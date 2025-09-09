To, co ženám nikdo nevezme
A zároveň dokáže přimět muže, aby její přání naplňoval, jako by byla jeho vlastní. „Světem hýbe touha ženy“ – kabalisté to vyjádřili dokonale.
Muž má samozřejmě také silné touhy a umí s nimi zacházet. Ale nakonec jsou všechny jeho snahy vedeny jedním cílem – zapůsobit na ženu. Všechna mužnost, síla, odhodlání i rozum by pro něj neměly smysl, kdyby je žena nedokázala ocenit.
Také žena potřebuje obdiv a uznání, ale to jí samo o sobě nestačí. Její podstata je hlubší.
Co chtějí ženy
Co tedy ženy skutečně chtějí? Kromě úspěchu a osobních dosažení touží po prostředí, v němž se budou cítit v bezpečí, oceněné, naplněné – a kde budou moci vychovávat děti ve štěstí a radosti.
Muži se odjakživa mezi sebou přeli a bojovali: Kain a Ábel, Jákob a Ezau, Josef a jeho bratři, války Izraelitů na poušti… Někdo kdysi řekl, že dějiny lidstva jsou dějinami válek. Ženy to však vždy vnímaly jako problém a hledaly cestu, jak ho řešit.
Už Eva, první žena Adama, se snažila navázat s mužem harmonický vztah. Doufala, že touha po blízkosti povede lidstvo k vzájemné ohleduplnosti. Jenže do jejich vztahu vstoupil had – egoistická síla, která je rozdělila a uzavřela každého do sebe. Ideální soulad se rozpadl.
Následky tohoto rozdělení cítíme dodnes. Egoismus dál drží každého ve vlastní „skořápce“ a brání opravdovému spojení srdcem. Přesto, že jsou mezi lidmi dobré vztahy, i ty jsou často založeny na osobním prospěchu.
A přesto v každé generaci najdeme výjimečné ženy, které – pokračujíce v Evině díle – budováním dobrých vztahů usilují o sjednocení lidstva.
Sára a Abrahám
Jednou z nich byla Sára, manželka Abraháma. Sám Stvořitel mu řekl: „Ve všem, co ti řekne Sára, poslouchej její hlas.“ Abrahám, když sjednocoval své žáky do skupiny žijící „jako jeden člověk s jedním srdcem“, se často radil právě se Sárou.
Sára a Abrahám jsou krásným příkladem páru, který spolupracoval v úplné harmonii. Oba věděli, že pro šťastný život je nutné překonat egoismus, jenž se naplno projevil při stavbě Babylonské věže. A jediným prostředkem bylo uvést do praxe princip „miluj bližního svého jako sebe samého“.
Společně vtiskli tento princip do života svých žáků. Z jejich skupiny se časem zrodil izraelský národ.
Sára se jako manželka a matka starala o rodinu a zároveň pracovala se ženami, aby posilovala jednotu lidu.
Na ženách záleží mnoho
Dnes směřují naše vztahy do hluboké krize. Místo lásky často cítíme chlad, nevraživost nebo dokonce nenávist. To je vážná hrozba pro naši budoucnost. Právě proto je dnes tolik potřebná ženská síla – schopnost rozpoznat úskoky egoismu a postavit proti nim laskavost, vřelost a lásku, které jsou ženám přirozené.
Ženy by neměly zapomínat na tuto svou roli. Stejně jako pečují o svou rodinu, mohou pečovat i o jednotu národa. Na tom, zda se židovský národ dokáže spojit v lásce k bližnímu, totiž závisí budoucnost celého lidstva.
Právě v tom spočívá jeho poslání – dosáhnout vnitřní blízkosti, cítit se jako jedna rodina a stát se příkladem pro všechny národy, jak je psáno: „A stanete se světlem pro národy.“
„Světlem“ proto, že v našem sjednocení se odhalí Vyšší síla, světlo Stvořitele. A k jeho přijetí nás může inspirovat právě ženská síla. Jsou to ženy, kdo mohou zastavit projevy krutosti a nenávisti tím, že od mužů budou požadovat, aby ukončili spory a dokázali se sjednotit v lásce k bližnímu – tak jako to kdysi udělali Abrahámovi žáci.
Pokud to ženy opravdu chtějí, nikdo neodolá jejich společné touze. Stačí, aby se každá rozhodla pro cestu šťastného života pro všechny – a postupně se k ní připojí ženy z celého světa.
Michael Laitman
Peníze a štěstí
Američtí psychologové provedli průzkum mezi 1,7 milionu lidí ve 164 zemích a zjistili, kolik peněz člověk potřebuje, aby se cítil šťastný.
Michael Laitman
Existuje ve světě spravedlnost?
„Všichni říkají, že na světě není spravedlnost. Ale spravedlnost není ani nahoře“ – řekl Puškinův Salieri. Mnoho lidí cítí hořkost obsaženou v této frázi. Proč ani řízení shora není spravedlivé?
Michael Laitman
Být bohatý nestačí
Když potkáme někoho známého a položíme mu standardní otázku: „Jak se máš?“, obvykle dostaneme standardní odpověď: „Všechno je v pořádku.“ Ale ve skutečnosti nelze říct, že je u člověka všechno tak, jak má být.
Michael Laitman
Nenasytná potřeba lásky
Musíme pochopit, že jakákoli věda, jakákoli metoda se posuzuje podle užitku, který nám může přinést. V našem případě mluvíme o metodě sjednocení, o metodě záchrany před sebevraždou.
Michael Laitman
Jak sebepoznání ovlivňuje romantické vztahy
Abychom mohli být v partnerském vztahu skutečně šťastní a naplnění, je klíčové znát sami sebe – rozumět tomu, co nás pohání, co potřebujeme, po čem toužíme, a vnímat, jak a proč se v čase měníme.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Nová kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u Staroměstské radnice i nocovali
Dlouhá fronta lidí čeká v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna...
Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko
Vedoucí loď flotily Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se...
Slimák výtržník. V noci budil zvoněním obyvatele domu, zastavila ho až policie
Obyvatelé bytového domu v Bavorsku na jihu Německa už měli dost neznámých vtipálků, kteří jim v...
Co bude s Motolem po korupční kauze? Válek svolal tiskovou konferenci
Přímý přenos Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na tiskové konferenci spolu s novým ředitelem Petrem...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 683
- Celková karma 6,57
- Průměrná čtenost 368x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.