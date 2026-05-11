Skryté zákony vesmíru, které musíme odhalit

V jaké úžasné době to vlastně žijeme! Pravidla hry se změnila. Náhle jsme zjistili, že už nás klidný a ustálený život neuspokojuje. Ostatně i tento klidný a vyrovnaný život někam zmizel.

Světem otřásají zatím jenom regionální války, přírodní katastrofy vytrhávají z běžného života miliony lidí, ale my stále žijeme v sebezničujícím shonu, ve kterém nám uniká smysl života. Pracujeme do úmoru, aniž bychom měli čas na své blízké. Jsme jako uštvaní koně, kteří zoufale pokračují v běhu, dokud definitivně vyčerpáni neklesnou u poslední čáry.

A také i svět kolem nás běží závratnou rychlostí. Od severního pólu k jižnímu, hory a údolí, moře a řeky, pouště a vulkány – celá neživá příroda se nachází v jednom společném, neustálém pohybu. Neprostupné brazilské džungle i pěstěné zahrady pařížských předměstí se v rytmu větru pohupují v dokonalém souznění.

V souladu s tempem rychlonohých jelenů za polárním kruhem se v Antarktidě kolébají tučňáci. Delfíni vyskakující z vody, jeřábi rozbíhající se k letu, dravě pádící gepardi – celý živočišný svět krouží v jediném tanci, podřízen neochvějným zákonům přírody.

Svět je uspořádán jinak, než jsme si mysleli

Samozřejmě těmto zákonům podléhá i člověk. Na rozdíl od zbytku přírody, která se jimi řídí na úrovni instinktů, si však člověk vymyslel řadu vlastních zákonů. Tyto zákony, založené na naší egoistické představě o fungování světa, nám do určité doby umožňovaly nějak existovat.

Dnes jsme však zjistili, že většina z nich už ztratila smysl a jejich dodržování nás dovedlo až ke globální krizi. Ekonomika, politika, společnost, rodina – vše se ocitlo na pokraji úplného krachu. Ukázalo se, že svět je uspořádán jinak, než jsme si představovali. Existuje podle jiných zákonů, které jsou před námi prozatím skryty.

Přitom tyto zákony jsou absolutní. Nejde o náhodné shody okolností ani o výmysly lidské mysli. Podléhá jim celý vesmír a nastal čas, aby je lidé prozkoumali a začali se jimi řídit.

Dosud jsme zákony odhalovali pouze z následků jejich působení – z pocitů, které vznikají z určitých událostí v našem světě. Neměli jsme však sebemenší tušení o příčině těchto událostí.

Zákony o hlubokých souvislostech v přírodě nám odhaluje věda kabala. Vysvětluje nám, jak se my, jakožto nedílná součást barevné mozaiky vesmíru, můžeme stát její nedílnou součástí. Tedy částí užitečnou a tvořivou, nikoliv ničivou, jakou jsme byli doposud.

K tomu musíme především změnit svůj postoj k přírodě i k sobě navzájem. Všechny části přírody totiž existují na principu vzájemné závislosti a působí v souladu ve prospěch celého systému. A pouze člověk tuto harmonii narušuje.

Na základě egoistických pohnutek hrabe vždy jen pod sebe: urvat co nejvíce bez ohledu na kohokoli a cokoli. Odtud pramení i ten neustálý, vyčerpávající závod – stihnout se něčeho zmocnit dříve, než to udělají ostatní.

Hlavní zákon přírody

Není divu, že výsledek, ke kterému jsme dnes dospěli, je tak žalostný. Jednali jsme totiž v rozporu se zákonem lásky a odevzdání – hlavním zákonem přírody. Prostě jsme ho za zákon nepovažovali. Avšak právě tento zákon je ten, který definuje a řídí celou naši existenci.

Celou dobu jsme pravidla tohoto zákona ignorovali, byly před námi jakoby skryty a kvůli tomu jsme neustále chybovali. Dnes nastal čas, abychom ve vlastním zájmu tento zákon odhalily a začít podle něj žít.

To vdechne život nejen nám, ale i všem ostatním úrovním přírody: živočišné, rostlinné i té neživé. Vybudováním nových, dobrých a hlubokých vazeb mezi sebou upevníme vztahy v rodině, ve společnosti i mezi státy. Pocítíme, jak jsme si blízko. Všichni bez výjimky, nezávisle na národnosti, politických názorech či vyznání... A pocítíme se jako jeden organismus se společným srdcem, které bije v harmonii s celou přírodou.


Autor: Michael Laitman | pondělí 11.5.2026 5:00

Michael Laitman

Nekupuj dům, kup si souseda

Sousedé... Mezi mým pozemkem a jejich pozemky je jasná hranice. Přesto je nespočet případů, kdy ji sousedé narušují a otravují mi život. Stromy na jejich dvoře zakrývají slunce mým květinám a kořeny brání v růstu mým sazenicím.

8.5.2026 v 5:00 | Karma: 6,68 | Přečteno: 146x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Proč někdo trpí při hledání smyslu života, zatímco jiní se cítí šťastní i bez něj?

K touze nalézt smysl života – skutečně ho pocítit a porozumět mu, můžeme dojít teprve tehdy, když se dostaneme do životní fáze, v níž si uvědomíme, že bez nalezení smyslu života už nemůžeme dál existovat.

4.5.2026 v 5:00 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Existuje něco jako „zlé" oko"?

Ano, zlé oko existuje, ale ne v doslovném slova smyslu, že vás někdo pohledem prokleje a přivodí vám neštěstí. Má to mnohem hlubší význam.

1.5.2026 v 5:00 | Karma: 4,30 | Přečteno: 76x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Tajemství šestého smyslu

Východy a západy slunce, vůně moře a vůně matky, zpěv ptáků a krásné melodie, chuť oblíbeného jídla a jemný dotek – toto všechno, celý ten obrovský svět kolem nás, vnímáme skrze našich pět smyslů.

27.4.2026 v 5:00 | Karma: 0 | Přečteno: 38x | Diskuse | Společnost

Michael Laitman

Existují lidé, kteří nikdy nenajdou smysl života?

Když jsem byl mladý, často jsem si kladl otázku: „Co bude dál?" Nejdřív škola, potom vysoká, pak práce, rodina a tak pořád dokola.

20.4.2026 v 5:00 | Karma: 5,95 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost
Michael Laitman

  • Počet článků 711
  • Celková karma 6,09
  • Průměrná čtenost 358x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

