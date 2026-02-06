Proč dobře míněná pomoc lidem občas selhává?
Častou chybou je představa, že lepší bydlení, komfort a technické zázemí automaticky přinesou klid a spokojenost. Ve skutečnosti se často stane pravý opak.
Výmluvným příkladem je příběh muže z chudé čínské vesnice, který se vypracoval na milionáře. Z upřímné snahy pomoci nechal svým spoluobčanům postavit nové domy s koupelnami a toaletami. Místo vděčnosti však přišly hádky, závist, soudní spory a nekonečné požadavky. Kdo má větší dům? Kdo si zaslouží víc? Proč má soused lepší koupelnu? Dobrá vůle skončila frustrací a zklamáním.
Proč se to stalo? Protože lidský egoismus nezná hranice. Jakmile se zlepší vnější podmínky, okamžitě roste i touha po ještě větším pohodlí, uznání a výhodách. To, co bylo včera považováno za dar, se dnes stává samozřejmostí – a zítra důvodem k nespokojenosti. Člověk se nezačne cítit lépe jen proto, že má teplé sociální zařízení. Naopak: začne se srovnávat, závidět a požadovat víc.
Technologický pokrok a vnější komfort nás tedy ke štěstí nevedou. Lidstvo dnes žije v relativním blahobytu, přesto roste nespokojenost, osamělost a neochota mít děti. Často se říká, že svět je špatný, ale skutečný důvod je prostší: soustředění na sebe sama. Egoismus chce pohodlí – ideálně bez závazků, odpovědnosti a obětí.
Skutečná náprava nespočívá ve změně světa kolem člověka, ale ve změně člověka samotného. Pokud chtěl čínský milionář lidem skutečně pomoci, měl investovat především do vzdělání. Do škol, univerzit a výchovy, která učí porozumění světu, vztahům mezi lidmi a zákonům přírody. Jen vnitřní rozvoj dokáže člověka naučit zacházet s rostoucími možnostmi tak, aby nevedly ke konfliktům.
Skutečný pokrok není v technologiích ani v dobývání vesmíru, ale ve zlepšování vztahů mezi lidmi a v nalezení smyslu života. Vnitřní klid vzniká tehdy, když je člověk v rovnováze se sebou i se světem kolem sebe. Vnější pohodlí toho nikdy samo o sobě dosáhnout nemůže – naopak často probouzí závist, napětí a nenávist.
Stručně řečeno: problém nebyl v dobrém úmyslu, ale v tom, že se zlepšovaly vnější podmínky bez rozvoje duchovní stránky člověka. Bez toho se i ten nejlepší dar může změnit v prokletí.
Michael Laitman
