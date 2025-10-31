Proč si Židé získali pověst dobrých obchodníků?
Téma peněz a židovského myšlení vyvolává asociace jako životní moudrost, podnikání, obchod, příležitosti, intuice, vytváření kontaktů, zákulisní poradenství, strategie, plánování, mentální obratnost, rychlé chápání, vynálezy, sofistikovanost, manipulace a intriky. Existuje určité povědomí, že peníze a Židé jsou neoddělitelně propojeni.
Židé původně nebyli národem, který vznikl na základě společného biologického základu, ale ideologickou skupinou, která se shromáždila kolem duchovní myšlenky. Babyloňan Abraham učil všechny, kdo byli ochotni naslouchat, jak se můžeme sjednotit v lásce nad rozdíly, abychom se dostali do souladu s jednotou přírody. Jeho tisíce studentů se staly samostatnou komunitou, kterou zdroje zpočátku nazývaly „lid Abrahamovy domácnosti“ a z níž později vzešel „lid Izraele“.
Tito lidé pocházeli ze všech národů a kmenů, které v té době v oblasti žily. Měli velmi silný záměr prolomit tajemství života, pochopit podstatu stvoření, odkud pocházíme, kam směřujeme a jaký je smysl a účel života.
Tato skupina se naučila, jak přejít od přirozené egoistické touhy k altruistické touze konat dobro pro druhé. Dokázali vytvořit dokonalé vzájemné spojení, které jim pomohlo objevovat jedinou sílu, která je základem přírody. Podstatou této síly byla čistá láska a dávání.
Stejně jako buňky v těle se spojují a umožňují proudění životní síly, tak i lidé, kteří se spojují správným způsobem, umožňují proudění síly přírody, lásky a dávání, až se stanou jedním duchovním tělem. Poté mezi nimi začne proudit nová životní síla a oni začnou vnímat realitu na vyšší úrovni, než jakou přirozeně vnímají své individuální, egoistické touhy.
Takovou úroveň společného prožívání života definujeme jako duchovní existenci, která je nezávislá na existenci fyzického těla a není omezena pěti smysly. Neskončí smrtí fyzického těla, ale pokračuje v dimenzi mimo čas, prostor a pohyb.
Duchovní tělo, které bylo stvořeno v poutech lásky, má mnoho jmen, mezi nimiž jsou „shromáždění Izraele“ (“Knesset Izrael“), „Šechina“ (“Božství“) nebo Kolektivní duše. Pojem „Žid“ poukazuje na schopnost sjednocení s ostatními a v podstatě tvoří celý základ judaismu.
V průběhu generací se děti narozené do této skupiny učily, jak se spojit nad neustále rostoucím egem podle principů jako „každý by měl pomáhat svému příteli“, „nečiň svému příteli to, co sám nenávidíš“, „miluj svého bližního jako sebe sama“ a „celý Izrael je přítel“.
V určitém bodě však ego dosáhlo úrovně, kterou nebylo možné překonat větší láskou. Lidé již nechtěli naplňovat potřeby druhých a společnosti. Proud života, který existoval mezi otevřenými srdci, se zastavil, až lidé ztratili duchovní vnímání. Tento stav se nazývá „zkáza“ a vedl k vyhnanství ze Země Izrael. Toto místo je určeno pro lidi, kteří jsou k sobě připoutání na základě vzájemné záruky, spojují se v duchu lásky a dávání, vzájemné pomoci a podpory. Dokud existuje úsilí k propojení, toto místo vzkvétá, a když zmizí, je zničeno.
V době exilu udržování zvyků a tradic v židovských komunitách pomáhalo udržovat spojení Židů v diaspoře a rozvíjet vzájemné obchodování a podnikání.
Je zde důležité si uvědomit: Síla, kterou Židé dříve měli v duchovním životě, konkrétně schopnost spojovat se z lásky a odevzdávání s druhými, sice v zkáze zmizela, ale zanechala v nich mimořádné fyzické schopnosti propojení.
To je kořen toho, proč Židé dosáhli převahy v různých oblastech, jako je vzdělanost, kultura, věda, medicína, ekonomika a obchod. Téměř všude, kde bylo pro dosažení mimořádných úspěchů nutné navazovat kontakty, byl v pozadí Žid, který vše organizoval.
Kromě toho je známo, že studium Gemary činí člověka moudrým, zostřuje mysl, přechází mezi dvěma protilehlými liniemi, pravou a levou, a hledá to, co je vyvažuje. Je třeba také připomenout, že na rozdíl od jiných národů nebylo v Izraeli po celé generace dítě, které by neumělo číst a psát. Z Tóry se všichni učili o systému přírody, o neživé, rostlinné a živé úrovni přírody, o tom, jak by se měli vztahovat k ostatním, ke společnosti a k životnímu prostředí.
Navíc to, že Židé žili jako nenáviděná menšina mezi ostatními národy, se přežití stalo jejich hlavním úkolem. Peníze se staly prostředkem k nákupu míru, kterým zakrývali problémy, které se občas vynořily. Vůdci zemí potřebovali peníze a Židé byli zdrojem, který jim je poskytoval. Kromě toho Židé hromadili cennosti, které se daly snadno schovat, jako zlato a diamanty, aby si je mohli vzít s sebou, pokud by potřebovali uprchnout. Investovali do vzdělání a vědy a tak získávali profese v oblasti financí a medicíny s vědomím, že jim taková odbornost zajistí živobytí kdekoli na světě.
V genech židovského lidu tedy leží potenciální schopnost navazovat kontakty a odtud pramení jejich zvláštní úspěch v oblasti podnikání a financí. V posledních letech se však tato situace postupně mění a Židé se přibližují úrovni úspěchu ostatních národů. Ať je to jakkoli, ve vědomí světa je vryto spojení mezi Židy a ekonomikou. Například během hospodářské krize se vždy objevuje určitý vnitřní pocit, že Židé připravili něco špatného.
Tento druh antisemitismu se nezastaví, pokud sami nezlikvidujeme jeho kořen. Co to znamená? Znamená to, že proces, který Abraham zahájil – spojení všech, se dnes musí objevit ve formě jednoty lidstva. Proč? Je to proto, že náš svět se rychle stává stále více propojeným a vzájemně závislým, takže když se nenaučíme fungovat jako jedno tělo, tak jednoduše nepřežijeme.
Byli jsme přivedeni zpět na izraelskou půdu, abychom znovu uplatnili způsob spojení našich předků a vytvořili vzorovou společnost, která ukazuje, jak lidé z celého světa překonávají své rozdíly a spojují se s láskou, ochotou dávat a vytvářet pozitivní vztahy. Dokud na sebe nepřijmeme toto univerzální poslání, nebude na izraelské půdě probuzení, mír ani klid. Naše ekonomické úspěchy budou utopeny v nekonečných výdajích na bezpečnost a nenávist světa vůči nám bude každým dnem narůstat.
Nakonec pochopíme, že pouze hledání a rozvíjení spojení, síla jednoty, duchovní síla, která z nás dělá národ, nám přinese mír. V okamžiku, kdy to mezi sebou začneme vytvářet, překonáme egoistické síly, které jsou v každém z nás, lidstvo z našeho spojení pocítí, jak z Izraele proudí pozitivní síla. Ti, kteří nás nenávidí, se uklidní a svou nenávist promění v touhu sblížit se s námi, a my začneme dělat to, k čemu jsme byli stvořeni: duchovní práci, propojování tužeb různých lidí. Jsme spojovacími kanály, lepidlem, těmi, kdo dokáže rozproudit životní sílu v systému přírody, který spojuje lidstvo do jednoho organismu.
Michael Laitman
