Podobenství o silném větru, který posiluje strom

Existuje podobenství o silném větru, který fouká na strom, ohýbá ho a téměř ho láme. Strom řekl větru: „Zlomíš mě.“ Vítr odpověděl: „Ne, udělám tě silnějším. Tvé kořeny zesílí a po bouři budeš ještě mocnější.“

Musíme si uvědomit, že takto se odehrává život: lámeme se, abychom posílili své kořeny. Protože Stvořitel je síla absolutní lásky, dávání a dobroty, která činí jen dobro, a my nemáme jinou možnost než pochopit, že všechny činy této síly jsou dobré a přinášejí jen dobro. To je význam posílení našich kořenů.

Během historie jsme prošli mnoha otřesy a změnami, a proto musíme věřit, že před námi leží zvláštní a dobré dny, které musíme přijmout s láskou. Všechno, co se nám stalo, posílilo naše kořeny. I když se stále cítíme zlomení a obrazně řečeno jsme na kolenou, musíme přemýšlet o tom, kdo a co jsme, proč žijeme, kdo nás ovládá a co musíme udělat. Pak uvidíme, jak vše, čím trpíme, nás připravuje na skutečnou nápravu, tedy na to, abychom se povznesli nad naši egoistickou přirozenost, ve které žijeme jen pro vlastní prospěch. Nad naším egoismem nás očekává Stvořitel, kvalita lásky a dávání.

V podobenství se říká, že kořeny stromu zesilují díky vlivu větru a bouři – tak jaké jsou naše „lidské kořeny“ v našem životě, které zesilují skrze utrpení, kterému čelíme? Naše „lidské kořeny“ jsou naše spojení s podobně smýšlejícími lidmi. Pokud jsou takové kořeny správně propojené a pokud v našich vztazích vládne podpora, povzbuzení, laskavost a péče, pak máme velmi silný „strom“. Jinými slovy, v našich kořenech jsme byli ve sjednoceném stavu. Opustili jsme tento stav a vstoupili do stavu oddělení, a v našem oddělení prožíváme mnohá utrpení – „větry a bouře“ – abychom se nakonec vrátili k našemu sjednocenému stavu s mnohem silnějším spojením, než bylo naše původní. Kdybychom neprošli tímto oddělením a nezažili toto utrpení, nebyli bychom schopni objevit svou podstatu, Stvořitele, ani nasměrovat sami sebe k Němu.

Naše kořeny jsou naším spojením a naším konečným cílem je nasměrovat sami sebe ke Stvořiteli, sjednocující síle, která nás spojuje. Je těžké říci, co můžeme prakticky udělat pro posílení našich kořenů z našeho současného stavu, ale měli bychom přemýšlet o podstatě našeho života: proč jsme dostali svůj život, co je na něm vzrušujícího a zvláštního, a kdo nám může přinést spásu a nápravu. Bylo by moudré, kdybychom si stále více uvědomovali tyto body našeho života a naší existence. Čím více o těchto existenciálních otázkách přemýšlíme a hledáme na ně odpovědi, tím více si budeme vědomi svých kořenů. Tyto úvahy by nás měly nakonec dovést k rozvoji pozitivních vztahů, ve kterých objevíme smysluplný, harmonický a klidný život. Doporučuji každému, aby se těmito myšlenkami zabýval každý den, a pak uvidíme, jak posilujeme své životy v jejich samých kořenech.