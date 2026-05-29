Peníze ze vzduchu a život ve ztrátě
Prognózy světových ekonomů nejsou povzbudivé: zpomalení růstu, inflace, úbytek pracovních míst, rostoucí životní náklady. Jako obvykle, vinu má nést kdokoliv jiný, jen ne sami ekonomové. Ti operují pojmy a matematickými modely, které většina z nás vůbec nechápe. Kritika na jejich adresu je málo účinná
Proč není třeba ekonomy poslouchat
Často se mě ptají, jak můžu posuzovat ekonomiku, když nejsem odborník? Proč prý by měli poslouchat mě a ne profesionální ekonomy?
Moje odpověď je jednoduchá: ekonomy rozhodně nestojí za to poslouchat, protože vidíme výsledky jejich práce. Nemusíme rozumět vědecké disciplíně, abychom mohli posoudit reálnou ekonomiku, ve které všichni žijeme. Jejich věda slouží elitám, ale nás přivedla do nekonečné krize. Podle jejich pravidel lidem přibývá práce a ubývá radosti.
K čemu je nám ekonomika, která se už víc než deset let zmítá v křečích a pro nás nemá ani srozumitelné vysvětlení? Ekonomika otevřeně sloužící nepatrné menšině? Jak je možné, že člověk jednadvacátého století stále víc dře a vydělává stále míň? Jak se stalo, že generace našich otců byla zabezpečenější než ta dnešní? Jak to, že bohatství se usazuje na účtech novodobých miliardářů, kteří už ani nevědí, co s ním. Jak to, že zatímco naše děti jsou v útlém věku umisťovány do dětských zařízení, aby oba rodiče mohli vydělávat, uživit rodinu? Jaký je užitek z takové ekonomiky?
Ekonomika musí projít zásadní změnou
Současná ekonomika musí být jiná. Sociálně orientovaná, vyvážená, stabilní. Musí vycházet z jednoty lidské společnosti, z neoddělitelného propojení sociálních a hospodářských vztahů, ze zaměření na růst člověka, ne jeho peněženky.
A my buď pochopíme souvislosti a pustíme se do nápravy našeho spojení anebo nás přežitá ekonomika bude dál dusit zastaralým vzorcem myšlení, dokud nebude všechno pryč, dokud nezničí nás i celý svět.
Současný stav je přirozený pro egoismus: jakákoliv omezení jsou mu těsná, dere se na svobodu a o následcích nepřemýšlí. Dobrým příkladem jsou farmaceutické korporace, které nás chtějí léčit od narození až ke smrti, vyléčit ale nikdy. Právníci zas by provedli regulace všeho tak, abychom celý život pracovali na placení žalob jednoho proti druhému. Dej moc ekonomům a „neviditelná ruka trhu“ se stane nejhorším diktátorem v dějinách.
Ekonomie dneška působí ničivě v nejrůznějších oblastech: ve všeobecném zadlužení, v penzijní katastrofě, ve studentských půjčkách, ve zbytečných službách a výrobou zbytečného zboží, v ekologii, ve vztazích a duších lidí. Je načase otevřít oči.
Ekonomika je přece mnohem víc než jen tok peněz mezi peněženkou, obchodem a bankou. Skutečná ekonomika je určena přirozenými lidskými vztahy a zahrnuje všechny úrovně naší činnosti.
Je třeba tomu rozumět, jinak jsme ztrátoví už od počátku, kdy neplníme ani základní požadavek: splácíme přírodě to, co si od ní bereme? Staráme se o ni? Vynahrazujeme zemi úrodu, kterou nám dává? Pokud ne, je od začátku všechno špatně, náš hospodářský život jde nesprávným směrem a nerovnováha roste. Svou cenu k proplacení má všechno, dokonce i vzduch, který dýcháme.
Jak platit? A komu? Vládám a korporacím rozhodně ne. A nejde o platby v penězích.
My potřebujeme vědu, která dokáže a přesně zohlední všechno, co každý člověk i společnost jako celek průběžně spotřebuje, co odevzdává ve všech oblastech života.
Naše hospodářství, to je celá planeta a celé lidstvo. Výpočty vedoucí k prosperitě musí být globální a rozhodně ne jen peněžní.
Skutečná ekonomika
Budovat správné vztahy ve společném, nedělitelném systému, sestavovat všeobsáhlý rozpočet ne na úkor jednotlivce ani na škodu budoucích generací, přitom být úspěšní do té míry, aby každý mohl plnohodnotně uplatňovat svůj vlastní potenciál ve prospěch všech, to všechno patří do skutečné ekonomiky.
Takovou ekonomiku najdeme pouze ve vědě kabala. Ona jediná je univerzální. Nepracuje s deriváty a nekonečnými zkratkami a všemi těmi umělými nástroji a ukazateli kdoví odkud, ale s opravdovou znalostí naší podstaty.
Naše hlavní chyba spočívá v nedostatku spojení mezi námi, v hledání prospěchu na úkor druhých. Dnešní ekonomika je vlastně jen matematický aparát, který slouží výhradně egoismu, pro jehož nezměrné ambice udržuje systém přečerpávání bohatství nahoru. Peníze dělá z peněz, ze vzduchu, už úplně odtržená od reality.
Přitom je lidstvo ve vztahu k přírodě jedním společným, živým a dynamickým organismem, jedním celkem. A ať se nám to líbí nebo ne, globalizace se stala faktem. Proto do budoucna ekonomika nesmí stát na falešném, roztříštěném vnímání, které vede ke zhroucení i kdyby ekonomové stokrát měli pravdu a byli v právu až do definitivního rozpadu všeho.
Ekonomové nové úrovně
Eli Zippori, zástupce šéfredaktora a přední komentátor izraelského listu Globes se zapsal mimo jiné výkřikem ze srdce:
„Znovu a znovu vidíme pohrdání a výsměch rádoby ekonomů nebo ,expertů na ekonomiku’ vůči každému, kdo smýšlí jinak než oni, kdo podle nich ekonomice nerozumí, protože ji nestudoval.“
Ekonomický ,sloupkař’ hlavního televizního kanálu mění ekonomiku v ,učení’, ve ,vědu’ v jakési nezpochybnitelné pravdy.Kdo je nedodržuje, je hlupák, který ať raději nebrblá, protože by se ztrapnil.
Hesla jsou tak krásná: vláda by měla méně do všeho zasahovat; potřebujeme mnohem větší konkurenci; nepotřebujeme odbory ani organizace pracovních míst, ale jen svobodný, svobodný, svobodný trh a všechno se samo vyřeší za prostřednictví sil na něm působících.
Ceny klesnou, zaměstnanci budou dostávat víc peněz, v nádherném rozkvětu budou všichni spokojení. A kdo si nebude pochvalovat, ten je prostě komunista, bolševik nebo plebej, který nerozumí moderní kapitalistické ekonomice.
Přišel čas názorově se osvobodit od všech těch komentátorů a odborníků domnívajících se, že většina veřejnosti je ekonomicky negramotná, protože ekonomii nestudovala a nevyzná se v rozpočtech, deficitech, v HDP, v růstu, výdajích a další hatmatilce stejného ražení.
Veřejnost možná tomu všemu nerozumí, zato skvěle chápe jednu věc: ekonomika z médií, ta samá ekonomika, která prý pracuje pro lidi a jejíž prosperita až k nim prosakuje, v podstatě pracuje proti nim, znehodnocuje jejich mzdu, zvyšuje ceny spotřebního zboží. Umožňuje hrstce lidí neomezeně bohatnout, často právě na úkor veřejnosti.
Jací jsme byli hlupáci! Naletěli jsme propagandě a uvěřili specialistům jen proto, že se za ně prohlašovali.
Současný svět potřebuje ekonomy nové úrovně, a těmi jsou kabalisté, kteří rozumí principům nezištného, pokrokového hospodaření. Ekonomika musí být postavena na skutečných přírodních základech, aby společnosti zajišťovala zdravý život. Jinak bouřková mračna udeří hromem.
Michael Laitman
Nepotřebujeme záchrannou brzdu
Když sledujeme děti pohlcené nejrůznějšími vychytávkami online světa, jen málokdy pomyslíme na rodiče smířené s touto situací. Vlastně, nejen smířené. Také oni žijí na obrazovkách.
Michael Laitman
Budoucnosti překrásná, nebuď krutá ke mně.
Prošli jsme dlouhou cestou ve vývoji a stále věříme, že tato cesta někam vede. Nevede. Je slepá. Působením setrvačnosti však dál používáme staré metody, které nás do slepé uličky přivedly.
Michael Laitman
Roboti postupují
Oni nám berou práci, zato však přinášejí dar, který ztrátu bohatě vynahradí. Ukázky značkových logotypů zaslané do známé izraelské reklamní agentury PRPL byly natolik dobré, že agentura autorovi nabídla práci.
Michael Laitman
Skryté zákony vesmíru, které musíme odhalit
V jaké úžasné době to vlastně žijeme! Pravidla hry se změnila. Náhle jsme zjistili, že už nás klidný a ustálený život neuspokojuje. Ostatně i tento klidný a vyrovnaný život někam zmizel.
Michael Laitman
Nekupuj dům, kup si souseda
Sousedé... Mezi mým pozemkem a jejich pozemky je jasná hranice. Přesto je nespočet případů, kdy ji sousedé narušují a otravují mi život. Stromy na jejich dvoře zakrývají slunce mým květinám a kořeny brání v růstu mým sazenicím.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Metro A nejezdí přes centrum Prahy, dopravu zastavila technická závada
Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy...
Blamáž. Číňané lázeňský komplex pořád nestaví, hrozí jim stomilionová sankce
Zatímco na jedné straně silnice u Pasohlávek na Brněnsku pomalu vrcholí otevření krajského...
Zubatý král Vikingů, jablko, ovály i mořská nymfa. Jak vznikla loga slavných značek?
Každý den je máme na očích, málokdo ale ví, co skutečně znamenají. Některá loga světových značek...
Ostravský Měsíc hrdosti ode dneška přiblížuje queer témata současnosti
Přiblížit veřejnosti zásadní témata sexuálních menšin chce festival Ostravský Měsíc hrdosti, který...
Prodej výrobního areálu Ústí nad Labem
Majakovského, Ústí nad Labem
32 900 000 Kč
- Počet článků 716
- Celková karma 5,62
- Průměrná čtenost 356x
Co je Kabala a jak vám prakticky může pomoci v životě se dozvíte v bezplatných kurzech na Kabala Academy.