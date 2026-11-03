Smysl života se nachází mezi stupni
Často se ženeme za konečným cílem v přesvědčení, že smysl nalezneme až na samotném vrcholu. Co když je však celé naše úsilí o dosažení dokonalosti jen iluzí a skutečná moudrost, růst i pochopení života se nerodí v konečném cíli, ale v tichém prostoru mezi jednotlivými kroky?
Když přecházím z jedné slepé uličky do druhé, ve skutečnosti stoupám vzhůru. Tyto stupně ve mně postupně utvářejí touhy, vlastnosti, intelekt i pocity, které mi umožňují objevovat smysl života.
Smysl života existuje, ale zpočátku ho nedokážu vidět, cítit, ba ani formulovat, v čem vlastně spočívá.
Jsem jako malé dítě, které leze po čtyřech z jednoho schodu na druhý a neustále se snaží dostat výš. Díky tomuto úsilí se vyvíjím, až začnu chápat smysl samotného výstupu. Najednou objevuji, že smysl se nachází přímo mezi jednotlivými stupni.
Má tento vzestup nějaký konec? Prakticky vzato, nemá. A proč by také měl mít, když začínám pociťovat, že samotný tento proces je životem?
Život spočívá právě v tom, že na každém stupni narážím na zklamání a potom v sobě nacházím sílu, touhu a cíl pokračovat dál. Musím neustále zkoumat: K čemu? Proč? Za jakým účelem? Jaký je správný cíl? Jaké je správné rozhodnutí?
Prostřednictvím těchto otázek a úsilí pozvednout se začínám cítit, jak rostu a tvořím.
Nakonec už nepociťuji tak silnou potřebu dosáhnout nějakého konečného stupně. Začínám nacházet naplnění v samotném překonávání jednotlivých stupňů. Mezi nimi objevuji moudrost a jasnost.
To je význam principu: „Z tvých činů tě poznám.“ Prostřednictvím samotných stupňů, způsobu, jakým jsou pro mě připraveny, a odhalení, že jsem byl stvořen právě proto, abych se nad ně pozvedal, postupně začínám poznávat Toho, kdo tyto stupně stvořil.
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