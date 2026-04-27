Tajemství šestého smyslu

Východy a západy slunce, vůně moře a vůně matky, zpěv ptáků a krásné melodie, chuť oblíbeného jídla a jemný dotek – toto všechno, celý ten obrovský svět kolem nás, vnímáme skrze našich pět smyslů.

A v podstatě nás ani nenapadne, že těchto pět smyslů nám ve skutečnosti vymezuje hranici našeho vnímání.

I kdybychom významně rozšířili naše smyslové vnímání, stále bychom byli schopni zachytit jen malou část reality. Jak vysvětlují kabalisté, rozsah vnímání totiž závisí na velikosti touhy, která ovládá naše smysly.

A právě zde narážíme na hlavní překážku – naše touha je malá. Jak moc toho vlastně chceme slyšet, vidět nebo ochutnat? Navíc naše touha zachycuje pouze to, co zachytit chce – to, co nechce, prostě nevnímá. Proto vnímám jen zlomek toho, co je přede mnou – pouze tu část, o kterou mám zájem buď kvůli vlastnímu prospěchu, nebo ji vnímám jako ohrožení, před kterým se chci ochránit.

Touha vymezuje možnosti

Kolem mě existuje nekonečné množství možností, objektů a jevů, ale já o ně nemám zájem, netoužím po nich, a proto je neodhaluji, necítím a nezachycuji. Žiji tak, jako by neexistovaly.

Působí na mě, ale já je nedokážu vnímat. Podobně jako nevnímáme záření v různých vlnových délkách, protože pro něj nemáme vyvinutou citlivost.

Je ale možné získat touhu po procítění celé reality? Takovou touhu přirozeně nemáme. Například mě obklopují miliardy lidí, ale jediné, co o nich chci vědět je, zda pro mě znamenají užitek nebo nebezpečí. Kromě toho od nich nic nepotřebuji. Pokud je mohu nějak využít, využiji je. Pokud vidím, že mi mohou uškodit, vzdálím se nebo je zničím. To je vše. Celá má interakce s vesmírem je definována tímto přístupem.

Šestý smysl

Metodika kabaly – věda o „přijímání“, nabízí způsob, jak tyto hranice překročit. Vysvětluje, jak lze skutečně dosáhnout poznání celé reality. To je možné pouze změnou záměrů. Člověk se musí přestat starat o vlastní prospěch či škodu, musí vystoupit z těchto hranic a neřešit, co vytěžit ze světa, ale naopak čím může být on prospěšný světu, nebo mu alespoň neškodit.

Tímto vnitřním obratem se v nás probouzí dodatečný šestý smysl. Ke zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti přidáváme vnější smysl, který zachycuje realitu nezkreslenou našimi osobními filtry. Přestáváme ji hodnotit podle toho, co je pro mě výhodné. Jako bych „vystoupil ze sebe“ a začal ji vnímat v její ryzí podstatě, nezávisle na tom, jak se jeví mým smyslům. Je ale reálné vidět věci tak, jak skutečně existují? To je zásadní otázka.

Co nás spojuje

Navzdory všem našim rozdílům nás spojuje jedna vlastnost – egoismus. Díky němu zachycuji vždy jen to, co chci, a nazývám to „můj svět“.

Pokud chci rozvinout další, protikladnou schopnost – ne v sobě, ale mimo mě – musím začít s ostatními lidmi navazovat spojení s určitým záměrem – vybudovat mezi námi společný orgán vnímání, kabalisté jej nazývají „kli“ – nádoba. V něm vznikne pocit, který je výsledkem naší společné touhy vystoupit ze sebe a sjednotit se.

Tento pocit se nazývá pocit odevzdání. Vzniká pouze jako výsledek společného úsilí a vytváří ve mně pravdivý obraz vesmíru – Vyšší svět.

Pravidlo vzestupu do Vyššího světa

Pravidlo pro praktickou realizaci tohoto procesu je velmi jednoduché a kabalisté ho popisují už od starověku: Miluj bližního svého jako sebe samého.

Proto na světě existují miliardy lidí, s nimiž člověk musí společně, ještě za svého života, kromě našeho hmotného světa, pochopit i Vyšší, duchovní svět. Svět věčný, bez omezení a nekonečný. Svět, který naplňuje člověka nejvyšším, neustálým blahem. V Tóře se tento stav nazývá „ráj“.

Autor: Michael Laitman | pondělí 27.4.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Michael Laitman

Existují lidé, kteří nikdy nenajdou smysl života?

Když jsem byl mladý, často jsem si kladl otázku: „Co bude dál?“ Nejdřív škola, potom vysoká, pak práce, rodina a tak pořád dokola.

20.4.2026 v 5:00 | Karma: 5,95 | Přečteno: 81x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Kdo řídí mozek?

Přestože je mozek výkonnější než kterýkoliv superpočítač, nejúžasnější na něm zůstává fakt, že vědomí v těle nemá žádné konkrétní místo.

20.3.2026 v 5:00 | Karma: 6,17 | Přečteno: 71x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Proč moderní medicína ztrácí důvěru?

Narodil jsem se a vyrostl v rodině lékařů. Moje matka byla gynekoložka, otec zubní lékař, teta a strýc také lékaři. Když někdo náhle onemocněl, okamžitě se objevily stetoskop, léky, konzultace a všichni věděli, co mají dělat.

13.3.2026 v 5:00 | Karma: 9,19 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Co bylo Abrahámovo náboženství?

Abrahamovu metodu spojení nazýváme „náboženstvím“, protože lidé, kteří ji následují, neustále transformují svou vnitřní strukturu a své vztahy podle podobnosti s Vyšší silou.

9.3.2026 v 5:00 | Karma: 4,84 | Přečteno: 87x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Jak milovat někoho, kdo vám ubližuje

Pravá láska nevymaže chyby, ani nepředstírá, že chyby neexistují. Láska vše vyvažuje, a proto zahrnuje i trny. Může existovat manželství bez trnů?

27.2.2026 v 5:00 | Karma: 5,63 | Přečteno: 87x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Střecha jako argument

Střecha, která se nedá přehlédnout
27. dubna 2026

Schwarzenberg v rakouském Bregenzerwaldu je místo, kde se každá nová stavba posuzuje přísně — a ne...

Viktor Tauš: V kruhu se nikdo neschová. Human Zoo není představení, ale zkušenost

Viktor Tauš
27. dubna 2026

Velká, barevná a hlasitá. Taková je show režiséra Viktora Tauše a hudebního skladatele Romana...

Obyvatelé Šluknova mohou říct, na co využít část rozpočtu

Šluknovský zámek
27. dubna 2026  6:59

Až do konce června mohou obyvatelé Šluknova hlasovat, které projekty, jež vzešly z první fáze...

Žatecký park Bufo nově nabízí tři tratě pro jízdu na terénních kolech

V žateckém parku Bufo, který se nachází v prostoru mezi ulicemi Čeradická a...
27. dubna 2026  6:59

V žateckém parku Bufo, který se nachází v prostoru mezi ulicemi Čeradická a Písečná, jsou nově pro...

Michael Laitman

  • Počet článků 708
  • Celková karma 6,28
  • Průměrná čtenost 359x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

