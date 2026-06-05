Proč války nejsou minulostí
V různých končinách propukají stále nové a nové vojenské konflikty, které jsou rozněcovány záměrně. Dnes je jich kolem šedesáti a budou přibývat s růstem počtu obyvatel na planetě.
Uvízli jsme v pasti
Dostali jsme se do rozporu: všichni chtějí žít v míru, ale nic pro to nedělají. Konflikty neřešíme pokojnou cestou, ale silou. Evropa i USA už uznaly, že otevření hranic pro migraci byla velká chyba. Snaží se ji napravit deportacemi a zpřísněním imigračních zákonů.
Někdo si možná přeje vyřešit všechno na jeden ráz, pobít všechny podle vzoru Francie z Bartolomějské noci kdy byli povražděni hugenoti, jenže nejsme ve středověku. Ale nenávist se stále stupňuje, až na radikální řešení skutečně dojde.
Mezitím hoří Afrika, kde v místních válkách ročně desítky i stovky tisíc lidí umírají. A vyspělé země nezasahují. Se zavřenýma očima berou na vědomí co se děje, hlavně ať je to co nejdál od jejich písečku.
Tak zatím existuje náš svět.
Kam pluje loď lidstva
Lidstvo se odevždy vyvíjí stejně. Bez dalekosáhlých plánů pro budoucnost stačí, aby zítra nebylo hůř. To je všechno. A vládci světa? Vnímají svá omezení a jsou zticha, nezasahují.
Lidstvo nakonec dojde k odhalení vlastní neschopnosti cokoliv změnit. Uvědomí si, že vývoj neprobíhá jeho přičiněním, ale vlivem nějakých neuchopitelných sil přírody, o kterých nevíme, jak nás řídí ani kam nás vedou.
Na pomoc přichází kabala
S nápravou světa můžeme začít už dnes, nečekat na extrémní situace. Stačí souhlasit s tím, že hlavním světovým problémem nejsou „hladové krky“, ale nepochopení globálních zákonů přírody. Začněme je studovat. Tím spíš, že pomoc nabízí věda kabala.
Vysvětluje cíl přírody, kterým je přivést nás, celé lidstvo ke spojení v jeden celek. A tento cíl musí být uskutečněn dnes. Prošli jsme stupni neživé úrovně, rostlinné a živočišné, kde začínáme objevovat, nacházet zárodky naší další úrovně zvané Člověk, hebrejsky Adam. Jméno složené ze slov „domeh le-Elyon“, to znamená „podobný Stvořiteli“.
Právě této úrovně musíme dnes dosáhnout a pokračovat nikoliv na pozemské, ale už na duchovní úrovni.
Poslání Židů
Příkladem pro celý svět mají být Židé, kteří už od dob Abrahama byli nositeli metody vstupu do duchovního světa. Až nával egoismu je přivedl k bezdůvodné nenávisti. Duchovní vazby byly zničeny a Židé na dlouhá léta odešli do vyhnanství.
Dnes, shromážděni v zemi Izrael, si Židé musí vzpomenout na své kořeny a znovu dospět ke sjednocení pro příklad zemím světa. Příklad života bez nenávisti a válek. Do té doby svět bude na Židy tlačit všemožnými způsoby, neboť cítí, že jeho blahobyt závisí právě na tom, zda Židé naplní své poslání.
Odtud pramení antisemitismus, nenávist k Židům, bojkoty i války. Svět se zklidní teprve tehdy, kdy se Židé proberou ke svým skutečným úkolům, ke sjednocení a bratrské lásce vycházející z principu „miluj bližního svého jako sebe samého“.
Pomocníkem v tom jim bude sama Příroda neboli Tvůrce. Tato dvě slova mají stejnou číselnou hodnotu – gematrii: sjednocením se stáváme nedílnou součástí Přírody, splýváme s ní a přijímáme její sílu i rozum.
Na úrovni tohoto světa začneme správně existovat, zároveň vstupovat Vyššího světa. V našem světě nakonec zanecháme jen své pomíjivé tělo, které také zmizí. Právě o tom mluví věda kabala a my se dnes nacházíme na prahu etapy, kterou vyučuje a vede nás.
Náš svět je pouhý 3D obraz, zapínáme svět skutečný
Potom náš svět zmizí. Je to svět pouhých pocitů. Vnímáním na další úrovni se tento svět postupně vytratí.
Také vědci dnes potvrzují to, o čem kabala mluvila už před pěti tisíci lety. Zatím existujeme jen jako holografický obraz našich pocitů ve vztahu k nám. Není takový sám o sobě, to jen my jej tak vnímáme. Je ničím sám o sobě.
Existují síly vykreslující obrazy v nás jako na monitoru televize. Ty obrazy jsou tu ale jen kvůli naší úrovni vnímání, bez toho jsou to jen energie. Aby je člověk mohl vnímat, každý máme svůj vlastní obraz.
Jsme ve stavu nutnosti místo toho vytvořit obraz nový. V něm pak uvidíme skutečný svět.
Michael Laitman
Jak dosáhnout štěstí v rodinném životě?
Tento odvěký problém nevyřeší nejnovější výzkum ani špičkové technologie. Jednoduchá a účinná řešení ale nabízí věda kabala.
Michael Laitman
Peníze ze vzduchu a život ve ztrátě
„Vidím, jak houstnou bouřková mračna. A dokud svítí slunce, je třeba opravit střechu“, pronesl David Lipton, tehdy zastávající místo prvního náměstka ředitelky MMF. Tato jeho slova platí dodnes.
Michael Laitman
Nepotřebujeme záchrannou brzdu
Když sledujeme děti pohlcené nejrůznějšími vychytávkami online světa, jen málokdy pomyslíme na rodiče smířené s touto situací. Vlastně, nejen smířené. Také oni žijí na obrazovkách.
Michael Laitman
Budoucnosti překrásná, nebuď krutá ke mně.
Prošli jsme dlouhou cestou ve vývoji a stále věříme, že tato cesta někam vede. Nevede. Je slepá. Působením setrvačnosti však dál používáme staré metody, které nás do slepé uličky přivedly.
Michael Laitman
Roboti postupují
Oni nám berou práci, zato však přinášejí dar, který ztrátu bohatě vynahradí. Ukázky značkových logotypů zaslané do známé izraelské reklamní agentury PRPL byly natolik dobré, že agentura autorovi nabídla práci.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt,...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad
Zmizte z pražského betonu. Vydejte se na fajn koupačku. Deník Metro vám představuje stále méně...
Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce
V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se...
Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami
Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z...
V Mikulově rozšíří jazzový chodník slávy, hrát se bude na náměstí i na zámku
Chodník slávy před rodným domem jazzmana Karla Krautgartnera v Mikulově na Břeclavsku se dnes...
V Plzni začíná Metalfest, zahrají světové hvězdy Anthrax, Accept či Sepultura
Pětadvacet kapel z Evropy i ze zámoří a víc než 35 hodin živé metalové hudby nabídne ode dneška do...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 718
- Celková karma 5,29
- Průměrná čtenost 355x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.