Podobenství o lidském utrpení
Jób se má za spravedlivého a je na to hrdý: „Dokud nezemřu, nevzdám se své bezúhonnosti. Držím se své spravedlnosti a nepustím se jí. Mé srdce mi nebude nic vyčítat po všechny dny mého života.“ Dále se vypráví o tom, jak Jóba stíhá jedna pohroma za druhou. Jeho kůže se pokryla hroznými vředy. Lupiči povraždili jeho pastýře a odehnali všechen dobytek. Vichřice zničila dům, v němž bylo jeho deset dětí, a všechny zahynuly.
Přesto Jób Boha neobviňuje. Říká: „Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se tam také vrátím. Bůh dal a Bůh vzal. Budiž Jeho jméno požehnáno!“
Podobní Jóbovi
Mnozí lidé se stejně jako Jób považují za spravedlivé. Když se jich zeptáte, řeknou vám, že jsou bezúhonní a spravedliví jako on: „Já že jsem špatný? Nic takového! Jsem čestný a spořádaný občan!“
Tak sám sebe vnímá vlastně každý z nás. Neuvědomujeme si ale, že svojí domnělou spravedlností narušujeme rovnováhu okolního světa: „A co má být, že se celý svět řítí do propasti? Hlavně ať mě se to nedotkne a já se mám dobře. Klidně budu žít na neobydleném ostrově uprostřed oceánu, jenom z dosahu toho celosvětového požáru.“
Tak přemýšlí i Jób. Díky Bohu má všechno, a tak u něj je všechno v pořádku. Je bezúhonný, spravedlivý, vždyť se mu daří. A když se mu zle vede, stejně děkuje Stvořiteli: „Bůh dal, Bůh vzal, budiž Jeho jméno požehnáno!“
Nakonec tedy vnímá všechno, co se děje, jako působení Vyšší síly, které nemůže nijak ovlivnit. A řekl bych, že je to od něj dost pošetilé. Přijímá totiž to, co bylo i co je, ale sám přitom nic nedělá.
Totéž se s lidmi děje i dnes. Zeptejte se kohokoli: „Je krize?“ Odpoví: „Ano.“ „Mění se klima?“ „Ano.“ „Je pravda, že je to nebezpečné?“ „Ano.“ Všichni vidí, že není práce, že lidé stůňou, rozvádějí se a děti zůstávají bez dohledu. To všechno uznávají, ale vzápětí dodají: „Díky Bohu!“
Proč „díky Bohu“? A kde jsi ty sám? V čem spočívá tvoje „bezúhonnost a spravedlnost“? Tohle je tvůj postoj? Tak to má být?
Utrpení proto bude pokračovat, dokud lidé svůj přístup k životu nezmění.
Osud není slepý
Někdo může říct, že je to osud. A bude to pravda, ale jen částečně. V našem životě skutečně nejsou náhody, všechno řídí Vyšší síly. Jejich působení však není slepým údělem, jde o cílevědomý proces.
Celá příroda je jediným organismem. Jen lidstvo v něm působí jako ničivá síla: zmítáme se v rozporech, snažíme se žít na úkor druhého, jsme vůči sobě nepřátelští a vedeme války.
Nestačí mi vzít ti hodinky, prsten a drahé brýle jen proto, že je potřebuji. Mě těší, že teď je nemáš ty. Kde se to bere? Je to už ve vnímání bližního: vnímám tě. A právě proto nejenže ti nepřeji nic dobrého, ale chci, aby ses měl špatně, protože díky tomu mně je dobře.
Ukazuje se, že nás vlastní hloubka vnímání druhého vede k tomu, že se opájíme jeho strádáním. Tím si potvrzujeme vlastní hodnotu a nacházíme v tom naplnění.
Mimochodem, právě této síle se říká satan neboli egoistický, zlý sklon.
Máme svobodu volby
Z toho plyne, že v celé přírodě působíme škody jen my, a právě proto k sobě přitahujeme nejrůznější pohromy. Kdybychom usilovali o sjednocení, o spolupráci a vzájemnou záruku, pociťovali bychom síly, které nás vedou, jako výhradně pozitivní. Naše svoboda volby spočívá právě v tomto výběru.
V důsledku správného rozhodnutí bychom pocítili podporu jen dobré, tvořivé síly. V kabale se jí říká „Stvořitel“.
Jóbův osud je v podstatě osudem celého lidstva. Žijeme pod diktátem své egoistické přirozenosti. Vládne nám zlý sklon vedoucí k ničivému jednání: k válkám, násilí a nepřátelství. Žijeme ve lži a obyčejnou vychytralost a úskočnost vydáváme za životní moudrost.
Máme snad snahu tomu vzdorovat? Možná občas. Častěji se necháváme pouze unášet kalným proudem, který k dobrému nevede. Mlčky souhlasíme a přitom se dál považujeme za spořádané občany.
Stvořitel má jiný záměr
Stvořitel má s námi jiný záměr. Kvůli uvědomění do nás vložil egoistický sklon a k němu přidal možnost volby: pasivně se egoismu podřizovat anebo mu vědomě čelit.
Jak přesně mu čelit? Především vzdát se zjednodušených představ o dobru a zlu. Opustit myšlenku, že je vždy potrestáno stejným zlem a dobro automaticky odměněno dobrem. Zákony stvoření pracují jinak.
Základní zákon přírody, tedy Stvořitele, říká: „Miluj bližního svého jako sebe sama.“ V této větě je obsaženo všechno, od dobrého života v materiálním světě až po duchovní vzestup na úroveň Stvořitele.
Jenže my s naplněním tohoto pravidla nijak nespěcháme. Vymýšlíme vlastní zákony, které nám dovolují kličkovat a vykrucovat se kvůli chvilkovému osobnímu pohodlí. Sami vytváříme pokřivené vztahy. Proč se pak divíme ranám osudu?
Jak nás vůbec může napadnout: „Stvořitel dal, Stvořitel vzal, budiž Jeho jméno požehnáno, a mě se to netýká“?
To všechno je pouhé ospravedlňování sebe sama, snaha zůstat „bez poskvrny“. S rukama v klíně odevzdaně přijímáme osud a zbavujeme se odpovědnosti. Není divu, že se na nás v odpověď sypou pohromy jedna za druhou.
Důležité je pochopit
Je třeba uvědomit si, že všechno, co se nám děje, má svůj účel a má nás něčemu naučit. Když dostaneme ránu, máme se zamyslet: Nač nás upozorňuje? Co máme změnit ve svém chování, aby se to neopakovalo? Jak vyvážit nevraživost, která nás rozežírá, bratrskou láskou?
Představme si, že celé stvoření, celá Příroda, je jedna dobrá síla. Jenom v lidstvu doutná egoistický sklon. Jeho proměna je svěřena nám: až se obě tyto síly propojí v našem vědomí, pochopíme hluboký smysl všech zkoušek. Dokud k tomu nedospějeme, nevyhnutelně budeme procházet utrpením, doslova Jóbovým utrpením.
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