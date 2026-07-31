Páni světa nepotřebují rodinu
Nestojí o růst počtu obyvatel, o „nadbytečné“ miliardy lidí už vůbec ne. Proto se prosazuje politika snižování lidské populace v nejbližších generacích. Elity nevnímají jako problém zmenšení světové populace ani o celých 80 – 90 procent. Zbytek by jim plně postačil k zajištění všech vlastních potřeb.
Jen krok k rozpadu tradiční rodiny.
Lidský egoismus sílí a k prosazení rozpadu tradiční rodiny neváhá využívat media, vzdělávací a kulturní struktury. Jeho metody fungují, „nový řád“ se šíří už po celém světě.
Není proto divu, že vzniká vážný odpor, když přijde řeč na nápravu člověka, která má začít obnovou rodiny samozřejmě včetně její reprodukční role. Mnozí tomu házejí klacky pod nohy.
Přesto doufám, že tento nepřátelský přístup bude pouze dočasným jevem, i když pro současnost vytvořil téměř pohrdavý vztah k rodině a všemu, co s ní souvisí. Krize narůstá a pomalu zasahuje i samu elitu ve skutečnosti řídící všechno ze zákulisí. Brzy i tito lidé pocítí nutnost změnit svůj přístup ke světu.
Dnes s výhodou podporují směr, kde ubývá nových rodin i nově narozených dětí. Směr, kde se počet obyvatel Země bude snižovat co nejrychleji. Přijde ale čas, kdy také je krize dostihne. Pak budou nuceni podívat se na věc nově.
Dokud rodinné tradice nejsou zcela zapomenuty
Do té doby musíme oživit rodinné tradice. Vracet je kultuře a umění a využívat je jako správné orientační body k samotnému pojmu „rodina“ a vdechnout mu nový život.
To by se mělo stát určitým národním posláním, které obsáhne nejrůznější formy spojení, lásky a rodičovské péče. Krásu pevných rodinných vztahů lidem ukáže pomocí uměleckých děl, knih, filmů, příběhů, v nichž jsou tyto hodnoty vyzdvihovány a které lidem poskytují spolehlivou oporu v životě.
Tuto otázku je třeba vzít a předložit ji vládě. Připomenout jí ze strany státu zcela nedostatečnou podporu mladým párům a požadovat pro ně pomoc s prvním bydlením, s mateřskou a rodičovskou dovolenou, poskytnutí finančních příspěvků.
Dobré je dávat za příklad úspěšné páry, vytvářet tv pořady na toto téma, sdílet informace užitečné pro mladé rodiny, zakládat rodinné kluby, organizovat společné víkendy v přírodě. A zejména pomáhat matkám, které v prvních letech od narození dětí nesou hlavní břemeno péče a starostí o ně.
Rodina jako celonárodní projekt
Společnost, stát a vláda mají povinnost tuto komplexní podpůrnou iniciativu převzít jako celonárodní projekt se všemi z toho plynoucími závazky. Vidím v tom nejen nápravu rodiny, ale celého světa: dobré rodinné vztahy, ve kterých vychováme mladé lidi, se totiž přenesou do všech oblastí života.
Plod se vyvíjí v matčině lůně, kojenec má svoji kolébku, batole obklopují blízcí a starší dítě k tomu získává prostředí mateřské školky a potom školy. Také mladý pár by měl být obklopen podpůrným prostředím, které rodinu posílí skutečnou péčí ještě pozornější než v dětských letech. Tato oblast totiž přináší mnoho problémů, které se v každé rodině spojují jedinečným způsobem.
Bezpečnost země anebo demografický kolaps
Na prvním místě je nutné vybudovat prostředí speciální podpory, péče a zájmu o mladé lidi a mladé páry. Pokud se tímto směrem nevydáme, budeme klesat stále níž, až lidí zůstane tak málo, že už nebudou schopni udržet zemi v životaschopném stavu ani zachovávat mezi sebou spojení.
Otázka rodiny už dnes úzce souvisí s obavami o bezpečnost státu, proto nesmíme slepě přebírat nejnovější světové trendy. Musíme si uvědomit jedinečnost současné situace. Lhostejnost, pohrdání a úmyslné překážky mladým rodinám nastavené úřady, vládou, mocnými tohoto světa nebo jednoduše lidmi, kteří si neuvědomují vážnost situace, jsou dnes nepřijatelné a velmi nebezpečné.
Michael Laitman
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