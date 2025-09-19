penSion 4: Hosté, bozi & hole
Hosty, jenž k nám do pensionu zavítají, dělíme zhruba na tyto skupiny:
Tuzemáci, Světáci, Sympoši, Vopruzi, Držgrešle, Štědroni, Vipáci, Trablmejkři, Čórkaři, Nou-šoumeni a mnoho dalších, kteří už ale nejsou pro tento literární počin zas až tolik podstatný…
Tuzemáci, jak se dá z názvu asi už tušit, jsou hosté, kteří pocházejí z naší krásné malé republiky a i když jsem je zde nazvala poněkud hanlivě – jako by snad šlo o nějaké vochmelky, násosky a alkáče závislé na tuzemáku, jedná se ve skutečnosti o naši nejoblíbenější sortu hostů, neboť jako tuzemští příchozí nemusí při check-inu udávat své trvalé adresy, což značně urychluje ubytovací proces – v jejich i náš prospěch.
Avšak k naší recepční smůle k nám jezdí Tuzemáčků čím dál tím méně, a tak naši ponurou pidi recepci okupují v poslední době zejména Světáci – a to nejvíce z Evropy, Ameriky či Asie.
Ze Světáků máme v oblibě především národy, jenž mají stejně jako my zavedené občanské průkazy – a pokud v nich mají navíce zapsané i trvalé adresy – tak to máme úplně nejraději, poněvadž nám to velmi zjednodušuje celou check-inovou ceremonii.
Horor ovšem nastává, když máme ubytovat hosta z končin dalekých, kde se na rozdíl od naší staré dobré latinky píše azbukou, hindštinou anebo třeba řecky – a my z něho musíte vytáhnout údaje o jeho cizokrajném bydlišti.
Ubytovávaný nám sice ochotně na vyžádání ony potřebné údaje o sobě na kus papíru vlastnoručně poskytne – jenže právě v nějakém tom výše zmíněném jazyce, a to je pak převeliké dobrodružství to po něm celé zdárně rozšifrovat a rozluštit – čemuž se dotyčný nadmíru diví, neboť mu jaksi nedochází, že informace jím poskytlé pro nás nejsou ničím jiným než jen nesrozumitelnými klikyháky a čmáranicemi…
Co se vzdálenosti týče, tak asi nejblíže to k nám měli manželé hned z činžáku vedle, jenž u nás byl nucen nalézti azyl poté, co je vytopil jejich vodomilný soused.
Naopak hosté, co k nám přijeli – doslova – až z druhé strany zeměkoule, byli dva blonďatí surfaři z východního pobřeží Austrálie, jenž se vydali na průzkumný výlet za vlnami po Evropě.
Jak se ale dalo předpokládat, tak vlny od parníků na Vltavě nezaznamenaly u chlapců žádný velký úspěch, na rozdíl však od bílých šlapacích labutí zaparkovaným v půjčovně na nedalekém Slovanském ostrově.
A jelikož australští chlapci byli pro každou švandu a legraci, tak si jednu z oněch šlapacích krásek v půjčovně U Kotvy zapůjčili a poklidným tempem s ní brázdili nahnědlé vltavské povodí.
Tedy až do té doby, dokud si jich nevšiml jeden osamělý labuťák, jenž se do té jejich bakelitové krásky na první pohled zakoukal, což pro naše surfaře z Brisbane nebylo ale rozhodně dobré, poněvadž onen zaláskovaný labuťák začal tu jejich fešandu po Vltavě nahánět a pronásledovat – a to čím dál tím urputnějším tempem.
Nakonec to dospělo do takové fáze, že chudáci Australané soustavně zdrhali před zabouchnutým labuťákem od Národního divadla ke Kampě a zpět, neboť se báli zastavit a labutí krásku opustit.
Kdyby je za soumraku na Vltavě nezachránila říční policie, domnívám se, že by tam hoši od protinožců před zamilovaným labuťákem zdrhali nejspíše dodnes…
S queenslandskými hochy jsme se během jejich pobytu u nás v pensionu natolik spřátelili, že mě před svým odjezdem do sousedního zahraničí pozvali k nim na Zlaté pobřeží, kde mě prý naučí, jak se pořádně sjíždí – nejen – australské vlny.
Osud mi tu cestu ale bohužel překazil, a tak místo na Zlatém pobřeží trénuji své surfařské umění po pražských tramvajích, což má koneckonců také své výhody.
V tramvaji například vůbec nehrozí, že vám nějaká velká bílá bestie ukousne kus pozadí a to nejhorší, co se vám tam může asi tak stát, je nečekaný útok od revizora, který bych ale mohla eventuálně i přežít, jelikož mám u sebe vždycky poctivě označené jízdenky.
Sympoše – tedy jedince, které matička příroda obdařila nadmíru sympatickým zjevem, u nás vždycky rádi vidíme…
Za ta léta práce na recepci jsme zpozorovali, že sympatie chodí velice často ruku v ruce se štědrostí – a tak nás tito sympatičtí hosté při svém příjezdu téměř pokaždé obdaří něčím, co je pro jejich domovinu příznačný a typický…
Francouzi vozí víno a pastis, Irové zase Guinness, Hungaristé uzeniny, Švýcaři výborné čokolády, Slováci parenicu či korbáčiky a Moraváci prvotřídní slivovici…
Takových hostů k nám jezdí ale velice poskrovnu – zatímco Vopruzů, jenž se nacházejí zcela na opačném konci naší oblíbenostní škály k nám jezdí tolik, jako by snad z nebe padali.
Přísahám, že kdybych to nevěděla líp, tak bych si nejspíše myslela, že to jsou všechno potomci Trautenberkovi – neboť jim stejně tak jako jemu taky není nikdy nic dobrý.
Jak z večerníčků všichni velice dobře víme, Trautenberk byl jedna velká držgrešle a tak od Vopruzů rozhodně nehrozí, že by nám při check-outu na recepci nechali nějakou tu malinkou diškréci.
Vipáci – jenž se na naší oblíbenostní stupnici nalézají hnedle vedle Vopruzů, jsou hosté sestávající z takzvaných českých celebritek a celebrit, z nichž si o sobě (skoro) každá samolibě myslí, že je nejméně! Angelina nebo Pitt…
O jednom letním večeru k nám do pensionu dorazil zrovna jeden takový a dožadoval se u nás ubytování.
Poté, co jsem ho odmítla s vysvětlením, že máme full house – neboli že jsme narvaní až k prasknutí, vytasil se na mě s notoricky známou frází, jíž se s chutí ohánějí zejména ti, jenž si povýšeně myslí, že jejich stolice nepáchne ani nesmrdí…
„Víte, kdo já jsem?“ zeptal se mě český Pitt s vědomím si svojí vlastní hodnoty.
„ A víte kdo jsem já?“ odpověděla jsem mu na otázku otázkou, kterou zjevně nečekal.
„Ne,“ odtušil dotyčný poněkud rázně a nevrle, leč alespoň upřímně.
„Vidíte, tak to jsme na tom úplně stejně,“ přiznala jsem mezeru ve svých televizních znalostech, což dotyčný očividně velmi nerad slyšel.
„No to je tedy úroveň! Budu si na vás stěžovat!“
„A kvůli tomu, že vás neznám anebo proto, že vás nechci ubytovat?“
„Samozřejmě, že za to druhé, ty jedna blbá slepice!“
„Heleďte, ubytování pro vás dneska zkrátka nemáme, a tak vás laskavě poprosím, abyste náš pension opustil…,“ docházela mi s českým Pittem pomalu, ale jistě trpělivost.
„No to je vrchol!“
„Ne, to ještě není… Ten teprve přijde, pokud náš pension promptně neopustíte.“
„Zavolám na tebe policii!“
„A já ji na vás zavolám taky! Schválně, čí policejní hlídka sem dorazí dřív… Ale ať už to bude ta moje anebo ta vaše, tak myslím, že to nakonec nebudu já ale vy, kdo tenhle barák opustí…,“ blafovala jsem vydatně, protože kvůli takovému nadutému blbci přeci nebudu otravovat místní policii…
Český Pitt před recepcí ještě chvíli přemítal zda volat nebo nevolat, nakonec si to však zřejmě rozmyslel, neboť si pohoršeně odplivl, otočil se na patě a poté se z našeho pensionu odporoučel uraženě ven…
O něco níže pod Vipáky se na škále oblíbenosti nacházejí Trablmejkři.
Nechci jim v žádném případě nikterak křivdit, ale za ta léta na recepci jsem došla k nezvratnému přesvědčení, že na tento druh hostů přísloví: HOST DO PENSIONU, BŮH DO PENSIONU tedy rozhodně neplatí, a že rčení HOST DO PENSIONU, HŮL DO RUKY! na ně pasuje daleko líp.
Tvrzení to ovšem není úplně stoprocentní, poněvadž někdy se s Trablmejkry člověk i pobaví…
V poslední době se v naší branži rozmáhá takový nešvar, že hosté, jenž by se u nás rádi ubytovali, u sebe nenosí žádné identifikační průkazy.
Respektive je mají, ale pouze ofocené v mobilu, což pro nás v dnešní chytré době nemá vůbec žádnou ztotožňovací váhu, a tak co se týče ubytování v našem pensionu, mají tito dotyční bohužel velikou smůlu, jelikož u nás na recepci striktně platí, že: NENÍ-LI DOKLAD, NENÍ UBYTOVÁNÍ.
Bezdokladovým dotyčným se toto pravidlo zrovna moc nezamlouvá a nelíbí, a tak na nás na recepci dělají často smutné psí oči, aby nás jako přesvědčili, avšak my jsme v tomto ohledu zcela nekompromisní a neústupní, a tak po chvíli neúspěšného přesvědčování jim nezbyde nic jiného, než poraženecky sklopit uši a stáhnou vocas, a jít své ubytovací štěstí zkusit zase o penzion dál.
Avšak dotyčný, který se mi takhle jednou kolem půlnoci zjevil nenadále na recepci – jak jinak než bez průkazu totožnosti, byl velmi vytrvalý a neodbytný, a tak si ve své mobilní galerii vyhledal příslušnou fotografii své ofocené občanky, kterou mi záhy také předložil a dušoval se tím, že kdybych mu snad NÁHODOU nevěřila, tak mi může klidně ukázat i svůj rodný list, což mi v ten moment přišlo jako čím dál tím víc podezřelejší…
Malinkou občanku u sebe nemá, ale rodný list s sebou tahá?
V tom bude nějaká habaďůra!
Zrovna když jsem se mu chystala říct, že ho nespasí ani ten jeho rodný list, zaujala mě fotografie na displeji jeho mobilu, jenž si mezitím položil na náš recepční pult – na níž se v celé své ochlupené kráse skvěl – čísi – ztopořený úd…
Netušila jsem, jestli se dotyčný v galerii pouze omylem přehmátl anebo zdali se jednalo o čistý úmysl, ale ať už tomu bylo jakkoli, snažila jsem se z toho s humorem vybruslit…
„No a teď mi nezbývá, než že vás budu muset podle té fotografie identifikovat…“
Mladíka doma zřejmě nekrmili vtipnou kaší, a tak jen co jsem to dořekla, začal si se vší vážností sahat dole po poklopci a kdybych ho zavčas verbálně nezarazila, zakrátko bych na vlastní zraky spatřila, jak ho matička příroda stvořila…
Do skupinky předposlední nám spadají Čórkaři.
Co k tomu říci?
Snad jen to že mám někdy takový pocit, že čórkařství mají v krvi téměř úplně všichni hosti, co jsou u nás ubytovaní, neboť v pokojích jež obývali po jejich odjezdu vždycky něco chybí – žárovky, skleničky, baterky, ručníky, osušky, ramínka, toaleťáky, nerušenky…
Na to vše jsme si za ta léta v byznysu již v podstatě zvykli a bereme to tak, že dotyčným výše zmíněné propriety slouží jako praktické upomínkové předměty…
Co nás ale jedno jarní ráno nemile překvapilo bylo zjištění, že se nám z jedné ze společenských místnosti přes noc ztratilo deset nových matrací, jež tam byly úhledně vyskládány a čekaly na své budoucí upotřebení…
Kdyby se ztratilo ještě o jednu matraci víc, přičítala bych onu krádež na vrub hochům Klabzubovic…
Kdyby třebas o dvě, vinila bych z jejich odcizení rozhněvané muže…
Ale deset?
Vím docela jistě, že v oné inkriminované době jsme u nás v pensionu neměl žádné malé černoušky ubytované…
Tak kam se ty matrace sakra poděly?
Přeci nebyly proneseny jen tak skrze recepci?!
Když jsme v našem zázemí kolektivně tápali, jak to ti Čórkaři asi tak provedli, bezděčně se mi v hlavě vybavila scéna z jedné filmové trilogie pojednávající o sedmé rotě, ve které zajatí francouzští vojáci šaškovali na schodišti s matracemi, když se snažili podzemními chodbami tajně prchnout z německého zajetí…
Záhadu ztracených matrací se nám nakonec podařilo úspěšně rozluštit díky našemu paranoidnímu sousedovi, jenž má všude nainstalované bezpečnostní kamery a ty nám prozradily, že ony matrace si přivlastnila jedna tuzemská dvojice, jenž byla v té době ubytovaná v prvním patře na třináctce…
Šli na to velice fikaně, a to tak, že hluboko nad ránem proběhla ve zmíněném patře první matracová defenestrace – a poté si pro chuděrky z oken vypadlé přijeli svým vlastním vozem – a to rovnou pohřebákem.
I když to bylo celé jednoznačně k vzteku a naštvání, tak nějaké ty bodíky za originalitu jsme jim přeci jen připsali – a to ihned poté, co jsme je telefonicky nahlásili na nejbližší policejní ústředí
A nakonec je tu třeba ještě zmínit skupinku nejméně početnější, jenž utvářejí hosté, kterým zde říkáme Nou-šoumeni…
I když Freddie Mercury kdysi zpíval song o tom, že „šou mast gou on“, tak lidé z této skupiny si
jeho slova k srdci evidentně nevzali – neboť k nám do pensionu vůbec nedorazili a to ani přesto, že u nás měli předem rezervovaný pobyt…
No co se dá dělat?!
Jako rozená optimistka pevně věřím, že se spolu uvidíme třeba někdy jindy – a ať už to bude v blízké či vzdálené budoucnosti, tak vám můžu jménem celé naší recepční skvadry upřímně slíbit, že se na vás budeme velice těšit – a to dokonce i v případě, že patříte mezi Trablmejkry, Držgrešle či Vopruze…
Tereza Ledecká
