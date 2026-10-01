Neprodávají věci, prodávají nám život
Reklama působí nejen přímo, ale i prostřednictvím lidí v okolí.
Všichni jsme nositeli reklamy už tím, čemu dáváme přednost. Je to v oblečení, v chování, dá se říct, že reklamou je sama společnost. I celý můj život se řídí hodnotami, které přijímá mé okolí.
Tohle dávno vědí marketingoví odborníci, a proto propagaci zboží spojují se životem spotřebitelů.
„Coca-Cola, chuť života!“
Co má sladký sycený nápoj společného s největším tajemstvím bytí? Nic. Ale miliardy vložené do reklamy odvedly svou práci. Mnozí si vybírají Coca-Colu a věří, že je to jejich vlastní volba.
Kdysi řemeslníkům stačil jednoduchý vývěsní štít nad dílnou: „Kovář“, „Tesař“, „Krejčí“… A lidé se na ně obraceli podle potřeby. A dnes? Jsme doslova nuceni kupovat si zboží a služby, které vůbec nepotřebujeme.
Marketéři se snaží udržet zákazníky stále agresivnější reklamou. Jenže čím víc agresivity, rafinovanosti, dokonce i zákeřnosti, tím menší je účinnost reklamy. Lidé jí přestávají věřit. Prostě chápou, že cílem reklamy není jejich prospěch, ale výhradně zisk prodávajícího. A tak prodej klesá přesto, že někdy až polovinu prodejní ceny tvoří výdaje na reklamu.
Výraznou roli v poklesu poptávky po zboží sehrála i globální krize, která lidstvo uvrhla do celosvětové deprese. Lidé jsou zklamaní prakticky ze všeho. Nevěří politikům, ekonomům, lékařům, nevěří psychologům ani koučům. A už vůbec nevěří reklamě, které mají dávno plné zuby.
Reklama má zvláštní úlohu
Ve skutečnosti má reklama v našem životě zvláštní úlohu. Ještě jsme ji nepochopili a zatím se s její pomocí snažíme člověka pouze přimět, aby nakoupil. Ale jídlo, oblečení, auta a další věci, pokud vůbec přinášejí potěšení, těší jen nakrátko. Člověk pak dál hledá, znovu se vydává za potěšením, které zas a znovu uniká.
Co potřebujeme nejvíc? Dobré vztahy mezi lidmi. Až si to uvědomíme, začne právě tyto hodnoty propagovat i reklama. Pro trvalou radost potřebujeme s ostatními kontakt beze zloby, nenávisti, bez černé závisti. Zato v radosti, s povznesením ducha, s inspirací. Jak poroste počet lidí v různých formách spojení, bude i radosti přibývat.
Reklama se stane nástrojem výchovy, součástí obrovského výchovného systému, který bude člověka pozvedat na nové úrovně naplnění a rozvoje.
Výrobci s tím zatím nepočítají. Myslí, že budeme dál žít jako dříve: nechceš tohle oblečení? Kup si jiné. Jen si něco kup!
Dnes se však přání člověka od základu mění a přechází ve zcela novou kvalitu.
Místo peněz, moci, znalostí, a dokonce i namísto informací dnešní člověk chce vědět, proč žije. Jako by se zastavil vprostřed života a začal přemýšlet. Z nitra přichází nové přání, mění nás sama příroda. A my tomu nedokážeme vzdorovat. Nemáme žádnou možnost změnit svůj vnitřní vývoj, zastavit jej nebo zpomalit. Budeme muset přijmout, že jde o proces, který bude pokračovat, a budeme jej pociťovat stále silněji.
Výrobce už nelze zachránit
Jakmile si uvědomíme tento posun, začneme postupně měnit naše komunikační prostředky i reklamu tak, aby byly pružnější. Výrobce už nejde zachránit. Budou muset přiznat svůj bankrot a omezit výrobu na úroveň, kterou společnost potřebuje. Všechno ostatní budou nuceni jako nepotřebné ukončit.
Vždyť lidé nepotřebují tisíce druhů šamponu. Nekoupí právě váš. Koupí něco, o čem už vědí, že je to jednoduché a užitečné. Všechno závisí na tom, čemu člověk dává přednost…
Jestli marketingoví odborníci v lidech vycítí tuto novou potřebu dobrých vzájemných vztahů, reklama se zásadně změní. Bude pomáhat vytvářet nový globální systém vnitřního spojení mezi lidmi. V něm bude člověk získávat potěšení a radost ze sjednocení s druhými lidmi, na úrovni pocitů, bez jakýchkoli hranic, nad naším materiálním životem. A komunikační prostředky mu v tom budou všemožně pomáhat.
Dnes se to zdá být nesplnitelným snem. Ale stačí, abychom vykročili tímto směrem, a uvidíme, že nám bude pomáhat sama příroda.
Michael Laitman
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