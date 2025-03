Pokud energie podle termodynamiky nezaniká, existuje smrt?

Smrt neexistuje, ale nemá to nic společného s prvním zákonem termodynamiky. Samotný život není otázkou přenosu energie. To, čemu říkáme život — naše existence, zkušenosti, myšlenky a pocity — nevyplývá z fyzické energie.

Existuje v naší percepci, která je zcela utvářena naším vnitřním nastavením.

Náš svět, všechno, co vidíme a prožíváme, není nic jiného než obraz vytvořený v nás. Zdá se skutečný, stejně jako se sen jeví skutečným, když spíme. Ale když se probudíme, uvědomíme si, že ten sen nikdy skutečně neexistoval. Byl pouze v naší mysli. Totéž platí pro naši takzvanou realitu. Zrození, život a smrt jsou součástí tohoto snového stavu, ve kterém se nyní nacházíme.

Co je tedy člověk? I člověk je jen iluze. Naše vědomí zpracovává informace způsobem, který činí tento svět pevným a hmatatelným, ale ve skutečnosti je to pouze projekce. Procházíme životem, jako by byl absolutní, ale ve skutečnosti jde jen o dočasný stav, ze kterého jsme se dosud neprobudili.

Proto lidé hledají tajemství smrti. Ve skutečnosti nehledají odpověď na otázku, co se stane poté, co tělo přestane fungovat. Hluboko uvnitř̌ hledají skutečný život, něco, co přesahuje tuto pomíjivou existenci. Jen ještě nevědí, jak to najít. Místo toho pokračují v hledání uvnitř téže iluze, honí se za novými zážitky, které je nakonec nikam nevedou.

Skutečný život začíná, když se probudíme — když se povzneseme nad omezení naší egoistické percepce a napojíme se na něco vyššího. Probudit se znamená přejít od života zaměřeného na přijímání k životu zaměřenému na dávání, spojování a překračování vlastního já. Toto je cesta, kterou nám odhaluje Kabala. Je to metoda, jak objevit tajemství života, vymanit se z iluze a skutečně žít.