Životem s humorem
Smích může být různý. Někdy se smějeme z radosti, z toho, co nám přináší potěšení. Tato „fyziologie“ je víceméně jasná. Existuje však smích vyššího řádu, který je z celého živočišného světa vlastní pouze člověku. Vzniká z toho, co nazýváme „humorem“.
Mark Twain jednou řekl: „Člověk je jediné zvíře, které se červená. Nebo by se červenat mělo.“ Totéž platí i pro smích v pravém lidském smyslu. Procházet životem bez humoru znamená jen přežívat.
Život samozřejmě vyžaduje vážný a zodpovědný přístup. Dobře však chápeme, že to vůbec neznamená neustálou hlubokou „vrásku na čele“. Člověk na sebe musí čas od času nahlížet zvenčí, odhalovat své slabosti a umět se jim zasmát. Takový přístup ho posiluje a pohání vpřed. Není náhodou, že světově proslulé druhy humoru – židovský a anglický – jsou právě smíchem nad sebou samým.
Ve skutečnosti je totiž velmi těžké vystoupit ze svého já a podívat se na něj s určitou dávkou objektivity. A tady přichází na pomoc humor – otevírá nám dveře a umožňuje nám to udělat snadno a nenuceně.
Když vyjdu ven ze dveří, místo pýchy a domýšlivosti se mi odhalují nedostatky a slabosti. Ale ty mě neodradí, naopak, posilují mě a ukazují mi, co je třeba napravit. Odhalené masky mi pomáhají lépe porozumět sobě i světu, rozvíjet se pozitivně a růst s úsměvem.
Když se člověk směje sám sobě, kráčí k pravdě beze strachu. Není zaslepený, je otevřený novým věcem, je schopen vidět a pochopit celkový obraz. Humor jej neznehodnocuje, ale pomáhá mu přijmout to, co by se pak dalo zlepšit. Taková zkušenost je užitečná pro každého jednotlivce i pro společnost jako celek.
A když se nad tím zamyslím hlouběji, vlastně se ani nesměju sám sobě. Směju se obrazu, který je vytvořen vtipem a má odrážet mé nedostatky – tak, že přestávají být mými. Vždyť se tom okamžiku nad ně povznáším.
„Smích mi dal Stvořitel,“ řekla Sára. Řekla to bez urážky, vážíc si tohoto daru. V židovské kultuře hrál smích vždy zvláštní, velmi důležitou roli. Navzdory těžké historické cestě si nelze představit náš národ bez humoru a vtipů. Tato vlastnost svědčí o zdravém duchu, o schopnosti zdravě přistupovat k jakékoli situaci, aniž by člověk upadal do skleslosti nebo se nechal unést úspěchy. Není náhodou, že se duševně nemocní lidé často neumí smát, necítí tu jiskru, která smích vyvolává.
Skutečný humor je doménou těch, v nichž jsou od počátku zakotveny dva vektory dobra a zla, které se projevují v nejrůznějších významech a stavech. Právě tato hra kontrastů vytváří příležitost pro kritické uvažování „s jiskrou“ – s jiskrou vyvolanou protiklady.
A pak se místo těžkých, ostrých, nepříjemných slov a myšlenek dostáváš na úroveň, kde můžeš „hravě“ kombinovat pozitivní s negativním, rychle se vypořádat s obtížnými etapami, učit se, dělat závěry a nacházet řešení.
A ještě navíc, při takovém přístupu nenarazíš na vnější odpor, protože okolí chápe a vnímá tvé poselství mnohem lépe než na nějaké přednášce nebo schůzi s výklady a bilancemi. Vždyť využíváš dva póly – dávání a přijímání – a mezi nimi propouštíš proud, který okamžitě zachvátí celý řetězec, celý systém vzájemných vztahů.
Tak humor boří bariéry, stírá hranice a omezení, vytváří přímé spojení, spojuje nás, „snižuje“ napětí. Někdy stačí jedno slovo, aby se situace uvolnila a nasměrovala správným směrem. A toto slovo má cenu mnoha pádných frází.
Vážné věci, které jsou zabalené do nevážného obalu, se snáze přijímají. Je to jako hořká pilulka v čokoládě. Její sladkost nezruší hořkost, ale zmírní ji, zastíní. Výsledkem je, že si na duchovní úrovni osvojujeme něco většího – souhrn obou.
Tento derivát dvou protikladů, který je propojuje, se v kabale nazývá „střední linií“. Kdysi dávno se k ní židovský národ pozvedl, osvobodil se od egoismu a od té doby, navzdory pádům, tíhne k humoru, ke smíchu nad bolestí, k proudu života mezi póly, k novému vzestupu. Vnitřně cítíme, tušíme, že jakoukoli špínu, jakýkoli negativismus na cestě je třeba využít k růstu, k práci na sobě – nad sebou.
V této své podobě je humor zatím dostupný jen málokomu. Ve skutečnosti málokdo dokáže spojit mínus a plus, temnotu a světlo a vytvořit mezi nimi něco svého. O to cennější je taková schopnost.
Někteří komici, rozpolcení mezi dvěma póly, se zachraňují před zlem vtipným pozitivem ze scény, aby vyrovnali vnitřní protiklad. Pokud to člověk nedokáže sám a propadá depresi, dobrý lékař mu řekne: „Běž rozveselovat druhé. Zlepšuj náladu lidem kolem sebe a jejich reakce tě vyvede na světlo.“
Stává se, že se nedokážu dostat z bažiny a potřebuji přátele, okolí, které mě podpoří laskavým slovem, vtipem, zvedne mě nad můj dnešní stav, nad sebe sama. Přátelé mi přijdou na pomoc, vytáhnou mě z propasti, a pak se ukáže, že mě to neoslabilo, nýbrž že mi to naopak dodalo nové síly. Vyšel jsem z toho jako jiný člověk, získal jsem něco potřebného, důležitého – a pak to sám používám ve prospěch někoho jiného. Takto se společně povznášíme nad sebe samé.
Humor je spojení skrze stěny srdcí. Všichni se čas od času potřebujeme odtrhnout od sebe samých a spojit se s ostatními. Začlenit se mezi ně smysluplně, s úsměvem, elánem, s touhou po vzestupu, po střední linii, která spojuje protiklady. Je to prospěšné pro tělo, ale hlavně pro duši.
Vždyť jsme tak různí, neslučitelní, protikladní. A smích, který nás nad tím vším spojuje, který vytváří jednotu protikladů – činí nemožné možným. To, co bylo vážné a nepřekonatelné dole, stává se nahoře lehkým a radostným. Ukazuje se, že čím větší je rozpor, čím hlubší je propast, tím více lze dosáhnout, když se nad tím zasmějeme.
Michael Laitman
Proč si Židé získali pověst dobrých obchodníků?
Židé původně nebyli národem, který vznikl na základě společného biologického základu, ale ideologickou skupinou, která se shromáždila kolem duchovní myšlenky.
Michael Laitman
„Povede automatizace a AI k masové nezaměstnanosti? Jak reagovat?“
Protože však stále převládá úzké vnímání „já proti tobě“, všechno zůstává zablokované. Sociálně-ekonomické systémy, vztahy v práci, v rodinách i ve státě – všude se projevuje paralýza způsobená mocenskými hrami a soupeřením ega.
Michael Laitman
Ve školách by se mělo učit děti, jak být šťastné
Dnešní školy děti neučí, jak být šťastné. Naopak jim ukazují, že nuda, poslušnost a potlačování radosti jsou normální stav. Skutečným heslem vzdělávání by ale mělo být: „Musíme učit děti, jak být šťastné.“
Michael Laitman
„Odpusť mi, lásko, prostě se to stalo…“
Nevěra je pro manželství bolestivým tématem. Průzkumy ukazují, že až 40 % mužů i žen podvádí své partnery. V USA se k nevěře přiznalo dokonce 71 % respondentů.
Michael Laitman
Slovo, které zabíjí
Svoboda slova je jedním z největších výdobytků lidstva. Lidé o ni vždy usilovali a v boji za ni byla prolita spousta krve. Není náhoda, že diktátoři po uchopení moci v první řadě omezují právě svobodu projevu.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Impulzem pro novou čtvrť bude Václavské náměstí Brna, vznikat začne příští rok
Dvě čerpací stanice stály mnoho let naproti sobě v Opuštěné ulici poblíž autobusového nádraží...
Babišova koalice si ověří svou sílu při tajné volbě Okamury do čela Sněmovny
Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová...
Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně deset lidí
Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který v úterý večer vypukl v...
U letiště v americkém Louisville se zřítil nákladní letoun. Na místě vypukl požár
Poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville ve státě Kentucky se krátce po vzletu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 694
- Celková karma 6,06
- Průměrná čtenost 363x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.