Proč je mezi lidmi tolik strachu?

Dnešní svět skutečně zachvátila epidemie strachu. Lidé ztrácejí vzájemnou důvěru, stále méně lidí usiluje o společné cíle.

Na rozdíl od minulosti, kdy nás k úspěchům hnala chamtivost a ctižádostivost, nyní se stal dominantní vlastností strach. Mnoho lidí má pocit, že se řítíme do slepé uličky, já však takový vývoj událostí vidím pozitivně. Nedomnívám se, že jde o slepou uličku. Když se blížíte k něčemu, co se zdá být slepou uličkou, najednou zjistíte, že se tam nacházejí dveře, které vedou do dalšího světa.

V minulosti mohli lidé najít útěchu ve víře. Věřili v různé bohy nebo vyšší síly a tato víra jim dávala pocit bezpečí a pomáhala jim zvládat strach a úzkost. Dnes však tento druh víry mizí. Spojení s něčím vyšším ztrácí stále víc a více lidí, a tak zůstávají se svými obavami a nejistotami sami. Nedokážou spojit své trápení nebo znepokojivé emoce s tím, že se jedná o systém řízení vyšších sil, a proto se cítí zdrceni. Strach se tak zmocňuje stále více lidí a paralyzuje jejich myšlení a jednání. Jako by chtěli zavřít oči, zalézt pod deku jako vystrašené dítě a předstírat, že svět venku neexistuje.

Cestou z tohoto stavu je vzdělání – avšak nikoli ve smyslu mechanických řešení nebo umělých prostředků k rozptýlení, jež nabízejí dnešní technici, ale vzdělání obohacující spojení, které nám odkrývá systém přírody a jeho předurčení: jak funguje, proč existuje, kde narušujeme rovnováhu přírody a jak s ní můžeme dosáhnout rovnováhy, která nás může přivést k harmonické a klidné existenci. Takové vzdělávání by nám mělo odhalit, že strach a krize, kterým čelíme, nejsou trestem, ale příležitostí. Mají v nás probudit hlubší otázky po smyslu života a vést nás k odhalení vyšší reality, která vše řídí.

Když se naučíme pěstovat přátelské vztahy s druhými lidmi, když se povzneseme nad osobní obavy a budeme ve společnosti pěstovat vzájemnou podporu, povzbuzení a lásku, dokážeme to, co se zdá být slepou uličkou, proměnit v nový začátek. Strach není poslední slovo – jsou to dveře k růstu a k vyšší úrovni existence. Díky tomuto procesu můžeme objevit svou skutečnou svobodu a trvalý pocit bezpečí.