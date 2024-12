Opravdu naše vzdělávací systémy nedávají dítěti příležitost rozvíjet se?

Vzdělání je to, co člověk získává ze svého prostředí. Děti získávají správné vzdělání a správnou kulturu jen díky příkladu společnosti a rodičů.

Škola neposkytuje vzdělání, ale pouze řemeslo. Vzdělání, vnitřní kultura člověka, není podmíněna vědomostmi, ale jeho správným vnitřním vývojem, kdy se zdokonaluje ve svém správném postoji k životu a ke světu. Proto pravé vzdělání, dobrá výchova, spočívá v tom, že našim dětem předáme vědomosti, které od nich, od všech lidí, vyžaduje obecný zákon, pravý zákon přírody, aby byli harmonicky a plně propojeni, aby se o sebe navzájem starali jako buňky jednoho těla, jako orgány jednoho těla.

Vždyť jak se nyní ukazuje, v celku tvoříme jeden globální systém. A společnost musí jít v tomto směru mladé generaci příkladem a ukázat, že péče o lidstvo jako celek, o celou lidskou společnost, je tou nejvyšší hodnotou, která by měla existovat. Tímto způsobem spolehlivě vychováme generaci pro život, který přijde, a on skutečně přijde. Přineseme-li do světa poznání, že svět zachrání jen vzájemnost, porozumění a láska – pak bude každý ochoten obětovat se pro druhé. Pak se neprojeví jako rakovinná buňka v organismu, ale jako zdravá buňka ve společném těle, tj. v celé lidské společnosti, v celém

světě.