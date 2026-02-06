Proč dobře míněná pomoc lidem občas selhává?

Pomáhat lidem se může snadno obrátit proti původnímu záměru, pokud se pomoc omezuje jen na zlepšení vnějších podmínek a ignoruje vnitřní vývoj člověka.

Častou chybou je představa, že lepší bydlení, komfort a technické zázemí automaticky přinesou klid a spokojenost. Ve skutečnosti se často stane pravý opak.

Výmluvným příkladem je příběh muže z chudé čínské vesnice, který se vypracoval na milionáře. Z upřímné snahy pomoci nechal svým spoluobčanům postavit nové domy s koupelnami a toaletami. Místo vděčnosti však přišly hádky, závist, soudní spory a nekonečné požadavky. Kdo má větší dům? Kdo si zaslouží víc? Proč má soused lepší koupelnu? Dobrá vůle skončila frustrací a zklamáním.

Proč se to stalo? Protože lidský egoismus nezná hranice. Jakmile se zlepší vnější podmínky, okamžitě roste i touha po ještě větším pohodlí, uznání a výhodách. To, co bylo včera považováno za dar, se dnes stává samozřejmostí – a zítra důvodem k nespokojenosti. Člověk se nezačne cítit lépe jen proto, že má teplé sociální zařízení. Naopak: začne se srovnávat, závidět a požadovat víc.

Technologický pokrok a vnější komfort nás tedy ke štěstí nevedou. Lidstvo dnes žije v relativním blahobytu, přesto roste nespokojenost, osamělost a neochota mít děti. Často se říká, že svět je špatný, ale skutečný důvod je prostší: soustředění na sebe sama. Egoismus chce pohodlí – ideálně bez závazků, odpovědnosti a obětí.

Skutečná náprava nespočívá ve změně světa kolem člověka, ale ve změně člověka samotného. Pokud chtěl čínský milionář lidem skutečně pomoci, měl investovat především do vzdělání. Do škol, univerzit a výchovy, která učí porozumění světu, vztahům mezi lidmi a zákonům přírody. Jen vnitřní rozvoj dokáže člověka naučit zacházet s rostoucími možnostmi tak, aby nevedly ke konfliktům.

Skutečný pokrok není v technologiích ani v dobývání vesmíru, ale ve zlepšování vztahů mezi lidmi a v nalezení smyslu života. Vnitřní klid vzniká tehdy, když je člověk v rovnováze se sebou i se světem kolem sebe. Vnější pohodlí toho nikdy samo o sobě dosáhnout nemůže – naopak často probouzí závist, napětí a nenávist.

Stručně řečeno: problém nebyl v dobrém úmyslu, ale v tom, že se zlepšovaly vnější podmínky bez rozvoje duchovní stránky člověka. Bez toho se i ten nejlepší dar může změnit v prokletí.

Autor: Michael Laitman | pátek 6.2.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Michael Laitman

  • Počet článků 701
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 360x
Michael Laitman - Profesor ontologie, PhD ve filozofiii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Zakladatel a president Bnej Baruch vzdělávací světové organizace zabývající se autentickou Kabalou - vědou o spojení mezi lidmi rozkrývající odpověď na otázku "Co je smyslem života" a jak toho dosáhnout. Více o Bnej Baruch v ČR zde.
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.

