Proč moderní medicína ztrácí důvěru?
Léčba byla přirozenou součástí rodinného života. V tomto smyslu byl celý zdravotní systém v mém domě. Byla tam péče, zájem a blízkost.
To je přesně ten pocit, který by měl být mezi lékařem a pacientem, pocit, že jsou členy jedné rodiny. Bez toho nemůže existovat skutečná důvěra. Dnes si však lékaři nemohou takový přístup dovolit. Jsou přetížení prací a zahlceni pacienty. Žádné dárky ani vděčnost nemohou změnit skutečnost, že jsou nadměrně zatěžováni. Systém brání skutečným mezilidským vztahům.
Proto potřebujeme zcela odlišný systém, který není zaměřen na léky, ale na člověka, podobně jako přístup starověké čínské medicíny. Zdravotní péče by měla hledat hlubší příčiny v souvislostech v životě člověka a životního stylu. Celostní medicína je skutečnou biotechnologií. Nebere pouze v úvahu, jak se člověk narodí, jak je vychováván, jak vstupuje do manželství, jak rodí děti, jak stárne a umírá, ale také to, co dýchá a konzumuje, jak na něj působí prostředí, jak na to vše reaguje jeho tělo jako biologický systém v rámci širšího okolního systému.
Celý tento průběh života člověka je třeba chápat jako systém, který je v rovnováze s přírodou. Proto by měl být člověk žít podle jejích zákonů, rozumět tomu, co vyžaduje, a jak se musí naladit na vzájemné propojení. Stejně jako harmonie v těle znamená zdraví a rovnováha v přírodě znamená zdravé životní prostředí, stejně tak musí existovat soulad mezi námi a naším životním prostředím.
Dnes absolutně neladíme s touto rovnováhou. Narušujeme nejen rovnováhu přírody, ale také naši vnitřní homeostázu, a co je hlavní, rovnováhu mezi námi a okolním světem. Příroda funguje podle zákona seberegulace: dostáváte tolik, kolik dáváte. Tak se udržuje rovnováha. My jsme v naprostém rozporu s tímto principem. Neúnavně spotřebováváme přírodu a na oplátku jí nevracíme nic jiného, než znečištění a destrukci.
Všechno závisí na vzdělávání lidí, především na environmentálním vzdělávání. Pod pojmem „environmentální vzdělávání“ nemyslím pouze to, jak se lidé vztahují k neživé, rostlinné a živé přírodě, která nás obklopuje, ale především k lidem. Proto tomu říkám „integrální vzdělávání“, protože abychom změnili postoj lidstva k přírodě a společnosti, musíme změnit samotného člověka. Žijeme ve společnosti, která na nás neustále negativně působí, a my na ni působíme stejným způsobem. Náš egoismus, tj. naše touha užívat si na úkor druhých a přírody, nás nutí konzumovat, dominovat a vydělávat – a dokonce krást za každou cenu, aniž bychom za to něco vraceli. Proto je třeba napravit jak jednotlivce, tak společnost.
Závěr je, že se musí změnit člověk. My jsme zdrojem všech problémů na světě. Bohužel se tomuto faktu nevěnuje téměř žádná pozornost.
Z jedné strany na nás globální krize vyvíjí tlak a bude v tom pokračovat. Příroda se nezastaví. Když se nerovnováha stane příliš velkou, dochází k vymírání druhů. Lidstvo může sdílet stejný osud. Environmentální, sociální a ekonomické krize se zhoršují. Naše nerovnováha s přírodou není dobrým znamením.
Na druhé straně máme metodu, která vysvětluje, jak změnit člověka a udělat z něj neoddělitelnou součást přírody. Teprve pak začneme vnímat přírodu – rostlinnou, živočišnou i lidskou – jako jeden organismus. Zajímavé je, že na tom je založena i čínská medicína. Čínská medicína nepovažuje člověka za izolovanou jednotku, ale za součást komplexního, propojeného systému.
Pokud přijmeme tento pohled, změní se jak lékař, tak pacient. Lékař již nebude pouze předepisovat léky a pacient nebude požadovat jen rychlou úlevu. Oba pochopí, že uzdravení začíná obnovením rovnováhy mezi člověkem a přírodou jako celkem.
Michael Laitman
Co bylo Abrahámovo náboženství?
Abrahamovu metodu spojení nazýváme „náboženstvím“, protože lidé, kteří ji následují, neustále transformují svou vnitřní strukturu a své vztahy podle podobnosti s Vyšší silou.
Michael Laitman
Jak milovat někoho, kdo vám ubližuje
Pravá láska nevymaže chyby, ani nepředstírá, že chyby neexistují. Láska vše vyvažuje, a proto zahrnuje i trny. Může existovat manželství bez trnů?
Michael Laitman
Jak nám proces těhotenství pomůže pochopit další evoluční fázi lidstva?
Dříve žena dokázala vycítit, kdy má ovulaci, zda otěhotněla, a dokonce i v jakém týdnu těhotenství se nachází. Dnes je to bez přístrojů a lékařských testů obtížné určit a od početí až po porod se objevuje mnoho obtíží.
Michael Laitman
Proč dobře míněná pomoc lidem občas selhává?
Pomáhat lidem se může snadno obrátit proti původnímu záměru, pokud se pomoc omezuje jen na zlepšení vnějších podmínek a ignoruje vnitřní vývoj člověka.
Michael Laitman
11 citátů Winstona Churchilla z pohledu kabaly
Slova Winstona Churchilla stále rezonují s mnoha lidmi, ale když se na ně podíváme z vnitřního pohledu, zjistíme, že jejich nejhlubší význam se projeví, až když ho spojíme s Vyšší řídící mocí.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
OBRAZEM: Pražské tramvaje 14T mládnou. Některých změn si všimnou jen fajnšmekři
Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní...
Sedlnické sněženky zvou na jarní výlet. Vybírat si ale můžete i z jiných víkendových tipů
Přemýšlíte, kam se vydat o víkendu? Vyberte si z našich tipů.
Med od včelaře? Kraj sužují choroby včelího plodu, nejvíce na Šumpersku
Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se...
Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby
Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
- Počet článků 705
- Celková karma 5,09
- Průměrná čtenost 359x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.