dresů. Občas se stává, že žádná kombinace domácích a venkovních dresů nezaručí, že nedochází k barevné shodě mezi soupeři. Dá se to sice vyřešit speciálními dresy, ty ale nejsou dělané na míru jednotlivým klubům.
- Pohlídat si více duplicitní hráče.
- Umožnit hráči nastavit, který den je první v týdnu – ve většině světa to není neděle, ale pondělí, tak ať je to zohledněno v kalendáři zápasů.
- Přidat do kariérního módu vlastní akademii, ze které by mohl hráč čerpat čerstvé fotbalisty.
- A konečně – umožnit vypnutí komentáře. Výše jsem se o tom dost rozepsal a trvám na tom, že katastrofální komentář je nejslabším prvkem celé hry.
To bude asi vše. Nezbývá než poděkovat všem, kteří tomuhle článku věnovali svůj čas. :-)
Michal Ledwoń
Čeho jste si při čtení Dětí z Bullerbynu možná nevšimli
„Karamely byly koupené ve Stockholmu. Paní učitelka tam byla na vánočních prázdninách. A tak jsem jedinkrát jedla karamely, které byly koupeny ve Stockholmu.“
Michal Ledwoń
Přepisujme ruská a ukrajinská jména česky, ne anglicky!
Válka na Ukrajině se do naší všednodenní zkušenosti valí z médií i sociálních sítí. Mám v té souvislosti takovou jednu malou prosbu...
Michal Ledwoń
Creepypasta: Připoutejte se
Druhou (a zatím poslední) creepypastou z mé vlastní dílny je Připoutejte se. Válela se mi na disku už nějakou dobu a teprve před pár dny jsem ji zveřejnil na creepypasta.wikia.com. Tohle je její český překlad.
Michal Ledwoń
Creepypasta: Druhá tvář lásky
Je to už pět let, co jsem na svém blogu naposledy zveřejnil český překlad nějaké creepypasty. Chtěl bych na tradici navázat – tentokrát překladem jedné ze svých vlastních creepypast: Druhé tváře lásky.
Michal Ledwoń
Opravdu je Karviná tak špatné místo k životu?
Občas médii proběhne zpráva o kvalitě života napříč Českem. Karviná se v nich pravidelně objevuje na posledních příčkách. Jak takové statistiky vnímá místní? A jak se v Karviné žije doopravdy?
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