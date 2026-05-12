Bacha na Gallaghera!
Od té doby, co jsem jako patnáctiletá puberťačka poprvé spatřila v Pobřežní hlídce několikanásobného surfařského šampiona Kellyho Slatera, stala se ze mě VELKÁ fanynka surfování – a troufám si říct, že jsem nebyla zdaleka sama.
Zatímco mé spolužačky měly v pokojíčcích vylepené plakáty skupin, co tehdy frčely – což byly zejména Backstreet Boys a Kelly Family, zdi mého pokojíčku byly naopak „vyzdobeny“ plakáty těch nejlepších surfařů světa, kteří se proháněli na průzračně modrých vlnách.
A zůstalo mi to v podstatě dodnes – tedy ne ty plakáty, ale ta láska k surfování – jen s tím rozdílem, že dnes už mě „bere“ víceméně jen tow-in surfing, což je disciplína, ve které musejí být surfaři na vlny vytaženi vodními skútry – anebo v těch extrémnějších případech i helikoptérou, protože ty vlny, které sjíždějí, jsou natolik obří, že by na jejich hřebeny vlastními silami nikdy nevypádlovali.
Nejvhodnější místa pro tento druh surfování jsou přirozeně tam, kde se vyskytují ty největší vlny, a tak se s tow-in surfingem setkáte zejména na Havaji, v Kalifornii a na Tahiti.
Ale ani naše krásná Evropa nezůstává – co se velkých vln týče – o nic ochuzena, a tak pokud byste se chtěli pokochat jedněmi z největších vln na světě, najdete je v portugalském Nazaré. a to zejména v období od října do března, kdy se nad Atlantikem vyskytují ty nejsilnější bouře.
A proč zrovna tam?
Protože v Nazaré, přímo naproti pláži Praia do Norte se nachází 230 kilometrů dlouhý a až 5 kilometrů hluboký kaňon, který vlnám slouží jako taková „dálnice“.
Zatímco jinde vlny cestou ke břehu „drhnou“ o dno a zpomalují, tady si to vlny díky té „dálnici“ sviští plnou rychlostí přímo až k pobřeží… Jenže pak ten kaňon – „dálnice“ – najednou končí, mořské dno se prudce zvedá a ta vlna nemá kam uhnout, a tak jí nezbývá než vystřelit prudce vzhůru…
Jak moc?
Docela dost…
V roce 2024 zdolal německý surfař Sebastian Steudtner v Nazaré vlnu, která měřila dobrých třicet metrů.
No tak dobře, dobře, ta vlna byla o trošku menší – měla „jen“ 28,57 metru, ale i tak byla dost vysoká na to, aby se díky ní Sebastian dostal do Guinnessovky za sjetí největší vlny na světě.
Dokážete si to představit?
Kdyby náhodou ne, tak vězte, že ta vlna byla zhruba tak vysoká jako osmipatrový panelák…
Už je to lepší?
Tak to jsem ráda.
A proč o tom všem píšu?
Protože kvůli téhle své surfařské úchylce jsem si na svá starý kolena založila na Instagramu účet, abych mohla všechny ty šílence a jejich videa sledovat přímo z první ruky. A protože tam jsem pouze na „čumendu“ a ne proto, abych něco prezentovala, tak ten můj profil podle toho také vypadá.
Kromě jedné profilové fotky a stručného popisku v angličtině, tam už nic jiného nenajdete – žádné příspěvky, žádný kontent, zkrátka nic…,takže mě vždycky docela překvapí, když mi tam přibude nějaký ten nový sledující.
Zpočátku jsem nechápala, proč by chtěl někdo sledovat tak prostinký profil jako mám já, ale teď už jsem na to přišla, a tak vám tu o tom mohu téměř odborně poreferovat.
Je to vcelku prosté.
Kromě vašich přátel se sledující na Instagramu dělí asi tak na tři základní skupiny. První hledá nové sledující, druhá někoho ke kopulaci a ta třetí v podstatě obojí.
Konec přednášky…
U mě ale žádní z nich neuspějí, a proto byste mé sledující v profilu dokázali spočítat na prstech jedné ruky – a ještě by vám možná i nějaké ty prstíčky zbyly…
Když totiž ti výše zmínění „skupináři“ po pár hodinách až dnech pochopí, že já jim jejich portfolio sledujících ani sexuálních zážitků tedy rozhodně nerozšířím, sledování mého účtu zase hezky zruší a jdou prudit na jiný profil.
Před pár dny se však situace obrátila….
Všechno to začalo tím, že se mi na mobilu najednou objevilo oznámení, že mě kdosi začal nejen sledovat, ale že mi dokonce i „olajkoval“ tu jedinou fotku mého ksichtu, kterou jsem si do příspěvků nahrála, abych nepůsobila zas až tak podezřele…
„Co to? Co to?“ podivila jsem se polohlasně, a jelikož jsem nesmírně zvědavá ženská, běžela jsem se na dotyčného profil ihned podívat.
A musím říct, že jsem byla velice příjemně překvapena.
Účet patřil jakémusi Jamesovi, který toho měl v profilu napsáno ještě o dost méně než já, ale tento informační deficit bohatě vynahrazovala jeho profilová fotka, ze které se na mě usmíval pohledný a opálený sympaťák ve středních letech…
Abych se o tom usměvavém fešákovi dozvěděla ještě o něco víc, rozklikla jsem si následně i účty, které sledoval on.
A opět milé překvapení.
Trochu jsem ho podezírala, že bude sledovat jen samé baby, jak to tak většinou u těch kopulačních lovců bývá, ale on se zajímal i o profily, které se zaměřovaly na životní styl, vaření, filmy, hudbu – a mimo jiné i o mé oblíbené Oasis a bratry Liama a Noela Gallagherovi.
Když asi tak po dvaceti minutách neustálého civění na Jamesův účet reálně hrozilo, že si vykoukám oči a jemu profil, rozhodla jsem se, že tentokrát budu pro změnu loudit zase já, a tak jsem Jamesovi poslala krátkou, leč výstižnou zprávu v níž stálo: Liam nebo Noel?
Byla jsem zvědavá, jestli mi James vůbec odpoví a pokud ano, tak JAK…
Odpověď od Jamese dorazila do mé instagramové schránky během následujících pár minut a byla věru diplomatická – každý z bratrů je dobrý v něčem jiném, ale jedině spolu tvoří tu jedinečnou britskou klasiku, co tak příjemně lahodí našemu sluchu… V závěru zprávy se ptal, jak to mám s bratry já…
V mém případě diplomatická odpověď rozhodně nehrozila, jelikož já mám nesmírnou slabost pro toho arogantního, drzýho a prostořekýho Liama, kterého když se jednou zeptali, jestli věří v Boha, tak odvětil, že samozřejmě ano, jelikož víra v SEBE SAMA je nesmírně důležitá…
Člověk ho zkrátka musí buď nenávidět, nebo milovat – a já se tu klidně přiznám, že čím jsme oba starší, tím víc se mi Liam líbí…
A přesně to jsem Jamesovi také napsala.
V jeho následující zprávě už nebyla o bratrech ani zmínka, zato ale chtěl, abych mu prozradila, kolik kilometrů se od sebe nacházíme, což bylo poměrně složitý, neboť jsem neznala jeho současnou lokaci… ,a tak jsem se na ni zeptala.
Miami, Florida.
Aha...
To mě celkem překvapilo, poněvadž jsem celou dobu žila v tom, že si píšu s rodilým Irem nebo Britem, soudě dle jeho bezchybné angličtiny – tedy až na to, že mu ve všech slovech, kde mělo být tvrdé „i“¨, to ypsilon chybělo, a také proto, že dle profilů, které sledoval, byl fanouškem výhradně britských hudebních skupin jako Oasis, Blur, The Cure nebo Queen.
Zrovna když jsem se mu chystala odpovědět, že já se nacházím v Evropě, a že nás tedy dělí asi osm tisíc kilometrů, upozornění v mobilu mě informovalo o tom, že mi přibyl další nový sledující.
No co se to dnes děje? Dva noví sledující během půl hodiny?
Jak jinak, zvědavost mi opět nedala, a tak jsem se šupajdila bez otálení podívat, kterého sexuálního loudila zaujal ten můj skromný profil tentokrát…
No co se to dnes děje? Dva noví sledující během půl hodiny?
Jak jinak, zvědavost mi opět nedala, a tak jsem se bez otálení šupajdila podívat, kterého sexuálního loudila zaujal ten můj skromný profil tentokrát…
Poté, co jsem si profil nově sledujícího rozklikla, nestačila jsem zírat, jelikož na displeji přede mnou stálo jméno Liama Gallaghera.
Páni! pomyslela jsem si v duchu. Ten vesmír tedy funguje ale zatraceně rychle. V jeden okamžik se člověk zmíní, že má velkou slabost pro Liama – a ten ho pak během následujících deseti minut začne na Instáči sledovat…? Hmmmm, dobrý. Fakt dost dobrý!
Ale kdepak, kecám!
Ve skutečnosti jsem si pomyslela, že tu něco začíná velice, ale velice zapáchat, jen jsem ještě nevěděla úplně co…
Další překvápko nastalo, když mi od „Liama“ dorazila zpráva, ve které se ptal, jestli jsem na Instagramu náhodou nenarazila na nějaké profily, které by se za něj vydávaly.
Jo, jasně, že narazila – a to právě teď, napsala jsem ve zprávě, kterou jsem mu obratem poslala.
Během pár vteřin přišla další zpráva, ve které mě dotyčný horečně přesvědčoval, že ON je ten skutečný LIAM.
Když jsem mu oponovala, že skutečný Liam na Instagramu už jeden oficiální účet má, tak mi na to bez zaváhání odvětil, že tenhle je jeho soukromý…
Jo, jasně, a já jsem Matka Tereza, nedalo mi sarkasticky nepoznamenat, což ale „Liam“ zjevně vůbec nepochopil, jelikož v následující odpovědi na mně začal vyzvídat, kolik mám dětí…
Jelikož já jsem na rozdíl od něj asi trošičku ostřejší tužtička v penále, začalo mi pomalinku docházet, že mezi oním Jamesem a tímhle falešným Liamem existuje zřejmě nějaké propojení – vůbec bych se nedivila, kdyby James a Liam byli jedna a tatáž osoba.
V „Liamových“ zprávách sice žádná tvrdá „íčka“ nechyběly, ale to mohlo být jen díky tomu, že konečně přišel na to, jak si přepnout klávesnici…
Psaní s Jamesem jsem tedy okamžitě ukončila, ale v psaní s „Liamem“ jsem pokračovala, poněvadž jsem byla velice zvědavá, kam až to zajde…
Během naší následné výměny písmenek jsem „Liama“ podrobila té nejrozmanitější palbě otázek, na které jsem si byla jistá, že znám správnou odpověď a musím říct, že „Liam“ uspěl se stoprocentním skóre – dokonce znal i křestní jména „svých“ prarodičů z matčiny strany, což bylo vážně docela působivý…
Kdybych nevěděla, že dotyčnému ty správné odpovědi na druhé straně klávesnice našeptává ta chytrá potvůrka AI, možná bych i uvěřila, že je to opravdu skutečný Liam.
Ale já jsem to naštěstí věděla…
Když jsme spolu propsali pár hodin, přišel „Liam“ s návrhem, že bychom se mohli setkat, s čímž jsem samozřejmě souhlasila, protože kolikrát za život se vám stane, že vás na rande pozve samotný Liam Gallagher?
Když došlo na klíčovou otázku, KDO KOHO navštíví, vymluvila jsem se na ohromný strach z létání, z čehož logicky vyplynulo, že to bude muset být ON, kdo nasedne v Londýně na letadlo a poletí za mnou…
„OK,“ souhlasil „Liam“ a vzápětí se mě zeptal, jestli bych mu na tu letenku nepůjčila…
Ha ha ha… Kdo by to byl čekal, že ???
To co následovalo poté, byl jeden velký BIZÁR:
Liame, já vím, že kvůli tvýmu dřívějšímu nezřízenýmu životu, placení čtvero alimentů, soudním tahanicím a rozvodům nejsi zdaleka tak ve vatě jako tvůj brácha Noel, ale že bys neměl ani na letenku do Prahy? To mi přijde nějaký divný…
Poslední měsíce jsem nacpal spoustu peněz do koupi domu a do nahrávání nové desky... Teď čekám, až se uvolní platba od labelu...
A co Noel? Ten by tě nezaložil?
Noel se mnou už nějakou dobu zase nemluví. Však víš, jak to mezi námi je... A i kdyby mluvil, tak kvůli takovéhle věci mu určitě volat nechci, protože pak by mi to připomínal nejméně dalších deset let...
A tak co jet třeba autobusem?
Blázníš?! Po těch letech strávených v autobusech na turné mám už úplně zničenej žaludek... Kdepak! Já a autobusy to dohromady už zkrátka nejde! A nikdy nepůjde!!!
Aha, tak to mě docela mrzí... Doufala jsem, že se od tebe dočkám alespoň nějaké té Champagne Supernovy, ale když nemáš ani na tu letenku do Prahy a autobusem jet nechceš, tak z toho asi nic nebude, bohužel...
Ne, ne, ne, počkej! Jakmile dorazím do Prahy, slibuju, že ti to vynahradím... Koupím ti ještě mnohem lepší šampaňský, než je ta tvoje Supernova a vezmu tě na večeři do té nejdražší restaurace, kterou v Praze máte... Jen mi teď prosím pomoz s tou letenkou...Čím dřív mi ty peníze pošleš, tím dřív si ji budu moct koupit ...a TÍM dřív spolu budeme popíjet to šampaňský...
Ježiši Liame, já nevěděla, že to jde s tebou tak z kopce… Nejen, že nemáš žádný peníze, ale ty už ani nepoznáš svou vlastní píseň… To je hrozný! Víš, já myslím, že je nakonec dobře, že na tu letenku nemáš, protože ten výlet do Prahy by ti určitě jenom přitížil a to bych opravdu nerada… Mám o tebe strach, víš? A tak bude asi nejlepší, když tuhle naši konverzaci nyní ukončíme, aby ses mohl dát alespoň trochu do kupy…
S těmi penězi jsem ti to už vysvětlil… Jak jsi to myslela s tou písní?
Přesně tak, jak jsem to řekla…
Já tomu ale nerozumím…
Tak se zkus zeptat té své umělé kámošky, co zná jméno tvého dědečka a babičky… Jsem si celkem jistá, že ta určitě vědět bude...
Ale já jsem tady úplně sám…
Liame?
Ano?
Sbohem!!!
Tereza Ledecká
Nebožtík
Dneska se dočtete o tom, jak jsem kvůli své nenažranosti téměř skončila s jedním nebožtíkem v posteli...
Tereza Ledecká
Dr. Max
Ne, ne, ne, nebojte, dnes to nebude o farmaceutickém gigantovi, ale o jednom kocourovi, který, jak se zdá, má léčitelské nadání...
Tereza Ledecká
Lavina
Zimní časy už jsou tady, a tak bacha na laviny - a to nejen na ty sněhový, poněvadž nikdy dopředu nevíte, kde se na vás co svalí...
Tereza Ledecká
penSion 5: Povodeň
Když se ocitnete v pensionu plném vody, trochu to studí... Za mě ale pořád lepší spousta vody, než aby někdo křičel, že u nás hoří...
Tereza Ledecká
Výhledy & Zadkopády
Úsměvné pojednání o tom, jak se mou vlastní vinou stane z poklidné procházky kousíček za Prahou můj malý soukromý horor...
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Program sestavený odborníky naučí poskytování psychické pomoci nejen v práci
Nový vzdělávací program sestavený odborníky naučí poskytování první psychické pomoci nejen v práci....
Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou a českou stopou
Tradiční jarmark v Čokoládovně Troubelice láká nejen na kvalitní čokoládu
VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Prevence zachraňuje životy
- Počet článků 35
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 638x