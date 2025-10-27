„Povede automatizace a AI k masové nezaměstnanosti? Jak reagovat?“
Čím více budou umělá inteligence a roboti ohrožovat pracovní trh a čím více budeme muset omezovat zbytečný průmysl kvůli škodám na životním prostředí, tím naléhavěji potřebujeme nový koncept, který zajistí základní potřeby lidské společnosti. A zároveň je třeba se ptát, co můžeme udělat hned teď, ve svém okolí, abychom zmírnili náklady na život.
Blížíme se k novému evolučnímu stavu. Dosud se každý snažil co nejvíce stáhnout k sobě a využívat druhé pro vlastní prospěch, ale tento egoistický model se vyčerpává. Na povrch vystupuje síť vzájemné propojenosti a závislosti a my všichni sedíme v jedné lodi. Buď se naučíme veslovat společně, nebo se potopíme.
Protože však stále převládá úzké vnímání „já proti tobě“, všechno zůstává zablokované. Sociálně-ekonomické systémy, vztahy v práci, v rodinách i ve státě – všude se projevuje paralýza způsobená mocenskými hrami a soupeřením ega. Každou chvíli mohou vypuknout nové a ničivější konflikty a při vší technologické vyspělosti je smutné pomyslet, co po nich zůstane.
Příroda se nám přitom ukazuje jako integrální systém, jehož části se navzájem doplňují. Nerostná, rostlinná i živočišná úroveň tvoří harmonickou síť, jejíž zákony jsou zřejmé. U člověka je však nutné tyto zákony uvést do praxe vědomě – skrze poznání, uvědomění a svobodnou volbu. Právě to odlišuje člověka od zvířete.
Prvním krokem je rozlišit dvě úrovně: tělesnou a lidskou. Na té první potřebujeme základní prostředky k přežití – jídlo, oblečení, bydlení a zdravotní péči. Na té druhé pak potřebujeme kulturu a vzdělání, vědu a poznání, duchovní rozvoj a spojení se společností.
Dříve jsme za všechno museli platit. Dnes je mnoho toho, co bývalo zpoplatněné, k dispozici zdarma na internetu. To ukazuje směr, který bychom měli posílit: nastavit společnost tak, aby základní potřeby byly dostupné všem a staly se samozřejmostí, nad kterou se už nebudeme muset trápit.
Technologicky je to možné. Problém spočívá jen v negativních vztazích mezi lidmi. Proto je třeba investovat právě do této oblasti – rozvíjet pozitivní lidská spojení, povznášet lidského ducha k lásce k bližnímu a k lásce ke světu.
V minulosti se objevily socialistické ideje, ale zhroutily se. Dnes se však potřeba lásky v lidských vztazích objevuje z nutnosti. Jsme na prahu éry masové nezaměstnanosti, kdy samotné přežití bude velkým problémem. Pokud lidé zůstanou bez základních potřeb, obrátí se proti sobě.
To je blízký obraz světa – a zároveň výzva, jak společně zvládat dnešní náklady na život. Díky vzájemným vazbám lze najít tvořivá řešení: pěstování ovoce a zeleniny na dvorech domů či ulicích, malé sklady s darovanými věcmi, bezplatné kurzy pro děti i dospělé, vzájemná výpomoc v tom, co kdo umí. Takové příspěvky můžeme nabídnout ve svém volném čase a vědět, že společně dokážeme mnohé ušetřit. A nad to lze pořádat kulturní a volnočasové akce, sport, hudbu, kluby pro mládež a další.
Naše budoucnost je ve vzájemnosti: ve společné odpovědnosti, záruce a pomoci. Kromě nezbytnosti pro přežití a tepla, které tím vytvoříme, objevíme ještě něco navíc – v pozitivním spojení lidí se rozšiřuje samotná schopnost vnímat realitu.
Když se srdce propojí pouty lásky, otevřou se nám vyšší světy plné světla a dobra. I peníze se promění v duchovní pojem. Hebrejské slovo pro peníze (“kesef“) má stejný kořen jako slovo pro touhu (“kisufa“). Znamená to, že touhou zahrnout všechny společným deštníkem péče – podobně jako matka, která dává a je přitom sama naplněna – můžeme zakusit nový druh hojnosti, jaký jsme dosud nepoznali.
Ať je naše cesta do dobré budoucnosti úspěšná.
Michael Laitman
Ve školách by se mělo učit děti, jak být šťastné
Dnešní školy děti neučí, jak být šťastné. Naopak jim ukazují, že nuda, poslušnost a potlačování radosti jsou normální stav. Skutečným heslem vzdělávání by ale mělo být: „Musíme učit děti, jak být šťastné.“
Michael Laitman
„Odpusť mi, lásko, prostě se to stalo…“
Nevěra je pro manželství bolestivým tématem. Průzkumy ukazují, že až 40 % mužů i žen podvádí své partnery. V USA se k nevěře přiznalo dokonce 71 % respondentů.
Michael Laitman
Slovo, které zabíjí
Svoboda slova je jedním z největších výdobytků lidstva. Lidé o ni vždy usilovali a v boji za ni byla prolita spousta krve. Není náhoda, že diktátoři po uchopení moci v první řadě omezují právě svobodu projevu.
Michael Laitman
Liší se slzy mužů a žen?
V slzách je skryto něco hlubokého. Nemluvím teď o dětských slzách, ale právě o slzách dospělých. Když pláčou dospělí, je v tom jakýsi tichý křik, otřes duše, vůči němuž prostě nemůžeme zůstat lhostejní.
Michael Laitman
Ale já jsem nezabil
Ať si to chceme připustit nebo ne, všichni na sebe přímo působíme. Od samého počátku jsme součástí jednoho systému. Každý náš čin se promítá do života všech ostatních – i když to nevidíme a necítíme.
