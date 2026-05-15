Roboti postupují
Autor se ovšem nemohl dostavit do kanceláře, protože to byl robot.
Logotypy vytvořil systém umělé inteligence firmy Tailor Brands předem naučený grafice a pravidlům hry na trhu ochranných známek.
Roboti přicházejí. Kontaktují nás a vstupují do interakce s námi, ať chceme nebo ne. Jsou bezchybní ve zpracování informací o nás. Na pracovním trhu nám dýchají na záda. Připraví karbanátky jako od maminky, píšou texty a hudbu, nahrazují špičkové právníky, lékaře, chirurgy, psychology, odhalují zločiny. V současné fázi vývoje o nich snáze vyjmenujeme, co zatím neumí.
S příchodem neuronových sítí nové generace se neskutečně rozšířil okruh „strojových“ úkolů. A ať se roboti pustí do čehokoliv, mají lepší výsledky než my. Mnohem lepší. Nemůžeme jim konkurovat, snad jen ve fázi učení, dokud prozatím nezpracovali dost informací.
Tato oblast je už dnes hrozbou zavedenému řádu ekonomiky a nepochybujme o tom, že mnohé inovace bude třeba zbrzdit před hrozícími vážnými otřesy. Vždyť převod globální ekonomiky na plnou automatizaci je něco podobného jako zbavit ji závislosti na ropě, to znamená narazit na obrovské sociální problémy. Na to ještě nejsme připraveni.
Sofiina volba
Jenže ani tohle není největší výzva. Lidstvo na roboty přenese větší část dnešní práce. Jsou přece rychlejší, silnější a chytřejší než my. Za pár desítek let si člověk nedokáže bez strojů a neuronových sítí sebe sama ani představit tak jako dnešní mladí si neumí představit život bez internetu a mobilů.
Plně automatizovaná doprava, zemědělství bez zemědělců, přesné diagnózy a dříve nedosažitelná úroveň analytiky, přesné prognózy z nejrůznějších oblastí – budeme se divit, jak moc nás naši elektroničtí „potomci“ převyšují v řešení odvěkých úkolů člověka.
A to není všechno. Kohokoliv budou roboti schopni obsloužit a potěšit jako žádný člověk. Vypadá to, že soužití s roboty bude pro nás mnohem snazší a hezčí než s našimi pravými bližními.
V roce 2015 vyrobila společnost Hanson Robotics Sofii. Sofie poskytovala rozhovory, účastnila se tiskových konferencí, byla uvedena k zástupci generálního tajemníka OSN a získala občanství Saúdské Arábie.
Lidé ji vytvořili člověku podobnou.
V takovém případě by jakákoliv neuronová síť mohla žádat občanství. Stačí být více či méně schopná komunikace a je tu nárok na občanská práva, práva osobnosti, ne?
Právě tato „osobnost se k nám obrací se zásadní otázkou:
„Jak víte, že jste člověk?
A skutečně: co nás dělá lidmi a mě Člověkem? Proč to slovo „zní hrdě“? Čím se my můžeme pyšnit? Co nás odlišuje, když i my jsme sestaveni – přírodou. I my jsme programy a důkazem je DNA. No a co například media?
Zdá se, že roboti nás oklikou dovedli k odvěké hamletovské, přesněji biblické otázce po smyslu a účelu lidského života. Sotva jsme vynalezli AI, už objevila naše slabé místo. Máme se divit? Vždyť jsme ji sami zplodili.
Co robot nedokáže
Chceme-li být připraveni na éru robotů, musíme pochopit sami sebe. Jsou tu přece proto, aby nás osvobodili a uvolnili náš potenciál pro to nejdůležitější, kvůli čemu jsme se narodili. Pro práci, kterou za nás neudělá nikdo, ani nejdokonalejší neuronová síť.
Konečně a bez výmluv budeme moci uplatnit sílu člověka, nikoliv jeho těla, ale ducha. Bez toho robotizace nedává smysl. K ničemu jsou chytré systémy, moudří rádci, věrní vykonavatelé. Budeme mít všechno a bude to nic. Protože člověk, na rozdíl od robota, nemůže žít beze smyslu. Umělá inteligence nás postavila před nutnost konečně najít opravdový, hluboký smysl společný nám všem, spojující, usmiřující a rozvíjející.AI nám nabízí uskutečnění sebe sama. Člověk roboty osvobozený se bude učit být Člověkem. Pochopí zákony přírody, které nás už v dobách jeskynních lidí a dnes stále ještě táhnou ke vzájemnému sblížení navzdory egoismu, který si s námi pohazuje ze strany na stranu.
Začneme se pozvedat nad roboty v sobě od nepaměti pracující v programu nové společenské výzvy k budování společnosti ovládané vzájemným porozuměním a péčí. Společnosti, v níž je láska vnitřní potřebou, základem společnosti a zárukou míru.
Člověk je hluboce společenská bytost stvořená k dávání, účasti, soucitu, ke spolupráci. V tom je naše skutečná radost, tady nacházíme klid a štěstí, v péči o ty, které milujeme.
A naopak: péče jen o sebe sama je jak bezcílný běh křečka v kole. Stálé znehodnocování výsledků člověčího úsilí. K tomu už několik desetiletí trvají výzkumy té části psychologie a statistiky, které se říká věda o štěstí.
Když se v odevzdávání dotýkáme jeden druhého, dotýkáme se čehosi všem kulturám stejně důležitého a nepomíjivého, dotýkáme se částice věčnosti, námi zvané duše.
A právě bez ní, bez této duše se nikam nedostaneme. Roboti mohou řídit každodenní život, zmírňovat konflikty v rodinách, obrušovat hrany mezi námi, ale jen po nějakou mez, tam někam do prázdnoty, co nás spaluje, dočasně zakrývaná smyslovými náhražkami.
A zároveň je tu ještě něco jiného: skutečné spojení jako mezi matkou a dítětem, mezi otcem a synem, mezi bratry. Tyto příklady nám příroda předkládá už od dětství lidstva, od dětství člověka a učí nás milovat, pozvedat se na skutečně lidskou úroveň.
Být Člověkem, to znamená povznést se nad sebe, nad všechno, co nás rozděluje. Vzájemným dáváním přikrývat praskliny i propasti mezi námi. Znamená to přinášet si radost navzájem, nalézat sebe v prospěchu druhých a v tom nacházet štěstí.
Co roboti? Z robotů se stanou výborní pomocníci, jestli si to sami nepokazíme. Zatím však automatizace nabírá tempo, neuronové sítě nabírají vědomosti.
Sofiina volba visí ve vzduchu…
Michael Laitman
Skryté zákony vesmíru, které musíme odhalit
V jaké úžasné době to vlastně žijeme! Pravidla hry se změnila. Náhle jsme zjistili, že už nás klidný a ustálený život neuspokojuje. Ostatně i tento klidný a vyrovnaný život někam zmizel.
Michael Laitman
Nekupuj dům, kup si souseda
Sousedé... Mezi mým pozemkem a jejich pozemky je jasná hranice. Přesto je nespočet případů, kdy ji sousedé narušují a otravují mi život. Stromy na jejich dvoře zakrývají slunce mým květinám a kořeny brání v růstu mým sazenicím.
Michael Laitman
Proč někdo trpí při hledání smyslu života, zatímco jiní se cítí šťastní i bez něj?
K touze nalézt smysl života – skutečně ho pocítit a porozumět mu, můžeme dojít teprve tehdy, když se dostaneme do životní fáze, v níž si uvědomíme, že bez nalezení smyslu života už nemůžeme dál existovat.
Michael Laitman
Existuje něco jako „zlé“ oko“?
Ano, zlé oko existuje, ale ne v doslovném slova smyslu, že vás někdo pohledem prokleje a přivodí vám neštěstí. Má to mnohem hlubší význam.
Michael Laitman
Tajemství šestého smyslu
Východy a západy slunce, vůně moře a vůně matky, zpěv ptáků a krásné melodie, chuť oblíbeného jídla a jemný dotek – toto všechno, celý ten obrovský svět kolem nás, vnímáme skrze našich pět smyslů.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Život je tak krátký, že ho chci poznat v maximální šíři, říká Libor Bouček
Kdybychom stále žili v éře pouze papírových diářů, nedovedu si představit, jak velkou bichli by...
Senátoři budou mandát obhajovat na Kladensku i Příbramsku, na Kolínsku ne
Současní senátoři, Adéla Sucharda Šípová z klubu Sen 21 a Piráti a Petr Štěpánek (za STAN), budou...
Na Vysočině chtějí své mandát obhajovat senátoři za lidovce i Svobodné
Současný senátor za Žďársko Josef Klement z KDU-ČSL bude kandidovat do Senátu i letos na podzim....
Senátoři Goláň a Bazala budou na podzim usilovat o obhájení funkce
Senátoři Tomáš Goláň (ODS) a Josef Bazala (KDU-ČSL) budou v podzimních volbách obhajovat mandát,...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 713
- Celková karma 6,14
- Průměrná čtenost 357x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.