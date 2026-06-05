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Proč války nejsou minulostí

Kolem dokola mluvíme o míru, jenže elity světa ve skutečnosti hledají příležitosti k válkám. Při jejich potřebě zbavit se přebytečných „hladových krků“ války se zdají být řešením.

V různých končinách propukají stále nové a nové vojenské konflikty, které jsou rozněcovány záměrně. Dnes je jich kolem šedesáti a budou přibývat s růstem počtu obyvatel na planetě.

Uvízli jsme v pasti

Dostali jsme se do rozporu: všichni chtějí žít v míru, ale nic pro to nedělají. Konflikty neřešíme pokojnou cestou, ale silou. Evropa i USA už uznaly, že otevření hranic pro migraci byla velká chyba. Snaží se ji napravit deportacemi a zpřísněním imigračních zákonů.

Někdo si možná přeje vyřešit všechno na jeden ráz, pobít všechny podle vzoru Francie z Bartolomějské noci kdy byli povražděni hugenoti, jenže nejsme ve středověku. Ale nenávist se stále stupňuje, až na radikální řešení skutečně dojde.

Mezitím hoří Afrika, kde v místních válkách ročně desítky i stovky tisíc lidí umírají. A vyspělé země nezasahují. Se zavřenýma očima berou na vědomí co se děje, hlavně ať je to co nejdál od jejich písečku.

Tak zatím existuje náš svět.

Kam pluje loď lidstva

Lidstvo se odevždy vyvíjí stejně. Bez dalekosáhlých plánů pro budoucnost stačí, aby zítra nebylo hůř. To je všechno. A vládci světa? Vnímají svá omezení a jsou zticha, nezasahují.

Lidstvo nakonec dojde k odhalení vlastní neschopnosti cokoliv změnit. Uvědomí si, že vývoj neprobíhá jeho přičiněním, ale vlivem nějakých neuchopitelných sil přírody, o kterých nevíme, jak nás řídí ani kam nás vedou.

Na pomoc přichází kabala

S nápravou světa můžeme začít už dnes, nečekat na extrémní situace. Stačí souhlasit s tím, že hlavním světovým problémem nejsou „hladové krky“, ale nepochopení globálních zákonů přírody. Začněme je studovat. Tím spíš, že pomoc nabízí věda kabala.

Vysvětluje cíl přírody, kterým je přivést nás, celé lidstvo ke spojení v jeden celek. A tento cíl musí být uskutečněn dnes. Prošli jsme stupni neživé úrovně, rostlinné a živočišné, kde začínáme objevovat, nacházet zárodky naší další úrovně zvané Člověk, hebrejsky Adam. Jméno složené ze slov „domeh le-Elyon“, to znamená „podobný Stvořiteli“.

Právě této úrovně musíme dnes dosáhnout a pokračovat nikoliv na pozemské, ale už na duchovní úrovni.

Poslání Židů

Příkladem pro celý svět mají být Židé, kteří už od dob Abrahama byli nositeli metody vstupu do duchovního světa. Až nával egoismu je přivedl k bezdůvodné nenávisti. Duchovní vazby byly zničeny a Židé na dlouhá léta odešli do vyhnanství.

Dnes, shromážděni v zemi Izrael, si Židé musí vzpomenout na své kořeny a znovu dospět ke sjednocení pro příklad zemím světa. Příklad života bez nenávisti a válek. Do té doby svět bude na Židy tlačit všemožnými způsoby, neboť cítí, že jeho blahobyt závisí právě na tom, zda Židé naplní své poslání.

Odtud pramení antisemitismus, nenávist k Židům, bojkoty i války. Svět se zklidní teprve tehdy, kdy se Židé proberou ke svým skutečným úkolům, ke sjednocení a bratrské lásce vycházející z principu „miluj bližního svého jako sebe samého“.

Pomocníkem v tom jim bude sama Příroda neboli Tvůrce. Tato dvě slova mají stejnou číselnou hodnotu – gematrii: sjednocením se stáváme nedílnou součástí Přírody, splýváme s ní a přijímáme její sílu i rozum.

Na úrovni tohoto světa začneme správně existovat, zároveň vstupovat Vyššího světa. V našem světě nakonec zanecháme jen své pomíjivé tělo, které také zmizí. Právě o tom mluví věda kabala a my se dnes nacházíme na prahu etapy, kterou vyučuje a vede nás.

Náš svět je pouhý 3D obraz, zapínáme svět skutečný

Potom náš svět zmizí. Je to svět pouhých pocitů. Vnímáním na další úrovni se tento svět postupně vytratí.

Také vědci dnes potvrzují to, o čem kabala mluvila už před pěti tisíci lety. Zatím existujeme jen jako holografický obraz našich pocitů ve vztahu k nám. Není takový sám o sobě, to jen my jej tak vnímáme. Je ničím sám o sobě.

Existují síly vykreslující obrazy v nás jako na monitoru televize. Ty obrazy jsou tu ale jen kvůli naší úrovni vnímání, bez toho jsou to jen energie. Aby je člověk mohl vnímat, každý máme svůj vlastní obraz.

Jsme ve stavu nutnosti místo toho vytvořit obraz nový. V něm pak uvidíme skutečný svět.

Autor: Michael Laitman | pátek 5.6.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

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Michael Laitman

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Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
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