Nejkratší cesta k míru
Země Západu na Ukrajinu posílají těžké zbraně. Hrozba jaderné války je v takové situaci stále zřetelnější.
Už nejde jen o pozemní boje, pouliční střety a kyberválky. Hrozí nejhorší možný scénář — globální jaderná válka.“Baal HaSulam velký kabalista minulého století napsal: „Když se dva lidé mezi sebou hádají, může se stát, že jeden proti druhému pozvedne ruku. Druhý, když vidí, že ho nezvládne, vytáhne nůž. První uchopí pistoli, druhý sáhne po samopalu. Pak první nasedne do tanku…“
To potrvá tak dlouho, než za všemi konflikty a válkami konečně uvidíme celkový obraz světa.
Duchovní kořen válek
V dnešním světě je mnoho lidí ochotných škrtnout zápalkou a rozdmýchat oheň nenávisti. A viděli jsme, že jediný lokální incident dokáže vyvolat krvavou světovou katastrofu, jak se stalo po zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda srbským fanatikem v Sarajevu v červnu 1914. To se stalo záminkou k vypuknutí první světové války.
Kabala říká, že války v našem světě mají hlubší příčinu, než se obvykle předpokládá: jejich kořen se nachází v duchovním světě.
Záměrem stvoření je dovést lidstvo k pocitu, že je jedním člověkem s jedním srdcem. Aby se stalo jediným celkem a povzneslo se nad všechny rozdíly, rozpory, národnosti, pohlaví a náboženství. V tomto sjednocení se lidem odhalí Stvořitel, Vyšší síla odevzdávání a lásky.
Tato síla je dnes před námi skrytá. Našemu spojení brání egoismus, přirozená vlastnost, která je zpočátku silnější než my. Egoismus navíc každým dnem roste a ničí každé pozitivní úsilí. Brání nám přiblížit se k sobě srdcem a stává se tak příčinou všech společenských otřesů a válek.
Všimněte si: přestože žijeme v jednadvacátém století, válčíme mezi sebou stejně jako před tisíci lety. Jenže dnes nad námi visí hrozba jaderného sebezničení. Jediným stisknutím tlačítka.
Jaké může být řešení?
Dokud budeme hledat jen na materiální úrovni, války neskončí. Nemoc je třeba léčit od kořene, ne jen tlumit bolest utišujícími prostředky. Nestačí pouze vytvářet dobré vztahy — pod vládou egoismu jsme je stejně nikdy nedokázali dlouho udržet. Musíme se povznést nad samotný egoismus.
Tam potom získáme sílu, která nás spojí. Sílu lásky a odevzdávání, sílu samotného Stvořitele, nad kterou není nic mocnějšího. Ta se projeví, až začneme bojovat ne jeden proti druhému, ale proti egoismu, našemu společnému, odvěkému nepříteli.
A tehdy tuto sílu pocítíme uvnitř našeho spojení. A jaderná hrozba zmizí stejně jako jiná. Začneme totiž jednat v souladu se záměrem Stvořitele a On sám nám začne pomáhat.
K této změně potřebujeme metodu, kterou kabalisté vypracovávali a po tisíciletí zdokonalovali. Díky ní se povzneseme nad egoismus a spojíme svá srdce, vystoupíme na duchovní úroveň. Dosáhneme toho, o čem snili mudrci všech generací - skrze spojení dojít k jednotě se Stvořitelem, Vyšší silou lásky a odevzdávání.
Tehdy ustanou všechny války a my pocítíme věčný a dokonalý stav plný nekonečného světla Stvořitelovy lásky.
Michael Laitman
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